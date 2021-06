Gemelos de ficción: Los grandes actores que hicieron papeles dobles en cine y televisión

La profesión de actor consiste básicamente en convertirse en otro. Eso ya es una enorme tarea que requiere muchos años de entrenamiento. Pero hay un paso más y es cuando el actor interpreta a dos personajes (antagónicos o no) que deben diferenciarse cada uno como una persona distinta pero a la vez guardar similitudes, como en el caso de los gemelos.

No es poco, y algunos grandes actores lograron recrear gemelos memorables, como el caso de Jeremy Irons, en la película de 1988 Pacto de amor, dirigida por David Cronenberg, una trama morbosa y bastante retorcida, -adaptación del libro Twins- en la que los hermanos se enamoran de la misma mujer.

En Legend, Tom Hardy interpreta a dos gemelos, los hermanos Kray que sembraron el terror en Londres durante la década de los 60. Esta película fue estrenada en 2015, dirigida por Brian Helgeland, basada en el libro The Profession of Violence (La profesión de la violencia) de John Pearson. Actualmente está disponible en Netflix.

Otro gran actor que pasó por el aro de la doble actuación es Leonardo Di Caprio en El hombre de la máscara de hierro, de 1998, en la que encarnó a Luis XIV y Philippe, en una especie de spin off de la obra de Alejandro Dumas El vizconde de Bragelonne, en la que se ocupa del misterioso hombre prisionero en la Bastilla. La película es una buena realización, aunque Di Caprio recibió el premio Razzie a peor pareja en pantalla.

Otra película olvidable es la que protagonizó Nicolas Cage en el doble papel de Charlie Kaufman y a su hermano Donald, Adaptation, conocida en español como EL ladrón de orquídeas, comedia dramática de 2002, dirigida por Spike Jonze.

Pero volviendo a las interpretaciones destacadas, encontramos a Christian Bale en El gran truco, de Christopher Nolan, en el papel de los hermanos Alfred y Frederick Borden. La película recibió dos nominaciones al Óscar, por fotografía y dirección artística.

Edward Norton interpretó a los hermanos Bill y Brady Kincaid, en la película de 2010 Hojas de hierba, en la que los hermanos llevan una vida paralela. Mientras Bill es un respetado y catedrático profesor en Rhode Island, su hermano Brady se dedica al cultivo y distribución de marihuana.

El actor James Carpinello se encargó de dar vida a los hermanos idénticos Bobby y John Saint en El castigador (The punisher) basada en la historia de Marvel del mismo nombre. Protagonizada por Thomas Jane y John Travolta y dirigida por Jonathan Hensleigh fue estrenada en 2004.

James Carpinello tuvo su actuación doble en The Punisher .

Sam Worthington se metió en la piel de Jake Sully en la taquillera película de James Cameron, Avatar (2009). Un papel que no demandó mucho esfuerzo actoral, ya que el hermano gemelo estaba muerto y el personaje de Worthington solo debía identificar el cuerpo.

Sin desgaste actoral, Sam Worthington interpreta a su hermano gemelo muerto .

Armie Hammer interpretó a Cameron y Tyler Winklevoss en Red social, de 2010. El director David Fincher utilizó diferentes técnicas para poner la cabeza de Hammer en el cuerpo de Josh Pence.

Armie Hammer puso su cara en el cuerpo de otro actor para interpretar a los gemelos Winklevoss .

En Las crónicas de Spiderwick, Freddie Highmore no fue el único en interpretar a los gemelos Jared Grace, Simon Grace, ya que la actriz Sarah Bolger también tuvo ese trabajo.

Las crónicas de Spiderwick muestran el talento de Freddie Highmore y Sara Bolger .

La gran Bette Davis que interpretó dos veces a hermanas gemelas. La primera fue en A Stolen Life (Una vida robada, de 1946) y, dieciocho años más tarde, tuvo que hacerlo en Dead Ringer, película de terror producida por Warner Bros, de 1964.

Inolvidable Bette Davis en Una vida robada .

Pero los que indudablemente se llevaron la mayor cantidad de caracterizaciones dobles fueron los actores de comedia. Lindsay Lohan es la más recordada y dulce gemela del cine, siendo Juego de gemelas una de las películas más recordadas de la infancia de los centennials. Estrenada en 1998, era una adaptación del libro Las dos Carlotas, una novela del escritor alemán Erich Kästner.

Sin embargo, tal como Bette Davis, no fue la única película en la que Lohan interpreta a gemelas, ya que en 2007 interpreta a dos gemelas en Sé quien me mató, un thriller psicológico que no tuvo la repercusión de la primera interpretación doble de la actriz pelirroja.

Hayley Mills interpreta a las hermanas en la versión original de Juego de Gemelas .

