Halle Berry fue criticada por aceptar un papel de mujer trans, renunció y pidió disculpas

En pleno debate sobre la transfobia en redes sociales, Halle Berry ha decidido renunciar a un papel de un personaje transgénero después de recibir numerosas críticas por parte de los internautas.

La actriz habló sobre el que iba a ser su próximo proyecto en una entrevista a través de Instagram. “El personaje es una mujer que es una persona trans, por lo que es una mujer que transicionó a hombre. Se trata de un personaje en un proyecto que me encantaría hacer”, confesó la actriz, que aseguró que quería “sumergirse profundamente en ese mundo”.

Estas palabras generaron una oleada de críticas hacia la estrella, que finalmente emitió un comunicado el 7 de julio anunciando su desvinculación del filme.

“Durante el fin de semana he tenido la oportunidad de considerar mi papel de hombre transgénero y me gustaría disculparme”, escribió. “Como mujer cisgénero, ahora entiendo que no debería haber considerado aceptar este papel y que la comunidad transgénero sin duda debería tener la oportunidad de contar sus propias historias”, matizó.

La intérprete agradeció “el consejo y el debate crítico” y afirmó que seguiría “escuchando y aprendiendo de este error”. “Prometo ser una aliada usando mi voz para promover una mejor representación en pantalla, tanto delante como detrás de las cámaras”, sentenció.

Berry no es la primera actriz que se ve envuelta en una polémica de este tipo. Scarlett Johansson fue elegida para encarnar a un personaje transgénero en la película Rub and Tug, lo que provocó una brutal crítica por parte de los activistas trans. Una semana después, la artista renunció al papel.