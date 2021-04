Gillespi en Mendoza: “Me gustaría que me encasillen como un trompetista argentino”

Músico, trompetista, humorista, conductor de radio, coquetea con el rock, el jazz y el funk a su antojo. Gillespi tiene distintas facetas que combina sin desaprovechar ninguna y en el escenario muestra su mejor versión.

La versión de trompetista, el que quiere dominar al instrumento y lograr ese sonido único que solo la gimnasia y los entendidos pueden lograr. El músico regresa a Mendoza para ofrecer, según sus palabras, un concierto entre amigos. Es que la agrupación mendocina de jazz y funk Acid Combo, formada por Sebastian Rivas en guitarra, Dany Ávila (batería), Federico Zuin (bajo) y Facundo Pelaitai en piano, lo acompañará en el recorrido esta noche, en el teatro Independencia.

Sus cualidades de humorista y melómano sobresaltan en la radio. Lleva 28 años en el éter en el que es un pilar fundamental del clásico programa de Alejandro Dolina “La Venganza será Terrible”. Pero también conduce “La Hora líquida” por Nacional Rock y recientemente se sumó a Radio Provincia, en el ciclo “El Frasco” por FM 1270..

Los géneros viajan en el viento de su trompeta con la versatilidad propia que Marcelo Rodríguez (su verdadero nombre) demuestra en cada ocasión. Fue parte de Sumo, Divididos y Las Pelotas y mostró su gancho rockero. Sin dejar de transitar el jazz y el funk y compartir escenarios con Luis Salinas, Javier Malosetti o Willy Crook. Pero su camino solista siempre tiene algo para mostrar.

Así lo hizo el año pasado, cuando en plena cuarentena y con los teatro cerrados, el streaming era la única posibilidad que tenían los músicos para seguir tocando y Gillespi no la desaprovechó. En ese formato presentó su último disco “On Fire”. Un registro en vivo en el que compila canciones de distintos álbumes, donde juega con el tempo y desafía los límites tímbricos del instrumento.

-En esta nueva presentación en Mendoza, ¿Cómo será el concierto? ¿Te vas a centrar en tu último disco?

-Podríamos decir que si, en realidad mi último disco es en vivo (On fire) y buena parte de ese material estará en el show de Mendoza. Además de otras músicas de mis otros discos. El concierto será un viaje de principio a fin, con una excelente banda de músicos mendocinos, que además de ser amigos, han tocado mis temas en otras épocas. Así que es un reencuentro con amigos.

-Tu último disco es particular dentro de tu obra solista, ¿cómo surgieron las canciones?

-Últimamente, vengo experimentando con mi sonido, tratando de conseguir que la trompeta sea un instrumento casi eléctrico. Para eso estoy utilizando procesadores y pedales, como los guitarristas. Mi idea es tratar de transitar un camino que no sea el típico del rol de la trompeta de jazz, música tropical o mariachi. Estoy buscando en los límites tímbricos del instrumento . Por momentos me gustaría que el bronce del instrumento fuera como madera. Las canciones siempre surgen en la intimidad de mi casa o de la habitación de un hotel en una gira. Generalmente voy grabando ideas musicales en el celular o el Ipad y después les doy forma en mi estudio. Ese es el sistema que vengo usando los últimos 10 años y me siento cómodo.

-Tuviste la oportunidad de hacer shows por streaming, ¿te interesa la idea de combinar las dos modalidades?

-Es interesante el mundo del streaming. Así como ha sucedido con el cine y Netflix por ejemplo. Actualmente, mucha gente disfruta de las buenas películas viéndolas en estas plataformas y no estaría mal también disfrutar de los conciertos de la misma manera. Claro que la experiencia del show en vivo y directo tiene otra magnitud, sonido real, luces, los músicos ahí tocando, pero como alternativa no está mal pensar en streaming.

Más de una vez me hubiera gustado ver un concierto que me quedaba lejos o incómodo en horario vía streaming. Es interesante la posibilidad de ver un show que está sucediendo en New York o cualquier lado del mundo, y verlo desde tu casa online.

-Después de tanta experiencia, con bandas de rock, del jazz y el funk ¿Te molesta que te encasillen como un trompetista de un género en particular?

-Molestarme no. Definitivamente no me molestan esas cosas. Cada uno te pone en el estante que les parece. Para algunos soy un humorista, para otros soy un conductor de radio, para otros soy un músico y algo de razón tienen. Hago todas esas actividades. Me gustaría que me encasillen como “Un trompetista argentino”, eso estaría bien.

-Si volviéramos el tiempo atrás y tuvieras la oportunidad de subirte a un escenario con alguna de las bandas que ya no están, ¿cuál elegirías y por qué?

-Bueno, quizás por nostalgia, me gustaría volver a tocar con el grupo Sumo , ya que la muerte de Luca sucedió de forma sorpresiva cuando llevaba solo unos meses tocando con ellos, recién nos estábamos conociendo musicalmente y quizás hubiera podido aportar algo al sonido de la banda.

-Como músico ¿tenés algún anhelo pendiente?

-Pienso que en algún momento debería hacer una gira extensiva por nuestro país, que prácticamente lo conozco todo. He tocado oportunamente en muchas provincias y lugares increíbles, pero jamás me he podido quedar más de dos días en cada uno, me debo una gira recorriendo pueblos y ciudades con el tiempo que ameritan, conociendo más gente y haciendo miniturismo. Quizás lo haga el próximo año.

La Ficha

GILLESPI EN MENDOZA

Banda: Acid Combo.

Día y hora: hoy, a las 21.30.

Lugar: teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad).

Entrada: $500. En www.entradaweb.com.ar y en boletería a partir de las 19 horas.