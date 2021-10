Hoy estrena la segunda temporada de “El Tigre Verón”

Después de una buena primera temporada, Julio Chávez vuelve a la pantalla con la segunda entrega de “El Tigre Verón”, la ficción producida por Polka que finalmente estrena hoy, a las 23 horas por El Trece, y el lunes 18 estará disponible por streaming en la plataforma Flow.

La nueva temporada cuenta con ocho capítulos y fue una de las primeras producciones en volver al set de grabación en el verano, para reanudar la filmación, cuando se admitieran los protocolos en plena pandemia del Covid-19.

Ante las repercusiones de la primera temporada, donde el papel de Chávez El Tigre Verón tomó controversia por la forma en que mostraban al sindicalismo en la ficción, en esta entrega todos los caminos conduce a él, quien al salir de prisión pretende recuperar el sindicato. Aunque lo más llamativo de la trama es la aparición de un contrincante directo a Verón interpretado por Luis Luque.

“Si me pongo a imaginar que le sucedió al Tigre en prisión, creo que fue justificando los motivos por los que estuvo preso y no hizo un mea culpa y salió culposo. Al contrario, creo que en prisión sintió que era injusto que estuviera en prisión, porque él no cree que hizo algo delictivo. Sino que quiso hacer algo bueno que no le salió bien”, comentó Julio Chávez en una entrevista a El Trece.

En lo poco que adelantaron los avances del primer episodio, muestra al Tigre recuperar su libertad y con la idea de volver al sindicato. Pero sabe que Cueto, el interventor, le ha jugado una mala pasada y ha puesto en su lugar a los hermanos Alvarado, dos delincuentes, cuatreros despiadados, que pretenden instalarse legalmente en el puesto.

“Creo que el Tigre Verón agarra un arquetipo, un sindicalista. Aunque arquetípicamente no es así, porque no es ningún sindicalista y construye esta ficción que finalmente es el cuento de un héroe”, reflexionó el actor sobre su personaje.

En esta guerra sin cuartel, El Tigre pondrá en juego sus dotes de líder y estratega. Sin embargo, su apuesta tendrá un costo demasiado alto para su familia: su hijo Fabito (Marco Caponi) -en pleno proceso de recuperación de sus adicciones con la ayuda de un pastor evangélico- sufrirá recaídas que pondrán en duda su capacidad para suceder a su padre; su hija Justina (Sofía Gala Castiglione) se verá amenazada nuevamente por “El Tano” Di Césare (Diego Cremonesi), padre de su hijo y a quien los Alvarado hacen entrar en juego.

En tanto, su mujer Marina lucha por mantener oculto su secreto y, al verse superada por las circunstancias, tomará una drástica decisión.

En esta temporada el elenco se completa con Andrea Pietra, Luis Luque, Claudio Da Passano, Germán De Silva, Lautaro Delgado Tymruk, Gerardo Chendo, Nicolás García Hume, Juan Ignacio Machado, Daniel De Vita, Marcelo Domínguez, Pablo Ríos, Pablo Mónaco, Carlos Issa, Nina Spinetta y Ailín Salas.

Con el estreno del unitario, El Trece compite en la franja horaria con el reality “Bake Coffee” de Telefe. Pese a la baja en el rating del formato televisivo que se consolidó en su segunda temporada, ahora la señal porteña pretende acercarse a las mediciones con una de las pocas ficciones producidas en la televisión abierta.

La salida de Marco Antonio Caponi

El actor mendocino Marco Antonio Caponi es uno de los protagonistas de la ficción que participa en los primeros capítulos.

El actor interpreta a Fabito Verón, el hijo del Tigre Verón, uno de los personajes claves de la tira. Pero el mendocino por diferencias con la productora decidió bajarse del proyecto y solo estará en los primeros capítulos, que ya estaban grabados antes que comenzara la pandemia. Por ello, los guionistas Marcos Osorio Vidal y Germán Maggiori debieron modificar la trama.

La salida de Caponi del proyecto se debió luego que manifestara la falta de pago de Polka hacia los actores. Dado que el año pasado, no sólo protagonizaba la serie, sino que también tuvo una participación especial en “Separadas”, la tira diaria que la productora de Adrián Suar levantó durante el segundo mes de la cuarentena.

El actor mendocino solo saldrá en los primeros capítulos de la segunda temporada.

En ese momento, Suar emitió un comunicado sobre la crisis que transitaba Polka, a lo cual el mendocino no se quedó callado y tuvo una fuerte respuesta a través de sus redes sociales.

“La impunidad y el abuso se sigue haciendo presente, esta empresa no sólo despidió empleados y se financió con nuestros sueldos, también usó al Estado y no cumplió con la parte que les corresponde. Y lo más grave e imperdonable, es que se encargó de sembrar temor y de generar inestabilidad mental en cada uno de nosotros y en un momento de la vida extremadamente frágil y perturbador para cualquier ser humano. No se jacten de querer salvar la industria, porque lo único que hacen es destrozarla y destrozarnos. ¡Respeten el trabajo! Y cumplan”, manifestó.

Tras este entredicho, al reanudarse las grabaciones de la serie, el actor decidió no continuar en el proyecto.