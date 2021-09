Gaspar Benegas: “El músico es completo cuando hace su obra”

Gaspar Benegas, conocido por ser el guitarrista del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, trae la guitarra y la música desde la cuna. Su mamá María José Cantilo (hermana de Miguel) fue unas de las mujeres pioneras del rock folk en los ‘80 y con esa escuela, el músico se fue fogueando hasta construir un largo camino en el rock nacional.

Guitarrista y productor, es el líder de La Mono, la banda que comparte junto a Lucas Argomedo, (bajista y chelista de la banda de Lisandro Aristimuño) y Ramiro Naguil, también baterista del Indio Solari. Desde 2014, Gaspar y Ramiro se reunieron en formato dúo instrumental, al que luego se le sumó Lucas para transformarse en un power trío.

Con un sonido potente fusionando las bases de un rock californiano de los ‘90 y toda la influencia del género nacional, la banda editó dos álbumes “Experimento” (2016) y “Anomalía” (2019), trabajo por el cual emprendieron una gira nacional.

“Tenemos rock and roll todos los días, me están saliendo callos en los dedos”, afirma Gaspar Benegas sobre el tour que comenzaron hace unos días y los llevó a Córdoba, San Luis y Mendoza, con shows en distintas ciudades como San Rafael y el concierto esta noche en la Alameda.

La banda de Gaspar Benegas, Lucas Argomedo y Ramiro Naguil toca esta noche en Mendoza.

Además de la apretada agenda, Benegas aprovecha para dictar clínicas de guitarra a músicos o aficionados del instrumento.

“Las clínicas son todas diferentes y depende del público. A veces no son clínicas de guitarra simplemente, porque muchos quieren saber qué hay detrás de esos discos que siempre escucha. Además yo tampoco soy profesor de guitarra, sino que les puedo contar mi experiencia de vida con la música”.

-Sos un músico autodidacta, pero tuviste grandes oportunidades y tocaste con los mejores, ¿cómo lo vivís?

-El hecho de ser autodidacta no significa que sos un tocado por la varita y todo te es fácil, sino que requiere de mucha voluntad, porque todos los días estudias el instrumento solo a tu manera, escuchando disco o leyendo. Y hoy en día con Youtube a los pibes no les tengo que explicar nada, porque todo lo hacen bien y en una semana tocan mejor que yo. Pero rescato la voluntad y la constancia en el trabajo en la música. Que tal vez es lo que me llevó a tocar con el Indio, además de una gran suerte. Porque hay que tener una cuota grande de suerte para que te toque una oportunidad así. Pero uno tiene que estar conectado con la música y preparado, para estar a la altura de las circunstancias.

Y con el tiempo me di cuenta que no es solo esperar que te llame un artista tan grande y tener esa oportunidad, el músico es completo cuando hace su obra y su propia música. Más allá que te llame el Indio o alguien super groso. Pero uno siempre tiene que hacer lo suyo, aprovechar el tiempo en eso.

-¿Cómo combinas esa exigencia de tocar con el Indio y pensar tu propia obra?

-Bien. Nosotros siempre pensamos en el proyecto pero se dio en un momento genuino en el que se dieron las ganas de empezar de cero y remarla. Que tal vez cuando sos joven queres la cómoda y que te llamen en un proyecto resuelto para tocar. Y en este caso hay que trabajar mucho más, pero en pocos años la banda creció. De hecho este año y medio sin tocar creció más que nunca (ríe). Y ahora la gira está funcionando muy bien, con la gente dispuesta a ir a los shows y con público genuino.

-¿Cómo es el engranaje como banda?

-Nosotros no hacemos música de estilo, sino unimos las influencias de cada uno. Y todas las composiciones son grupales e improvisadas. Pero como nos conocemos, al tocar algo ya el resto sabe cómo acompañarlo, hay un entendimiento de años y afinidad musical. Además de tocar los sonidos raros que nos gustan a nosotros. Y cada vez que nos reunimos sumamos ideas, grabamos todo en el estudio y después los escuchamos y de ahí salen las canciones.

En las letras escribe mucho Lucas, porque tiene una forma que me gusta mucho, así que de alguna manera lo obligo a escribir y le digo: “Has lo tuyo Argomedo” (ríe). Y me dedico a hacer melodías sin letra, para tener una libertad a la hora de armar la canción y no estar atado a las palabras. Al final en algo terminas atado para hacer una canción, pero funciona de esa manera.

-¿Tienen previsto un nuevo material?

-Estábamos por empezar a grabar, porque todo el año estuvimos con este ejercicio de componer, pero fue demorado por la gira. Ahora se extendió la gira y pienso que retomaremos las grabaciones en el verano.

-De todas las experiencias que has vivido, ¿cuál es el momento que más te conmovió y la recordás siempre?

-Cuando era muy chico comencé a grabar disco con Tayda Lebón, la ahora hija de David Lebón. Y estábamos grabando en el estudio de Spinetta la Diosa Salvaje y yo tenía 15 años. Y en ese momento me sentí emocionado de donde estaba parado y sentía que había llegado a tocar el cielo con las manos. Después me quemé todas las manos (ríe), pero ese momento fue épico para mi historia.

-¿Hay presión cuando tocas con el Indio o es solo disfrute?

-Hay presión por estar al lado del Indio y por el público, pero el show se disfruta. Creo que la presión se siente en la previa de los conciertos, pero una vez que tocas el primer tema está tan ensayado que lo disfrutas.

La Ficha

LA MONO CON ANOMALÍA TOUR

Banda invitada: Bendita Úrsula.

Día y hora: hoy, a las 21.

Lugar: Foxy Live Bar (Av. San Martín 2289, Ciudad).

Entrada: $1000. En Moicano Rockería (Galería Caracol, Ciudad) y entradaweb.com.ar.