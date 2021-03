Gabriel ‘Alambre’ Jarmolczuk habla desde Córdoba: “Tuve que reiniciar de cero”

La muerte de Mario Pereyra a causa del coronavirus sigue doliendo en todo el país, pero en especial en Córdoba, ciudad en la que creó un monstruo llamado Cadena 3 y que hoy tiene a un mendocino como parte del equipo que busca seguir con el legado del maestro.

Ese menduco es Gabriel Jarmolczuk. El “Alambre” cumplirá en unos días un año como integrante de Cadena 3, pero sólo pudo compartir la mesa de “Juntos” (el emblemático programa que conducía Pereyra) de forma ‘virtual’: “El 16 de marzo del 2020 empecé oficialmente en la mesa de ‘Juntos’, pero Mario ya estaba trabajando desde su casa por ser del grupo de riesgo, así que yo salía al aire desde el estudio junto a Agustina Vivanco. Sólo pude compartir unos minutos cuando recién llegué a Córdoba y Mario me pidió pasar por la radio y me sacó al aire”, aseguró Gabriel desde Nueva Córdoba.

Gabriel "Alambre" Jarmolczuk hoy musicalizada todas las emisoras de Cadena 3.

La imagen de Pereyra es tan grande y su legado es tan fuerte que Jarmolczuk no puede evitar nombrarlo cada dos frases: “Se está cumpliendo lo que él quería. Le tenía tanto amor al medio que pensó una radio sin él, ya que quería dejar todo listo para cuando se retirara, pero con una radio renovada. Mario era todo para el medio, pero ya venía pensando como armar la radio para los próximos 10 años”.

La vida después de la muerte

Mario Pereyra no era una persona más en Cadena 3, era una pieza fundamental para que la cadena de radios más grande del país sea la número uno.

El “Alambre” llegó a Córdoba de la mano de Mario, pero pudo compartir muy poco tiempo, algo que lo hizo dudar de su continuidad en la empresa: “me reuní con los directivos y les dije que si no estaba en los planes, daba un paso al costado pero me dijeron que no y me sumaron al proyecto desde el primer día”.

En ese ínterin apareció el “Flaco” Monasterio, un promotor de Sony Music y amigo íntimo de Mario Pereyra, quien le dejó un mensaje que le dio un envión anímico a Gabriel: “yo venía de México y la persona que me había recomendado ya no estaba y eso me generó dudas, pero un día el ‘Flaco’ se reunió conmigo y me dijo ‘no te vuelvas a Mendoza vencido’ y eso me dio fuerza para seguir”.

El “Alambre” cuenta que después de la muerte de Pereyra desapareció la imagen de Director Artístico y se formó una mesa de trabajo : “Con la muerte de Mario desapareció la figura de Director Artístico y se creó una mesa que toma las decisiones para prolongar el proyecto de Mario y yo soy el encargado de la parte musical de todas las radios, transmitir los recitales y cerrar los acuerdos con los artistas y los sellos discográficos”, aseguró.

Además agregó: “Tuve que reiniciar todo de cero, ya que continúo en la mesa de ‘Siempre Juntos’ (con la conducción de Guillermo Hemerling), pero además soy el encargado de la musicalización de todos los medios de la cadena (Cadena 3, FM Córdoba y Cadena Popular). Me sumo al proyecto de cadena nacional, entre las tres marcas hay 125 repetidoras en todo el país”.

El bowense que se metió en la casa de los cordobeses

El “Alambre” fue el ícono más importante de la radiofonía mendocina en los últimos años , pero un día decidió dejar la 100.9 Estación del Sol y emprender una aventura junto a los hermanos Moles (Alberto y Juanchi) en México junto a PopArt.

Pero en unas fiestas de fin de año llegó el llamado que decía “Mario (Pereyra) quiere hablar con vos” y ahí la experiencia mexicana llegó a su fin. Pero venía un desafío aún más grande: tratar de meterse en el bolsillo a la audiencia de Cadena 3.

“La gente me recibió muy bien y Mario contribuyó mucho con eso… acá me escucha mucha gente de Mendoza, pero de edades distintas a la de la Estación del Sol. Además que nos escuchan en todo el país”, aseguró Gabriel.

A pesar de tener una vasta experiencia en conducción radial, Jarmolczuk aseguró que siempre está aprendiendo: “Te dan el tiempo para que aprendas porque es un formato más periodístico y yo venía haciendo entretenimiento”, señaló.

A la hora de convencerlo, Pereyra no utilizó el leguaje del dinero, sino el de la motivación: “Mario nunca me habló de plata, me habló de momentos y me dijo que era el momento de venirme de México y tratar de triunfar en Córdoba. Yo me sentía fuera del medio por la edad, pero acá me estoy acostumbrando a otro formato que te da más perdurabilidad en el aire y por eso quiero quedarme mucho tiempo acá”, confió.