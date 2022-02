Gabriel Grätzer se presenta en Mendoza: “Ni el rock, ni el pop, ni el heavy metal, ni el jazz, hubieran existido sin blues”

El blues es este estilo musical que reconocemos claramente pero a la vez parece lejano, no nos es propio -como el tango o el folklore- sin embargo lo sabemos ancestral igual que aquellos, está presente y nos gusta pero a la vez, parece exclusivo para el gusto de los “conocedores” del género. Sin embargo la cultura blues, y sobre todo el blues argentino tiene profunda implicancia en otros géneros musicales que derivan de él y gracias a los cuales también se mantiene vivo. Gabriel Grätzer, uno de los grandes referentes del blues, distinguido con el título de “Embajador Argentino del Blues en el Mundo” por la Cancillería Argentina debido a sus múltiples giras representando al país en el mundo, se presenta esta noche en Beat Club, en calle Perú 1773 de ciudad, a las 21.30.

En esta oportunidad va a estar acompañado de Clonti Proyecto Barblue, banda liderada por Claudia “Clonti” Benegas, quien hará de host y presentará algunos temas junto al músico.

Gabriel Grätzer tiene una extensa trayectoria, con giras por el mundo que le valieron varios reconocimientos: el de la Embajada de los Estados Unidos, que le obsequió la “Moneda de la Amistad” por su aporte a la cultura Blues; el del Ministerio de Educación, el de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de La Plata y el del Ministerio de Cultura de la Nación por su última gira en 6 países, 35 ciudades y más de 100 conciertos que incluyó presentaciones en los Estados Unidos y fue declarada de interés cultural y educativo.

Además, escribió el libro “Bien al Sur, Historia del Blues en Argentina” por el que fue invitado especialmente por la Blues Foundation en Memphis, de Estados Unidos. El libro fue ingresado a la Biblioteca permamente del Hall de la Fama del Blues, presentada e incluída en la Colección de Blues de la Universidad de Mississippi –la más grande del mundo en la materia- y catalogado en la Universidad de Memphis en el Archivo especial de Música Afroamericana.

Desde el año 2000, funciona la Escuela de Blues -primera en su tipo en el mundo- de la cual es creador y director, declarada, en 2015, de Interés Cultural de la Nación. Grätzer tiene 4 discos solistas editados. Fue el primer y único músico que tocó, con espectáculo propio, sobre la Historia del Blues, y a sala llena, en el Teatro Colón una de las salas líricas más importantes del mundo, y editó las revistas Notas Negras y Blues en su Tinta, única revista en formato papel sobre Blues que se publica en Sudamérica.

-¿Cómo salió esta presentación en Mendoza?

Ya había estado varias veces en Mendoza y en esta ocasión me convocaron Gisela Levin y Cecilia Agüero porque están armando un documental acerca de la vida de Leda Valladares que tuvo mucha conexión con lo que fue la música afroamericana en su investigación de bagualas y vidalas sostenía que había mucho paralelismo con los cantos folklóricos de los esclavos estadounidenses, entonces me convocan como un especialista en el tema de blues y gospel local para poder dar mi testimonio en el documental. Vamos a filmar con un coro de gospel en una capilla, Y aprovechando la visita programamos un show en el Beat Club para esta noche.

-¿Cómo nos ven desde afuera, en relación al blues, teniendo en cuenta que nos conocen sobre todo por el tango y el rock nacional?

A principios de los años ‘50 y hasta los ‘70 surgió en Inglaterra una movida con toda esa juventud de aquel entonces que eran Eric Clapton, John Mayall, Peter Green, los futuros Rolling Stone, los futuros Zeppelin, tomaron el blues norteamericano, lo hicieron como lo entendieron y crearon un estilo propio que es blues británico que mundialmente conocido. En Argentina pasó algo parecido con Manal que torció el rumbo de la historia al añadir poesía muy propia de acá, cantar en español, con aquel famoso “Avellaneda blues” que tiene un ritmo cadencioso y medio blusero pero no es un blues en sí mismo, marcó a fuego una forma de hacer blues argentino. Historia que después siguió Pappo, Memphis, La Mississippi, Botafogo, Las Blacanblus. Entonces ese tipo de blues regional es muy reconocido en latinoamérica. Pero lo que más se destaca en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos y Europa es que Argentina tiene un nivel de purismo, en cuanto al blues tradicional cantado en inglés, que hace que el mundo esté lleno de argentinos tocando en los principales festivales del mundo, grabando con artistas internacionales.

-¿Entonces Argentina tiene una cultura blusera propia?

