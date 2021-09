Gilda: a 25 años de su muerte, tendrá una miniserie

Hoy se cumplen 25 años de la trágica muerte de Gilda y su música sigue presente como siempre. Después de la aclamada película de Lorena Muñoz, “Gilda, no me arrepiento de este amor”, que contó con el protagónico de Natalia Oreiro, el próximo proyecto que nos llegará es el de una serie, “Gilda, amar es un milagro”, producida por el mismo equipo del filme.

Anunciada en 2018, la intención era que esta serie se estrenara este año, tal como en 2016 (a los 20 años de su muerte) se estrenó el largometraje de Muñoz (también directora de “El Potro”). Pero la pandemia alteró todos los planes y por eso el proyecto está bastante atrasado.

Aunque no paralizado. Después del anuncio, se confirmó que sería Brenda Asnicar quien interpretaría a Miriam Alejandra Bianchi. E incluso en su momento se grabaron algunas escenas, sobre todo musicales, para comprobar que ella era la indicada para tan difícil papel. De esos días son las fotos en las que se ve a Asnicar caracterizada como la intérprete de “Paisaje” y “No me arrepiento de este amor”.

Brenda Asnicar en la miniserie "Gilda, amar es un milagro".

Incluso desde meses antes de la pandemia que no se sabía nada de la serie, aunque ya se daba por asumido que sería Netflix quien la distribuiría. Algo que ahora estaría descartado.

Lo último que se sabe, gracias a una nota de diario La Nación publicada en junio, es que la productora, Habitación 1520, está “coqueteando” con la TV Pública y Viacom para rodar la serie. En ese caso, sería el canal estatal o alguno de los medios de Viacom (quien tiene, entre otros, Telefe y la plataforma Paramount+) donde se vería.

El director será Benjamín Ávila y contará con trece capítulos, en los que se intentará profundizar en aspectos más íntimos de la maestra jardinera soñadora que terminó convirtiéndose, en un breve pero arrollador lapso de tiempo, en un ícono de la música popular.

Los libros estarán a cargo de Martín Guido, Guillermo Tita Pino y Ávila y tienen un reto bastante difícil por delante, que es dar cuenta de su vida y del fenómeno que generó en la gente, al punto que para algunos se ha transformado en una santa.

El 7 de septiembre de 1996, Gilda murió en un accidente junto a su hija, su madre y tres músicos, en el kilómetro 129 de la ruta nacional 12, camino a Chajarí, Entre Ríos. Tenía solo 34 años. Según testigos, la colisión se produjo cuando un camión de la empresa brasileña Interpress, tras morder la banquina, intentó volver al camino e impactó de frente contra el vehículo donde se desplazaba la comitiva, que pegó contra dos autos particulares y volcó varias veces.