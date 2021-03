Game of Thrones tendrá tres nuevos spin-off que prepara HBO

El universo de la exitosa “Game of Thrones” seguirá extendiéndose con la producción de tres nuevas series derivadas para HBO, que el mes pasado confirmó que ya estaba trabajando en otro spin-off, llamado “House of the Dragon”.

Según informó el sitio especializado Deadline, la compañía está desarrollando otras tres precuelas, la primera de las cuales tendrá el título “9 Voyages” o “Sea Snake”.

Esa tira se centrará en un personaje de la saga literaria de fantasía épica escrita por George R. R. Martin, llamado Lord Corlys Velaryon, conocido como “Serpiente Marina”; un aventurero que decide reunir una enorme cantidad de barcos para reivindicarse como el dueño de la mayor flota de guerra del continente.

Es, de los tres proyectos, el que tiene más posibilidades de salir pronto, porque HBO ya tiene un equipo contratado trabajando en su desarrollar la serie.

Entre ellos se cuenta a Bruno Heller, creador de “El mentalista” y de una obra de referencia dentro del histórico canal como “Roma”.

Los otros dos spin-off todavía no tienen equipos y desarrollos asignados pero sí están en carpeta con sus tramas ya pensadas.

Así, “Flea Bottom”, el segundo proyecto, se situará en uno de los distritos más humildes y carenciados de la capital de las tierras, Desembarco del Rey, aquella ciudad que todos recordamos por sus calles rebosantes de corrupción, estrechas, mugrientas e insalubres donde la prostitución y las tabernas campean a sus anchas.

Este es un buen escenario para desarrollar una serie dramática de este tipo.

Mientras que “10.000 Ships” sigue a la princesa Nymeria y la travesía que emprende junto a un antiguo pueblo: los supervivientes de los Rhoynars, uno de los grupos étnicos que acabaron configurando la sociedad de Poniente y los Siete Reinos.

Este último spin-off se ambientaría mil años antes de los hechos acontecidos en “Game of Thrones”. para contar ese trayecto que hizo la princesa Nymeria y su gente, que tuvieron que huir de Essos durante las guerras Rhoynar con Valyria y hasta establecerse en Dorne, la parte más al sur de Poniente.

Los tres nuevos spin-offs se conocieron luego de que el mes pasado HBO confirmara que ya estaba en desarrollo “House of the Dragon”, que retrará a la poderosa familia conocida por su vínculo con los dragones, unos 300 años antes de los hechos narrados en “Game of Thrones”.

Y se suman a dos proyectos ya anteriormente anunciados: la adaptación de los “Cuentos de Dunk y Egg”, que también desarrolla HBO y una serie de animación que se está tanteando desde HBO Max, la rama más comercial y descontracturada del grupo mediático audiovisual.

Por ahora se sabe que “House of the Dragon” contará en su elenco con Paddy Considine (“The Outsider”), Olivia Cooke (“Ready Player One”), Emma D’Arcy (“Truth Seekers”), Matt Smith (“The Crown”) y Sonoya Mizuno (“Devs”); y será estrenada el año próximo en la plataforma HBO Max.

Hará foco en las peleas y rencillas dinásticas de la familia Targaryen, claramente fatales y peligrosas, sucedidas tres siglos antes de los hechos protagonizados por sus descendientes Daenerys y Jon Snow, incluyendo la Guerra Civil entre distintas facciones de la familia.

“Game of Thrones” (2011-2019) fue una sensación mundial que ostenta el récord de ser la producción de ficción más premiada de los Emmy, con 59 galardones en total. HBO quiere reeditar ese hito y busca en ese mismo universo cómo continuar la épica.