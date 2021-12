“Funk y Amor”, el nuevo disco de Kush Mama

El funk como género para jugar, celebrar y una base rítmica fuerte, que permite un mix bailable y poderoso. Desde esa búsqueda intrínseca que los mueve desde el comienzo, la banda mendocina Kush Mama acaba de lanzar su segundo disco de estudio “Funk y Amor”.

Un compilado de ocho canciones de su autoría con el que vuelven a escena, tras su primera placa “High Espacial” (2019). El quinteto integrado por Santiago Mendoza (voz y guitarra), Germán Sava (guitarra), “Chicho” Rodríguez (percusión), Emiliano Ramírez (bajo), Charly Ruiz (sintetizadores) y Martín Fernández (batería) viene de presentarse en la última edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza y no quisieron dejar pasar el 2021 para lanzar su nuevo material.

“Las canciones se fueron dando solas. Hay algunas que son más electrónicas, que unen más al concepto del primer disco. Pero el segundo nos acercarnos al pop sin buscarlo y no dejar de jugar con los sintetizadores. Fue un proceso largo y la misma pandemia nos sirvió para afianzarnos como grupo y demostrar que teníamos ganas de hacer música nueva. Por eso el nombre “Amor y Funk”, porque hubo una fuerza interna muy grande que se ve reflejado en el disco”, cuenta Emiliano Ramírez bajista y productor de ambos trabajos de la banda.

Con una dinámica integral, títulos como “Wake Up”, “Nunca Sabrás”, “Borrando la línea” y “Amor” son parte de las nuevas composiciones del grupo que surgieron a lo largo de dos años, con un trabajo de improvisación, prueba y error.

“Casi todos los temas están hechos de forma grupal. Todo surge con una idea y lo hacemos entre todos. El poder juntarse en la sala por varias horas nos permite probar y grabar, y luego elegir cuál es el mejor resultado”.

“Amor y Funk” se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, y fue grabado y mezclado por Santiago Marino, quien también compartió la producción con Emi Ramírez y Ger Sava. El máster estuvo a cargo de Rubén Ordoñez. Además, cuentan con músicos invitados como Fran Cuoghi, Fugy Altavilla y Pablo Cafici.

Pese a la unión de géneros, el funk sigue siendo la base de búsqueda de la banda, como un ritmo permeable y fresco, que les permite distinguirse en la escena actual.

“El funk está en todos los géneros, tal vez no el funk tradicional de los ‘70, sino el global funk que es lo que nos atrae a nosotros. Muchos artistas toman recursos del funk y soy muy estudioso del género, lo que me llevó a descubrir algunas perlas de los comienzos que están muy buenas para jugar con eso. Hoy tal vez lo crudo del género no se escucha, sino se toman los recursos y ritmos de bajos y guitarras que rítmicamente son del funk. En general lo que improvisamos lo llevamos para ese lado, además que es lo más divertido para tocar. Es un ritmo muy bailable”.

Los tiempos artísticos y de producción retrasaron unos meses la salida del material, que vio la luz el pasado 16 de diciembre y cierra un periodo de trabajo y búsqueda del grupo, además de planear varios shows para el año que viene.

“Queríamos llegar un poco antes con el disco, pero por cuestiones artísticas se fue dilatando un poco. Y eso nos llevó a lanzarlo en diciembre, aunque no queríamos dejarlo para el año que viene. Además ya estamos trabajando en música nueva y la presentación del disco, que estimamos será en marzo o abril. Por ahora el 9 de enero nos presentaremos en el Origen de i, con parte de los nuevos temas”, apunta Emiliano Ramírez.