Pero Juego de gemelas tuvo una precursora, que probablemente no sea tan recordada. En 1961 la actriz Hayley Mills encarnó a Susan Evers y Sharon McKendrick, las dos gemelas de la película original que luego protagonizó Lindsay Lohan.

En la película Dragones gemelos, de 1992, John y Boomer fueron separados al poco de nacer al ser el segundo raptado. Jackie Chan fue quien interpretó a estos hermanos idénticos.

La similitud entre Austin Powers y el Dr. Maligno se resolvió en la tercera entrega de la franquicia, Austin Powers en Miembro de Oro. Los conocidos personajes de Mike Myers fueron separados cuando eran muy pequeños en un intento de asesinato a su madre.

Lo que sospechábamos se confirmó al final: Austin Powers y Dr. Malito era gemelos .

En la segunda película que dirigió Ben Stiller , Un loco a domicilio (también conocida como The cable guy), también contó con su participación como actor. Stiller se transformó en dos antiguos actores llamados Sam y Stan Sweet.

Ben Stiller dirigió y protagonizó Un loco a domicilio (The cable guy) .

En ocho películas ha participado Eddie Murphy interpretando a diferentes personajes, pero solo en Bowfinger, el pícaro se ha metido en los personajes de dos gemelos.

Rachel Weisz interpretó a Angela e Isabel Dodson en la película del 2005 Constantine. Junto a la actriz, Keanu Reeves protagonizó este film en el que su personaje vuelve del infierno.

Rachel Weisz en su interpretación doble para Constantine .

Kevin Pope y Jake Hayes también fueron separados al nacer. Estos dos gemelos fueron a los que dio vida Chris Rock en la película 9 días.

Una de las peores películas de Adam Sandler fue Jack y Jill, en donde interpreta una pareja de gemelos .

La actuación de Adam Sandler como los hermanos gemelos Jack y Jill, en Jack y su gemela, recibió el premio de los anti-Oscar por peor actor y peor actriz.

Gemelos argentinos

El cine argentino de la época dorada utilizó bastante un recurso similar al de los gemelos, que consiste en el del “parecido”: un personaje que tiene una fisonomía idéntica a la de otra persona y esto le permite llevar una especie de “doble vida”. En cualquier caso, desde Más allá del olvido, hasta Educando a Nina, los personajes parecidos o gemelos se han sucedido tanto en la pantalla grande como en los formatos hogareños, con la misma exigencia para los actores que los encarnaron.

En 1955, Hugo del Carril protagoniza y dirige una de sus más importantes obras: Más allá del olvido, con Laura Hidalgo, quien da carnadura a los dos personajes iguales en su fisonomía; la esposa muerta prematuramente y la prostituta que el personaje de Hugo del Carril trata de poner en el lugar de la difunta.

Hugo Sofovich, en 1977 rodó su segundo filme, una comedia llamada Un toque diferente, protagonizada por Ernesto Bianco y Susana Giménez, en la que Bianco interpreta los dos personajes: el exitoso médico ginecólogo que tiene una amante, y en segunda instancia, al vendedor de una juguetería que un día lo ve en la calle y se percata del significativo parecido.

Dirigida por el prolífico Enrique Cahen Salaberri, Gran valor es una película protagonizada por Juan Carlos Calabró y Graciela Alfano, que renueva el tema de los dobles y el contrapunto entre ambas personalidades. En esta cinta de 1980, Calabró da carnadura a un torpe cadete de una escribanía y a un delincuente.

También en 1980 la pantalla grande nacional estrena un filme protagonizado por Sandro, quien interpreta a dos hermanos mellizos, se trata de Subí que te llevo, dirigida por Rubén W. Cavallotti y con un elenco que incluía a María del Carmen Valenzuela, Julia Sandoval y Darío Vittori en un importante rol.

Todos tenemos un plan, película de 2012 dirigida por la debutante Ana Piterbarg, está protagonizada por el actor Viggo Mortensen, quien interpreta a dos hermanos mellizos y a un cambio de identidades de ambos; uno ocupa el lugar del otro.

Mike Amigorena tuvo una excelente interpretación de los personaje de Martín Pells (conductor de noticiero) y Gonzalo Echagüe (profesor) que finalmente terminan siendo hermanos gemelos separados al nacer. La comedia Los exitosos Pells, fue una tira de comedia emitida por Telefé a finales de 2008 que llegó a liderar la franja horaria, convirtiéndose en un gran éxito.

Educando a Nina fue la última producción argentina con esta temática .

Algo similar ocurrió con la tira Educando a Nina, de 2016, en la que le toca a Griselda Siciliani interpretar a las hermanas gemelas Mara Brunetta y Nina Peralta, separadas al nacer y con dos vidas muy diferentes. Otro éxito que arrasó en la pantalla y actualmente está disponible en Amazon Prime.