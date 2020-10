Harry Styles causa furor con su nuevo videoclip de “Golden”

Harry Styles está en boca de todos los adolescentes y es que acaba de estrenar el videoclip de “Golden”, el quinto tema de su álbum “Fine Line”. El ex One Direction tuvo que pausar su Love on Tour 2020 por lo que se dedicó a publicar canciones de su segundo álbum solista: “Watermelon Sugar”, “Adore You”, “Falling”, “Lights Up” más el último que lo tiene en las tendencias de las redes.

A través de Instagram, el cantante británico estrenó el clip en el que se lo ve disfrutando de Italia, específicamente en la Costa Amalfitana. Fiel a su estilo, el músico plasmó un concepto vintage en medio de un paseo en auto clásico.

El video de “Golden” ya cuenta con 1.7 millones de reproducciones en YouTube a tan solo horas de haberse estrenado y el hashtag #Golden se posicionó en las primeras tendencias de Twitter.

El clip inicia con Styles en medio de un túnel, corre en medio de la ruta y transmite sensación de libertad. Las escenas combinan diferentes escenarios y el músico viste diferentes looks, entre ellos un traje azul con pantalones cuadrados y guantes de seda.

Harry se muestra libre y feliz en las tomas y es que al ritmo de “Golden” hace divertidos bailes. Además, se sumergió en medio de un lago mientras hacía muecas graciosas, demostrando que cada persona tiene un brillo dentro de sí misma.

En lo inmediato, el joven de 26 años tiene planeado actuar en una nueva serie de televisión sobre la deidad Rhiannon, la misma que inspiró al disco homónimo de Fleetwood Mac. La producción estará dirigida por Stevie Nicks, la cantante de aquella emblemática formación.