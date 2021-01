Gabriel Canci vuelve al teatro con X Out, un show sensual performático fiel a su estilo

Luego de un año donde el reconocido productor se reinventó y apostó a la televisión con su programa “Lo doy todo”, los protocolos se pusieron en marcha y permitieron que volviera a los escenarios, ahora con una propuesta totalmente innovadora para los mendocinos.

De la mano de bailarines, artistas aéreos, cantantes y actores, Gabriel Canci presenta por primera vez en la Nave Cultural X Out: no te resistas al placer, un show performático que apela a la sensualidad y algo de erotismo.

“Es un show que nace con el espíritu de descubrir de alguna manera las fantasías que están dentro de la cabeza de cada uno. Es el juego previo, los besos, las caricias, las fantasías, la sensualidad, la seducción, todo ese juego que lleva a un gran clímax sexual. Es un show que reúne a todo el elenco para contar una historia sofisticada, con glamour, con mucha belleza y cargado de sensualidad y no de erotismo”, adelanta Gabriel Canci sobre el show que llega esta noche y tendrá funciones todo el fin de semana.

“Hay un cuadro de un trío, cuadros donde se maneja la seducción entre hombre y mujer, entre dos hombres, entre dos mujeres, hay un cuadro que yo llamo Estambul que es el árabe que es maravilloso, hay algo de fetichismo.”

Después de ser uno de los primeros artistas que tuvo que relegar sus actividades por la pandemia cuando llevó la Vendimia para Todos al streaming, su vuelta al teatro está cargada de expectativas y muchos deseos de retomar la actividad que más disfruta hacer.

Esta noche y durante viernes, sábado y domingo a las 22 la Nave Cultural recibe a este elenco de gran escala para una noche inolvidable. Las entradas se adquieren por www.entradaweb.com.ar o por la boletería de la Nave a $1.000 para el sector A y $800 para el sector B.

X Out: Una experiencia sensual nunca antes vista en Mendoza.

Junto a su hermano, la idea nace de producir un show que sea representativo para la escena teatral mendocina y que alcance un reconocimiento internacional. “Es digno de verse en las grandes capitales del mundo y eso es lo que pretendemos como productores tanto mi hermano Fernando y yo, generar un show en Mendoza que todo el mundo diga ‘no podés dejar de ir a ver X Out’. ¿Viste lo que pasa cuando vas a París y no podés dejar de ir al Moulin Rouge? Y si estás en Las Vegas no podés dejar de ir al Zumanity. Entonces eso pretendemos generar con X Out.”

Con una escenografía compuesta por tres escenarios incluida una bañera donde se desarrollarán algunos actos, metros de pantallas LED, sonidos e iluminación de alto nivel, el elenco busca posicionarse entre los grandes shows que ofrece la provincia y el país.

“Es muy interesante el show y lo curioso es que se puede ver el trabajo de maquillaje, actuación, vestuario y te das cuenta que hemos logrado un show internacional digno de Mendoza, de nuestros artistas y nuestro público. Es un espectáculo para enorgullecerse no solo desde el lugar del hacedor sino desde el espectador, es un show de Mendoza.”

Ya con algunas experiencias como en Mendoza ha sido la Vendimia para Todos y en otras provincias se ha vivido con “SEX” de José María Muscari, el erotismo y la sensualidad comienzan a ganar terreno en lo teatral.

“X Out es una obra que contiene una gran performance musical, es al mejor estilo Moulin Rouge, de alguna manera revive el antiguo cabaret de una manera vanguardista, sofisticada, el estilo burlesque. Nosotros tenemos trabajando actores que han trabajado en ‘Sex’ y son muy distintos los espectáculos. Acá la gente es público, la gente no pasa por salas ni habitaciones, esto va por otro lado. Lo nuestro es más sensual. El público es público y hoy más que nunca no podríamos incluirlos para que participen. Es otro mambo, otra historia”, explica Canci.

- Mendoza es una provincia considerada ‘conservadora’, ¿Está preparada para un show de este calibre?

- Creo que Mendoza está preparada para un show sensual, creo que de hecho sino no funcionaría la Vendimia para Todos . No deja de ser un show con alto contenido sensual y erótico , pero se hace bajo un contexto y acá este show esta fuera de ese contexto, te muestra todas las fantasías posibles que hemos elegido nosotros, esto es de acuerdo a las visiones, gustos y sentimientos de cada uno.

- Vendimia para Todos fue el primer show en ser suspendido por el Covid-19, ¿Cómo vivís tu vuelta al teatro?

- Fui el primer productor y primer espectáculo que se transmitió por streaming en Argentina en la pandemia. Dos días antes nos suspendieron la fiesta y tuvimos que salir adelante. Ya teníamos todo montado, siempre ensayo muchos días antes y tengo montado todo con mucho tiempo de anticipación. Fue muy doloroso, fue muy triste, fue muy costoso en todo sentido. Volver hoy es un milagro, casi que ni me lo creo todavía, te llena el alma. Veo el show y hay momentos en los que se me caen las lágrimas, te lo cuento a vos y me emociono porque volver y volver con la frente alta, uno siempre le dio lo mejor al público y si el espectáculo se suspendió no fue por mi, sino que fue un desastre global por la pandemia.

- ¿Ya hay fecha prevista para la nueva edición de Vendimia para Todos?

- Por supuesto la idea de la producción es ponerla en marcha nuevamente. Por como están dadas las situaciones de protocolo es muy difícil que se reprograme para marzo, estamos esperando el protocolo de febrero y ver si la podemos realizar como estaba programada. Lo veo un poco lejano y la idea es programarla para este año, quizás pueda desarrollarse en los meses de futuro calor, para la primavera.

- Entonces no hay posibilidad de hacerla virtual nuevamente...

- No lo vamos a hacer en streaming, hasta ahora no lo he dicho en ningún lado pero va a seguir siendo presencial. Es una fiesta diferente donde tiene show, tiene presentación de artistas locales y nacionales, DJ´s invitados, tiene una connotación social muy importante. El NY Times habló de que es el único show en el mundo que reúne estas características. El espíritu de la Vendimia para Todos es diferente, emerge de la necesidad de una comunidad o colectivo de festejar la Vendimia y compartirla con todos, celebrarla.