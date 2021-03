Golden Globes 2021: lista completa de ganadores y mejores looks de una gala por videollamada

La gala número 78 de los premios antesala de los Oscar fue todo un éxito a pesar de la modalidad virtual en la que debieron ser realizados. Los Golden Globes, o Globos de Oro en su traducción al español, son premios de excelencia que marcan el reconocimiento de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). En el mundillo de la actuación, muchos actores incluso esperan más este reconocimiento que un mismo Oscar.

Este año, la gala debió ser realizada de forma virtual, con conexión por videollamada de todos los invitados a asistir. Fue televisado por TNT, en donde recibió doblaje al español, y por TNT Series, pero solo en inglés.

A pesar de las condiciones, al espectáculo de anuncio y presentaciones no le faltó humos bajo la conducción de Tina Fey y Amy Poehler, comediantes de Saturday Night Live. Una de ellas desde el Rainbow Room de Nueva York y la otra en la sede original de la entrega, el Beverly Hilton en Los Ángeles, respectivamente.

Como presentadores, se contó con Salma Hayek, Laura Dern, Jamie Lee Curtis, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Margot Robbie, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Kevin Bacon, entre otros. La noche tuvo dos homenajes muy esperados hace tiempo: Jane Fonda recibió un premio a la trayectoria en cine, al igual que Norman Lear, por su contribución a la TV.

La lista completa de ganadores

CINE

Película - Drama: Nomadland.

Película - Comedia y/o musical: Borat Subsequent Moviefilm.

Mejor actor - Drama: Chadwick Boseman - La madre del blues.

Mejor actriz - Drama: Andra Day - The United States vs. Billie Holiday.

Mejor actor - Comedia y/o musical: Sacha Baron Cohen - Borat Subsequent Moviefilm.

Mejor actriz - Comedia y/o musical: Rosamund Pike - Descuida, yo te cuido.

Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah.

Mejor actriz de reparto: Jodie Foster - The Mauritanian.

Director: Chloé Zhao - Nomadland.

Guión: Aaron Sorkin - El juicio de los 7 de Chicago.

Película animada: Soul.

Película extranjera: Minari (Estados Unidos).

Canción: “Io si” - La vida ante sí.

Banda sonora: Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste - Soul.

TELEVISIÓN

Drama: The Crown.

Comedia: Schitt’s Creek.

Miniserie y/o película hecha para TV: Gambito de dama.

Actriz - Drama: Emma Corrin - The Crown.

Actor - Drama: Josh O’Connor - The Crown.

Actriz - Comedia: Catherine O’Hara - Schitt’s Creek.

Actor - Comedia: Jason Sudeikis - Ted Lasso.

Actriz - Miniserie y/o película hecha para TV: Anya Taylor-Joy - Gambito de dama.

Actor - Miniserie y/o película hecha para TV: Mark Ruffalo - I Know This Much Is True.

Actriz de reparto: Gillian Anderson - The Crown.

Actor de reparto: John Boyega - Small Axe.

Los mejores looks de la noche

A pesar de la falta presencial y recibimiento a distancia, nada impidió que las estrellas se lookearan enteras para la noche de la entrega de premios. Algunos en el mismo salón, mientras que otros desde hoteles o la sala de su misma casa, todos se enfundaron de gala para una de las noches más importantes.

Las conductoras parecieron ponerse a tono, con trajes similares en todo oscuro. Aciertos de la noche:

Amy Poehler.

Tina Fey.

Pero entre las presentadoras y las ganadoras hubo muchos aciertos, como sorpresas:

La ganadora Rosamund Pike (Descuida, Yo te cuido), sorprendió con un vestido voluptuoso en tonos rosados.

Elle Fanning, enamora como siempre con su estilo romántico, esta vez firmado por Gucci.

Margot Robbie como embajadora de Chanel

Una de las preferidas de la noche, Ana Taylor Joy (Gambito de Dama), con un Dior impresionante.

Eiza Gonzalez con su elección moderna de Versace.

Jane Levy con un Oscar de la Renta corte sirena.

Angela Bassett con diseño de Dolce & Gabbana.

Gillian Anderson (The Crown), una de las ganadoras de la noche, de Dior.

Laura Dern eligió en un esmoquin para presentar a sus colegas.

La nominada Amanda Seyfried llevó la marca Mank, con un corte sirena con detalle floral.

Julia Garner (Ozark), sorprendió con su elección bicolor de Prada.

Kate Hudson presentó a sus colegas con un Luis Vuitton.

Kaley Cuoco

Aunque siempre parezca ser un esmoquin, cada año ellos van innovando con las prendas de evstir masculinas. Algunos de los mejores estilos:

Bob Odenkirk mostró su conjunto desde la sala de su casa.

Leslie Odom, Jr.

Josh O'connor.