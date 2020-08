Hoy se abre un conversatorio sobre novela policial

Ediciones Futurock presentará en streaming la novela de Belén Longo, Donde mueren las mariposas.

La autora fue la ganadora del Premio Futurock Novela (seleccionada por un jurado compuesto por Gabriela Cabezón Cámara, Juan Diego Incardona y Mariana Enríquez).

La ocasión no solo propiciará la presentación de la novela y su autora sino que servirá para repernsar el género, “atravesado y transformado por mujeres que encontraron en él una herramienta para hacer justicia por las que no la tuvieron y para salvar a las que no pudieron ser salvadas. Las heroínas de estas nuevas historias son tan impuras e inmorales como cualquier detective negro, pero viven la violencia machista en carne propia y avanzan infranqueables en su búsqueda por la verdad. En resumen, una pregunta que nos convoca a la reflexión una y otra vez: ¿qué pasa cuando otras identidades irrumpen con sus problemáticas en viejos espacios?”, anuncian las organizadoras.

Esta idea tomará la fisonomía de un conversatorio, hoy a las 19 en youtube.com/futurockfm donde participarán Belén Longo, Dolores Reyes (la autora de la estupenda novela “Cometierra”) y Juan Diego Incardona que fue jurado del concurso.

Sobre “Donde mueren las mariposas”

Una investigadora que buscará desarmar el entramado de crímenes, favores y omisiones que se esconden detrás de la desaparición de Emilia Farrell, personaje inspirado en María Cash. Esta voluntad la llevará en un camino que la pondrá de cara con lo más bajo de la sociedad argentina la burocracia judicial y el hermetismo de la sociedad salteña.

Según el jurado, la novela “tiene una prosa contundente, plantea un mundo dentro del género de la novela negra que rompe con los cánones incorporando una heroína-investigadora fuerte, feminista y singular, inspirándose en un caso real sin recurrir a sentimentalismos y resoluciones fáciles, pensando la complejidad de temas de actualidad en Argentina y en la región pero aún así respetando las reglas del género que eligió”.

Belén Longo es abogada. Vive en Buenos Aires y debuta como escritora con esta primera novela.