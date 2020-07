Hoy estrena “Murciélagos”, la primera película argentina filmada en cuarentena

En medio de la pandemia y con un caos que no deja respirar, este grupo de artistas se inspiró y vio la perfecta oportunidad para emprender un nuevo proyecto, en este caso solidario.

Desde teatro hasta conciertos musicales, los artistas en sus diferentes roles encontraron la forma de afrontar la baja que produjo a la industria cultural la llegada del Coronavirus. Series como Isolation Stories y Staged en Inglaterra, o experiencias argentinas como Terapia en cuarentena (plataforma Cont.ar ) o Adentro, la serie (YouTube), son algunos de los ejemplos de que la cuarentena no frena para nada, sino que da impulso a reinventarse y encontrarle la vuelta.

Murciélagos, producida por Masses Content y la agencia Alegría junto con la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, llega a la lista de producciones argentinas como el primer largometraje de ficción filmado y producido 100% en cuarentena.

Una película que cuenta la realidad de los argentinos en plena pandemia; la trama muestra historias que atraviesan diversas temáticas vinculadas con la familia, los afectos y las problemáticas que surgen en este momento tan particular.

Oscar Martínez es el protagonista de "El médico".

“Se trata de lo que nos fue pasando a medida que esto está pasando, las primeras semanas, las noticias, el resurgimiento de la cuarentena, el alargamiento, la tristeza, básicamente es una película de vínculos. Vínculos con uno, con otro y con nadie, pero creo que siempre lo que a mí me gusta hacer es esto, hablamos de relación entre gente o con uno mismo”, contaba a Los Andes uno de sus protagonistas, Juan Pablo Geretto.

Están quienes se obsesionan con la higiene y las teorías conspirativas que invaden los programas de panelistas y redes sociales, como el personaje de Geretto que habla solo en "Los satélites", dirigido por Connie Martin.

Las parejas en crisis forzadas a convivir como en “El balcón”, dirigida por Diego Fried y Martín Neuberger, y protagonizada Maida Andreacci y Héctor Díaz.

Los que se enamoran por videollamada, como Belloso y Anghileri en "El desacato", dirigida por Hernán Guerschuny o el médico al que el vecino le deja carteles de rechazo con Oscar Martínez en "El médico", de Daniel Rosenfeld.

El padre que se encuentra encerrado en un monoambiente con su hija en "Separado", de Paula Hernández con Luis y Clara Ziembrowski.

Luis Ziembrowski protagoniza la historia "Separado" junto a su hija Clara.

La dura realidad de las mujeres sometidas a la violencia, revictimizadas ahora al compartir espacio 24 horas con su pareja y con la inminencia del maltrato, como en “El golpe”, en el que Tamae Garateguy dirigió a D‘Andrea y Vallina; o simplemente los aburridos en soledad como Azul Lombardía en “Bebe chino”, dirigido por ella misma, o Menahem en “Todo por amor”, del propio Tokman.

A partir de hoy y a través de una sala virtual de Amnistía Internacional se podrá ver este largometraje que tendrá una entrada virtual la cual se donará en beneficio de los que más lo necesitan.

Lo recaudado será destinado al Banco de Alimentos de Buenos Aires, los artistas tanto actores y actrices como los directores buscaron ayudar en esta difícil situación y decidieron donar su trabajo.

Otra de los detalles que genera intriga fue el título que eligieron. “Supongo a que nos encuevamos todos como los murciélagos, nos tuvimos que ir a la cueva, estar resguardados esperando el momento para salir, el permiso, la oportunidad, esa especie de lado oscuro que transmite el murciélago que tiene ese efecto en nosotros, ese animal del no lado de la luz”, explicaba el actor acerca del significado.

El elenco conformado por Oscar Martínez, Peto Menahem, Julieta Vallina, Luis Ziembrowski y su hija Clara, Carlos Belloso, Moro Anghileri, Juan Pablo Geretto, Marcelo D’Andrea, Maida Andrenacci, Héctor Díaz y Azul Lombardía, llevará adelante diferentes historias que retratan situaciones vividas durante el aislamiento.

¿Cómo fue grabar una película puramente en cuarentena? “La experiencia fue realmente perturbadora, es muy difícil distanciarse del personaje, tiene tu ropa y está en tu casa, toma agua de tu vaso (ríe). Fue algo nuevo de experimentar, un poco uno y un poco otro, demasiado familiar”, contaba Juan Pablo.

“No me imaginaba hacer una película de este modo, no me imaginaba que iba a vivir una pandemia. Igualmente se estaban haciendo experiencias, esto estaba asomando tímidamente y la pandemia lo vino a acelerar”.

Virginia Martínez estuvo a cargo del guion (a excepción de la historia de Paula Hernández) de este particular filme que narra ocho historias dirigidas por Hernán Guerschuny, Paula Hernández, Daniel Rosenfeld, Tamae Garateguy, Diego Fried, Martín Neuburger, Connie Martín, Azul Lombardía y Baltazar Tokman. La música es de Nicolás Arroyo y Matías Zapata, y la música del tráiler es de la banda Duratierra.

Son ocho diversas historias donde cada uno de los personajes encarnará situaciones que se viven en esta época de pandemia. El mayor desafío fue grabarla en casa y con los elementos que tenían, algo que muchos artistas han tenido que hacer y adaptar sus espacios a las necesidades de su trabajo durante en aislamiento. “Hicieron un scouting de las luces que cada uno tenía, yo mande video y fotos de los espacios, todo se dio como para que pudiera hacerse.”