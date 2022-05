Guillermo Francella se prueba en un thriller con la película “Los conspiradores”

En la próxima película que protagoniza, titulada “Los conspiradores” y que hace días finalizó sus grabaciones, Guillermo Francella se anima “por primera” vez al thriller como actor. Un género que, sin embargo, siempre lo apasionó “como espectador”.

El largometraje, dirigido por Martino Zaidelis y filmado durante dos meses entre Argentina y España, sigue a un experimentado piloto aeronáutico extorsionado por el personaje encarnado por Pablo Rago, un agente de inteligencia que trabaja en el Aeropuerto de Ezeiza.

El resto del elenco se completa con Andrea Frigerio, Guillermo Arengo y Carlos Portaluppi. La película tiene fecha de estreno en los cines de todo el país pautada para el próximo 19 de enero, para poco más adelante desembarcar en la plataforma HBO Max.

La cinta cuenta la historia de Alejandro, un piloto al borde de su jubilación que es extorsionado a cambio de no develar una grave condición médica que adelantaría su retiro con el pedido de llevar en sus vuelos comerciales unas valijas de Buenos Aires a Madrid sin hacer preguntas.

Francella en los premios Platino.

Curioso acerca del misterioso contenido de las valijas, Alejandro se sumergirá en un mundo de intriga y corrupción que pondrá en riesgo su vida y la de los que ama mientras intenta escapar del problema en el que se metió.

“Me sedujo el guion, que es muy interesante, donde transito un género que nunca había explorado desde lo interpretativo, el thriller. Como espectador siempre me apasionó vivir la adrenalina que tiene, algo que tiene esta película. Me gustó el universo de la aeronáutica y todo lo que le acontece a un simple mortal por un hecho fortuito”, contó Francella en diálogo con Télam.

Sobre su expectativa en torno a la recepción del público, el veterano actor que hace poco presentó la muy comentada “Granizo” por Netflix, sostuvo que “a la gente le va a gustar mucho y va a acompañar el padecimiento del protagonista, se va a meter en este mundo y va a quedar atrapada”, ya que la narración “está bien llevada, contada, dirigida e interpretada”.

“Hubo colaboración de pilotos verdaderos para ver cómo es el mundo dentro de una cabina de avión. También hubo locaciones que yo no había vivido nunca, así que fue un proceso original”, agregó sobre el detrás de escena.

Francella caracterizó a su personaje como “un tipo encantador, muy respetado y querido, en pareja, que tiene un momento brillante en su vida pero una situación externa le cambia la vida de un día para otro”, por lo que “fue muy interesante y seductor vivir ese arco” narrativo.

El actor en una escena de "Granizo" (Netflix). Foto: Netflix.

“Desde 2019 que no filmaba nada y volver trabajando con Francella es un lujazo que me puedo dar”, resaltó por su parte Pablo Rago al conversar sobre su participación en el proyecto, en el que interpreta al agente Saavedra, “el malo de la película”.

En cuanto a su trabajo con Francella en el thriller, el intérprete contó que al principio le daban “ciertos nervios enfrentarlo y conseguir darle miedo”, pero su colega lo trató “con tanto respeto y cariño después de tantos años” de conocerse, que se lo agradeció mucho.

“Es un thriller policial, un género bastante poco desarrollado en Argentina; cuando leí el guion me hizo acordar a una película de Martin Scorsese, con ese color y actuaciones sin demasiadas estridencias, bien naturalista por lo que pude ver”, indicó sobre el estilo del largometraje.

Con guion de Emanuel Diez, la película será distribuida en cines por Warner Bros. Pictures y es una producción de Particular Crowd, 100 Bares, e Infinity Hill en asociación con Cimarrón.