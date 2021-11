“Gipsy Experience”: un show para sentir la pasión y la fuerza del flamenco

Un espectáculo multisensorial y transcultural. Así define el bailaor Pablo Garay a “Gipsy Experience”, la puesta que dirige y que tendrá lugar el próximo miércoles en el auditorio Ángel Bustelo. Marca una confluencia de expresiones, estilos y lugares.

Algunos de los 30 artistas que subirán a escena vendrán de San Juan, de Buenos Aires y de Santiago de Chile, con un solo propósito: sentir el flamenco en toda su grandeza y complejidad. Viajando a sus raíces hindúes o andaluzas, y, en una vuelta a la actualidad, mostrando que sus sonidos también tienen derivaciones electrónicas. Por eso “Gipsy Experience” es un show inédito.

Garay lo explica mejor: “Gipsy parte del flamenco y la idea es lograr una especie de transculturalidad: poder asomarnos a otros lenguajes, como así también asomarnos a algunos elementos que dieron origen a algunas cosas del flamenco, como pueden ser las danzas árabes, las danzas africanas... Cosas que han enriquecido diferentes palos, diferentes ritmos del flamenco”, dice.

Y agrega: “Se partió desde ahí pero la idea era salir de ahí y traspasar inclusive desde lo corporal, desde lo musical o desde la puesta de escena, traspasar realmente esas fronteras que definen cada cultura. Por eso para mí es un espectáculo transcultural. El objetivo es potenciar la sensorialidad del flamenco, tanto en el que lo ejecuta como en el que recibe el espectáculo”.

Los que lo ejecutan son una treintena de artistas, algunos consagrados: entre ellos figuran Carina Beysa, Mariela Contreras, Mauro Bianchinelli, Marina Clemenceau, las academias La Magnolia, Estudio Flamenco La Maru, Cataluña y muchos más.

.

Extender el mapa de este género puede servir también para derribar estereotipos: el flamenco es esa pasión, muchas veces dolorosa, que moviliza el cuerpo y lo conecta con la fuerza del aire y del suelo, pero también es muchas cosas más. Garay, reconocido en su ámbito y director del festival Mendoza Flamenca, opina que “hay muchos juicios y prejuicios en torno al flamenco y estamos en un momento nuevo. Ojalá eso se pueda percibir en la puesta en escena”.

Es que ya es cosa del pasado eso de que “si tenés un apellido español para bailar flamenco, o si tenés descendencia árabe para bailar árabe... eso ya no se explica más”, festeja el bailaor.

“A eso me refiero con la idea de transculturalidad. Salir incluso de uno mismo para poder acercarse a otros lenguajes y otros géneros. Hay un momento en que esas fronteras, que en realidad son estereotipos, son bastante difusas y me da mucho placer poder arribar a un espacio nuevo. Por eso para mí el espectáculo es una renovación absoluta. Se pensó desde ahí, se sintió desde ahí y tomando lo más orgánico y lo más verdadero en cada lenguaje, para no usar la palabra cultura, porque en realidad ya hemos traspasado esas fronteras a muchos niveles. Y quizás eso está más en la teoría que en la práctica: entonces es momento de ponerlo en la práctica y encontrar también coincidencia en cosas nuevas”, explica.

Y pone un ejemplo: “Vamos a poner en escena cosas que tengan que ver con el concepto de fiesta electrónica, y hay una pincelada ahí respecto a las cosas subyugadas. Todo lo que sea subyugado para mí es gipsy: todo lo que esté dado de lado, todo lo que esté dado, oscuro, oculto... todo eso es. La idea es refrescar ese concepto, enrarecido quizás por ponerlo en inglés, pero es también la intención de llamar la atención, casi como hacen los sectores subyugados de la sociedad en varios aspectos”, reflexiona.

“Vivo del arte, aunque en realidad me gusta decirlo al revés: que el arte vive por mí”, dice Garay. Cuando se le pregunta por cómo ve el flamenco hoy en la provincia, festeja que, si bien pasa por momentos de auge y de retirada, aunque nunca desaparezca de los escenarios, “Mendoza y la región de Cuyo tienen una cultura viva del flamenco súper potente y latente”.

Pablo Garay, director del espectáculo.

Padres que apuestan a la expresión artística de sus hijos han contribuido, ya sea por las academias que existen de folclore argentino, o folclore español, danzas africanas, árabes o urbanas. “Hay toda una especie de nueva forma de abordaje que me encanta”, celebra Garay. “En esta ocasión, la idea es ponerle el cuerpo; los que cantan, las voces; y los músicos, el instrumento. Todo al servicio de esa idea”.

Describe al show que se viene como un “momentazo”: para el género, para sus compañeros y para él mismo. “Un momentazo para el arte, para plantarse en el aquí y ahora de este suceso transcultural que nos hace salir de nosotros mismos para sumarnos y compartir la vida con los demás”. Lo dicho: asistir con todos los sentidos despiertos.

El show

“Gipsy Experience” tendrá lugar en una única función el 1 de diciembre, a las 21, en el auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad). Las entradas anticipadas pueden conseguirse en:

-Godoy Cruz: Pinta Tinta Tattoo Estudio (Playa central Palmares Open Mall), de 11 a 22.

-Luján de Cuyo: Quijote Apart Hotel (Domingo Sarmiento 43), de 9 a 21.

-Maipú: Pizza Casual - Il Mercato Maipú (Ozamis Sur y C. 25 de Mayo Oeste), de 16 a 21.

-Ciudad: Qull Academy (Av. Colón 455, 3° piso 1), de 9 a 13 y de 16.30 a 20.30. Arabian Company (Av. Mitre 1274 a metros de Plaza Independencia), martes y miércoles de 9 a 1).

-Entradas Online disponibles en www.entradaweb.com.ar/gipsyexperience.

Los precios tienen un valor de $1200 (Platea A, fila 1 a 15), $1000 (Platea B, fila 16 a 25) y $800 (Platea C, fila 26 a 35). La ubicación es por orden de llegada en cada uno de los sectores. La cercanía de las primeras filas están a una distancia prudente del escenario para el disfrute del espectador.

Importante: por protocolo la capacidad del auditorio es limitada, por lo que se sugiere sacar entradas con antelación.