Fuerte multa a los productores de la película de Alec Baldwin en la que murió la directora de fotografía

Funcionarios de la Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional de Nuevo México impusieron la máxima multa posible contra una productora de cine, casi 137 mil dólares, por fallas en la seguridad de las armas de fuego en el set de “Rust’', donde Halyna Hutchins, directora de fotografía de la película, murió en octubre de 2021 por el disparo de un arma que sostenía el actor Alec Baldwin.

Además criticó severamente algunas de las fallas de seguridad que violaron los protocolos de la industria, incluyendo el testimonio de los encargados de la producción, quienes dijeron haber tomado medidas limitadas o ninguna para atender dos disparos no planeados que ocurrieron antes del accidente fatal.

Los agentes de la Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional también documentaron quejas de seguridad con armas de fuego de los miembros del equipo de producción que no fueron atendidas y dijo que no se permitió a especialistas en armas tomar decisiones sobre capacitación adicional en seguridad.

“Lo que teníamos, según los hallazgos de nuestros investigadores, era un conjunto de peligros obvios para los empleados sobre el uso de armas de fuego y la falta de acción de la dirección sobre esos peligros obvios’', dijo Bob Genoway, jefe de la Oficina de Seguridad Ocupacional.

En un rancho a las afueras de Santa Fe, el 21 de octubre de 2021, Baldwin apuntaba con un arma a la directora de fotografía Halyna Hutchins en una pequeña iglesia durante los preparativos para la filmación de una escena cuando el arma se disparó, matando a Hutchins e hiriendo al director, Joel Souza.

Baldwin dijo a ABC News en una entrevista en diciembre que estaba apuntando a Hutchins siguiendo las instrucciones de ella en el plató del western cuando el arma se disparó sin que él jalara el gatillo.

El nuevo reporte de seguridad laboral confirma que el revólver de gran calibre fue entregado a Baldwin por el asistente de dirección David Halls, sin consultar a especialistas en armas durante o después de que el arma fuera cargada. Los reguladores señalaron que Halls también era coordinador de seguridad y que estaba presente cuando ocurrieron los disparos. Tanto él como otros gerentes de la producción, que sabían de esos disparos, no emprendieron acciones para investigarlos, corregirlos o disciplinar a los involucrados.

Rust Movie Productions dijo a través de un portavoz que refutaría los hallazgos y la sanción. “Si bien apreciamos el tiempo y el esfuerzo de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en su investigación, no estamos de acuerdo con sus hallazgos y planeamos apelar’', dijo Stefan Friedman. Cualquier apelación sería escuchada inicialmente por la junta de seguridad y salud ocupacional del estado.

Se han presentado al menos cinco demandas relacionadas con el tiroteo, incluyendo una de homicidio culposo por la familia de Hutchins contra Baldwin y los otros productores de la película. La demanda en nombre del viudo Matt Hutchins y su hijo de 9 años alega una indiferencia “insensible’' frente a las quejas de seguridad en el set.

La encargada de armas, Hannah Gutierrez Reed, hija de un francotirador y asesor de producciones de cine, estaba limitada a ocho días de sueldo como armera para supervisar las armas y el entrenamiento, y se le asignaron tareas menos importantes como asistente de utilería. Cuando se acabó su tiempo como armera, Gutierrez Reed le advirtió a un gerente, pero fue rechazada.

Los investigadores de seguridad también señalaron que la empresa de producción no desarrolló un proceso para asegurarse de que no haya municiones reales en el plató, violando los protocolos de seguridad de la industria. Se hicieron juntas sobre seguridad, pero no todos los días que se usaron las armas, como se requiere.