God save the Queen, se reedita el himno punk de Sex Pistols

Las vueltas del destino son impensables. Tanto que aquello que se pensó revulsivo ahora es simplemente celebratorio de lo que denostó. Así luce este lanzamiento de los Sex Pistols; que reeditarán el próximo 27 de mayo su controvertido “God save the Queen”.

Y por qué decimos que celebratorio. Es que quizás el anti himno más icónico de la historia del punk como lo es esta canción, se relanza para celebrar los 70 años en el trono de la Reina Isabel II, cumplidos el pasado 6 de febrero.

Johnny Rotten (John Lydon) se niega a prestar su consentimiento para que la serie "Pistol" use las canciones originales de su banda. (AP).

Vetada por la opinión pública, la canción antisistema vio la luz en mayo de 1977 -hoy reconvertida en tema de culto-. Ahora se volverá a escuchar del 2 al 5 de junio en el “Jubileo de Platino” de la soberana británica, de 96 años.

Las provocadoras letras anárquicas de los Pistols y su irreverente contenido contestatario comparaban el reinado de Isabel II con un régimen fascista y alcanzaron, el día de su lanzamiento, el número 2 en las listas de los discos más vendidos del Reino Unido. Pero en este tercer milenio todo parece haber cambiado: menos el contenido explosivo de la canción.

Al cuarteto británico le tocó pagar un alto precio por su mensaje: los músicos fueron detenidos cuando trataban de promocionar el tema, a bordo de un barco que navegaba por el río Támesis. Esto sucedió hace 40 años.

El gran Johnny Rotten explicó sobre esta creación, en su momento: “No se escribe una canción como ‘God save the Queen’ porque odiás a los ingleses. Se escribe una canción así porque los amás y estás cansado de que los maltraten”.

En su momento, el sello discográfico de los Pistols, A&M, decidió prescindir de la polémica banda, que publicó el tema con Virgin tras firmar un nuevo contrato. Es ahora este sello, Virgin, el que reedita este himno que ha quedado para la historia con 4.000 copias de la canción y 1977 copias de la primera versión de A&M.

“God save the Queen” fue incluida en “Never mind the bollocks, here’s the Sex Pistols” y en muchas recopilaciones posteriores como “Flogging a dead horse”. Además, el tema alcanzó el número 173 en la lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.