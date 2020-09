Gabriela Toscano vuelve al cine de la mano de Adrián Suar: “Mi personaje se deja arrastrar por la situación”

La pandemia del coronavirus obligó a cambiar todos los planes, especialmente de los estrenos de cine y ese fue el caso de la película “Corazón loco”. La cinta protagonizada por Adrián Suar, Gabriela Toscano y Soledad Villamil tuvo que encontrar un nuevo lugar para estrenarse y, como ya es costumbre, el streaming fue su oportunidad.

El filme dirigido por Marcos Carnevale se estrena hoy en Netlix. Contará la divertida y complicada historia de Fernando (Adrián Suar), quien tiene una doble vida con una familia en Mar del Plata y la otra en Capital, con un desarrollo divertido y una trama que busca ser diferente. Por esa razón, el equipo de Rumbos Digital habló con Gabriela Toscano sobre los detalles detrás de este esperado estreno.

– Comencemos con la pregunta cliché: ¿cómo has llevado la cuarentena hasta ahora?

La cuarentena la llevo con altibajos como todo el mundo, por momentos uno siente que debe cuidarse muchísimo. Yo por ejemplo no salgo, pido las compras al supermercado, tengo la política de que si no necesito salir no lo hago. Veremos cuando en algún momento se abra el tema del trabajo cómo será, pero para eso me parece que falta un poquito. Por supuesto que he tenido momentos de alegría, de tristeza, de preocupaciones diarias, pero creo que todos estamos en el mismo barco.

– Luego de tener que posponer el estreno y tener que hacerlo vía streaming, ¿qué pensás de este formato?

-Pienso que fue un golpe muy fuerte para nosotros que estábamos a una semana del estreno, pero está bien. Sino no sabríamos cuando se estrena la película, quedaría como en las nubes. Uno hace un trabajo y tiene que mostrarse. Además, la plataforma tiene una gran llegada, 190 países, o sea que la película la van a ver más que en el cine, pero por supuesto que es diferente. En este momento es lo mejor que tenemos.

– ¿Con cuál de las dos mujeres, o más bien sus personalidades, te sentís más identificada?

-Creo que tanto Paula como Vera en algún momento son la misma. A ambas le pasa lo mismo pero cada una lo demuestra de una manera diferente, una más enérgica que la otra. Mi personaje de alguna manera se deja arrastrar, pero no sé si me identifico con ella. He tratado de crear esta Paula que tiene determinados valores, como la importancia de la familia, el trabajo, el marido, la lealtad y es una persona que tienen cierta ingenuidad, eso no significa que sea malo, sino que tiene un mundo más puro en la cabeza.

– Pero, ¿cuál sería tu primera reacción si algo así sucediera en tu vida?

-Creo que sería lo mismo que le pasa a las protagonistas: una sorpresa y el no creer que esa persona hiciera eso. Aunque es muy difícil imaginarme algo que no me va a pasar porque siento que uno se conoce como persona y sabe a quién elige para armar una relación o por lo menos a esta altura de la vida.

– ¿Qué tal es hacer comedia? ¿es muy complicado?

-Yo creo que tanto la comedia como el drama uno lo encara con la misma seriedad. Es encantador hacer comedia, pero en esta película uno pasa por diferentes estados: no es solo risas, no es solo drama o un thriller.

– ¿Cómo fue grabar entre Mar del Plata y Capital?

-Fue lindo que el director, Marcos Carnevale, eligiera estas dos ciudades como lo son Mar del Plata y Buenos Aires. Es interesante cómo este hombre viaja tantos kilómetros de un lado a otro. Fue divertido hacer la película, con un equipo tan grande y con tantas locaciones. Fue muy lindo y agradable.

– ¿Qué anécdota te quedó de la grabación?

-Nos gustó contar el tema. Me parece que los tres protagonistas estábamos muy de acuerdo con lo que queríamos contar y la única anécdota es que en Chascomús me comí muchos alfajores, más de los que debería.

– ¿Cuál será tu futuro proyecto?

Nuestro trabajo es de los últimos que se abra, tanto el teatro como televisión. Tal vez se pueda hacer algo para cine reducido, pero para eso va a pasar mucho tiempo. Por ahora, hay que mantenerse con fuerza, con fe y con esperanza. Hay que mantener la templanza y aferrarse a las personas que uno quiere, tener la fuerza necesaria para poder imaginar otro mundo que no sabemos cuál será. Mientras tanto hay que quedarse en casa y ver películas por Netflix./ Camila Charris (Este texto fue publicado originalmente por Vía País. Se reproduce aquí con la autorización correspondiente)