Sí, creo que lo más importante es que prácticamente todos los artistas internacionales que vienen a la Argentina, no vienen con sus bandas -salvo algún caso puntual- sino que tocan con músicos locales, no porque estén ahorrando en producción sino porque incluso en Estados Unidos es difícil encontrar músicos de la calidad que hay en nuestro país. Entonces estamos considerados como uno de los principales países del blues en el mundo por cantidad discográfica, por calidad de músicos, por su escena, por contar con una escuela, y por la historia que tiene.

-Escribiste un libro de blues que está muy bien conceptuado

Con Martín Sassone hicimos “Bien al sur: Historia del blues en Argentina” y fuimos invitados especialmente por la Blues Foundation -que es como la Academia de Hollywood en el cine, para que se entienda-, lo presentamos en el Salón de la Fama del Blues, lo ingresaron en la biblioteca en forma permanente, y al día siguiente lo presentamos en la Universidad de Mississippi que es donde está el archivo de blues más importante del mundo, donde solo se indexan obras que tienen que ver con el blues norteamericano o británico. Era la primera vez que ingresaban una obra en español. Eso también habla de la visión que tienen de Argentina, porque ellos nos invitaron y la obra fue ingresada como patrimonio del blues por considerar que tienen un valor cultural importantísimo.

-Es un orgullo pero también una gran responsabilidad porque sos el embajador del blues argentino en el mundo

Los dos van de la mano. Por un lado la responsabilidad tiene que ver con saber que Martin Sassone y yo éramos los que estábamos en ese momento pero no es mérito nuestro. La historia del blues argentino la hemos escrito todos y solo llevamos las banderas de todo lo que hicieron infinidad de personas a lo largo de la historia del blues.

Y el nombramiento de “Embajador”, que fue en el 2005 y que se ratificó el año pasado, que la cancillería me lo otorgó debido a todas las giras internacionales por más de 20 países, en 80 ciudades representando a la Argentina, obviamente me da mucha alegría como otros nombramientos que he tenido. Pero siempre tengo presente que yo estoy recreando una música que traspasó su frontera geográfica, idiomáticas, temporales, se volvió una música universal y tengo más que nada la responsabilidad de ser agradecido por todos los grandes maestros que nos han legado esta música que tomamos prestada.

Es una felicidad personal pero también una responsabilidad en cuanto a mantener viva su cultura, porque no existe ninguna otra música folklórica que haya tenido una derivación tan trascendente como el blues. De hecho ningún rock de ningún idioma, ni el pop, ni el heavy metal ni el jazz, nada podría haber existido a no ser por el blues. De modo que la preservación de la cultura blues es muy importante y no por una cuestión de dejar fanáticos sino por mantener esa tradición viva.

-¿Y esta cultura se mantiene en el mismo lugar de hace 20 o 30 años?

Hay varias lecturas posibles. Por un lado el blues no depende de los vaivenes comerciales que a veces ocurren con los mainstream o con la moda. Está siempre presente y no desaparece. Lo que sí puede pasar es que tenga mayor o menor visibilidad mediática. Además se suma más gente conocedora entonces eso se nota en la calidad de los shows y los conciertos y el crecimiento exponencial en el interior del país. En los años ‘90 he ido a tocar a provincias donde me llevaban por algún espectáculo cultural, no porque hubiera conocimiento del blues y hoy son provincias que tienen un circuito, artistas, bandas, giras promocionales. De todos modos el blues siempre está dentro de un nicho más acotado.

-En qué momento nació tu pasión por el blues

Sin saberlo, a los 5 años, porque mi prima me había regalado un disco de los Beatles y visto en retrospectiva las canciones que más me gustaban eran las que tenían un cierto tinte blusero. Todo eso con el tiempo se fue acomodando en la medida que fui conociendo los conceptos y estilos. Empecé a tocar blues a los 12 años.

-¿Cómo te llevas con el hecho de que ahora todo pasa por plataformas?

Excelente. El mundo se ha transformado y hoy tener un disco físico, más allá de hacerlo no tiene tanto sentido y la manera de producirlo, lanzarlo y mostrarlo a través de las redes es lo lógico. Uno tiene que ir a donde la mayoría de la gente está porque esto no deja de ser un negocio, por más nostalgia que uno pueda tener a ciertos formatos antiguos, la realidad es que uno no va a vender más porque lo haga en compact disc.

-¿Habrá disco nuevo este año?

Yo ya tengo un disco terminado. En mi último viaje a Estados Unidos, más allá de la presentación de los libros, pasamos por un montón de pueblitos del Mississippi y grabé un disco en el cual homenajeo a cada uno de esos pueblos, porque cada uno ha tenido algún artista que nació allí o desarrolló su carrera en los años ‘20 o ‘30 en esos pueblitos rurales, se interrumpió el disco con la pandemia y espero ahora para mitad de año terminarlo. Obviamente sale por formato digital. Se llama “Mississippi Go” porque hace alusión a ese viaje.