“Habitación 2806”: el documental sobre el ocaso de Dominique Strauss-Kahn, uno de los hombres más poderosos del mundo

Se iba a convertir en el futuro Presidente de Francia. Nadie dudaba de la credibilidad y el carisma de Dominique Strauss-Kahn, uno de los políticos y economistas más sobresalientes de las últimas décadas, que luego de un exitoso camino ganaba las encuestas y se perfilaba como el hombre más poderoso de ese país.

Pero en pleno apogeo y como actual director del Fondo Monetario Internacional, en 2011 ocurrió lo inesperado. Una acusación de abuso sexual, lo llevó al francés a enfrentar un juicio en Estados Unidos y ver por acabada todas sus posibilidades de convertirse en Presidente.

Netflix reflota la historia en la miniserie documental “Habitación 2806: recuento de una acusación”, recientemente estrenada en la plataforma dirigida por Jalil Lespert. Al igual que otras producciones, este año el gigante de streaming puso el foco en relatos reales reveladoras, que sacaron a la luz secretos de hombres con hombres de mucho poder económico y político.

Al igual que lo hace en la serie de Jeffrey Epstein, en esta nueva producción pone el foco en otro de los casos más sobresalientes de los últimos años, que delata como el alcance social y económico pueden torcer una causa grave como es un abuso sexual.

Y con la misma narrativa que en el caso anterior, en los cuatro capítulos de “Habitación 2806” reconstruye la vida y el suceso que marcó el camino político del líder socialista, uno de los diez hombres más poderosos del mundo.

Todo comenzó en 2011, cuando Nafissatou Diallo, una mujer originaria de Guinea que emigró a Estados Unidos, era empleada de un exclusivo hotel de Nueva York denunció por abuso sexual a Dominique Strauss-Kahn. El hecho que sucedió en la suite de alojamiento deriva en un escándalo internacional, días de cárcel y un juicio que el político ganó por falta de pruebas y el pago de un millonario acuerdo entre las partes.

En ese momento de la historia, un hecho de esta naturaleza si la víctima no hablaba pasaba desapercibido y se veía como “normal” en los estratos de poder. Pero como antesala del Me too, el caso de Strauss-Kahn puso en la lupa la personalidad oscura de un hombre que se sabía carismático y seductor, pero escondía un perfil psicópata y violento.

La serie documental original de Netflix cuenta con el testimonio de Nafissatou Diallo, la mujer que acusó a Dominique Strauss-Kahn de abuso sexual.

Lo interesante del documental es cómo a través del testimonio en primera persona de los implicados y del círculo más íntimo del socialista francés devela el exitoso camino político del hombre, pero también aspectos de su vida personal, como el matrimonio con Anne Sinclair, una de las periodistas más reconocidas de Francia con la que contrajo matrimonio por segunda vez y ella fue quien impulsó la carrera presidencial y sostenía el aparato de prensa alrededor de Dominique.

Por aquel entonces, Dominque Strauss-Kahn era uno de los políticos más influyentes en la economía mundial. El francés de origen judío, miembro del Partido Socialista y también profesor de Economía en la Universidad de Nancy, se desempeñó como ministro del Comercio Exterior y ministro de Economía. Su último cargo público fue como el gerente del Fondo Monetario Internacional, del 1 de noviembre de 2007 hasta mayo de 2011, cuando fue denunciado por violación, en coincidencia con su futura postulación a la presidencia de Francia, frente a un alicaído Nicolas Sarkozy, con quien tenía públicas diferencias.

DSK y la periodista y millonaria Anne Sinclair se divorciaron en 2013, pero durante las acusaciones de abuso, ella lo defendió y sostuvo su imagen.

El dinero y las influencias parecen suficientes para la justicia de Estados Unidos, que en un juicio falto de cuestionamientos, con la defensa de dos abogado de los más costosos y conocidos de Nueva York y el implacable silencio de Strauss-Kahn lograron la libertad del acusado, tras un acuerdo de una suma millonaria entre ambas partes.

Tras este escándalo, en 2015 el francés enfrentó otro juicio por proxenetismo agravado del cual también fue absuelto. Pero eso no impidió que continuara su vida como asesor político y se volviera a casar.

“Habitación 2806” muestra una vez más como el uso de los medios de comunicación, la impunidad del poder económico, la mirada encarnizada sobre las víctimas y el abuso hacia las mujeres son un combo perfecto para los personajes más influyentes del mundo, que esconden debajo de la alfombra hechos escabrosos donde la justicia mira para otro lado.

“Habitación 2806: recuento de una acusación” (“Chambre 2806: L’affaire DSK” / 2020- Francia). Dirección: Jalil Lespert. Duración: 4 episodios. 197 minutos en total. Serie documental producida por Netflix. Calificación: Muy Buena.