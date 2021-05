Francisca y Los Exploradores presenta “Bailando con mi sombra”

Inquieto y sin ataduras, el cordobés Franco Saglietti es parte de una generación de músicos que busca ser fiel a sí mismos y regar de nueva poesía lo que hoy se denomina el indie rock. Prolífero a lo largo de los años, con su proyecto Francisca y Los Exploradores ya marcó un lugar en la escena nacional.

Bandalos Chinos, Leo Sujatovich y Francisca son parte del mapa musical de la generación sub 30 que hoy pisa fuerte en el género. El año pasado y fruto de un momento particular de la historia lanzó su quinto disco, un EP con cuatro canciones recopiladas en “Bailando con mi sombra”, el último trabajo de estudio que lo presentará mañana viernes, en el teatro Imperial.

“En este disco se acentúa la búsqueda en encontrar mi sonido, que es lo que tengo para decir. Siento que busque ser honesto con mi obra, con mis letras, con mi música. En este caso trabajamos con Diego Mema que es un productor cordobés, y me parece que generamos un buen resultado. Con las ganas de compartirlo y con el objetivo de que quizás pueda ayudar a otros a sanar, como me pasó a mí cuando lo hice”, reflexiona Franco Saglietti que por estos meses decidió dejar la gran ciudad y mudarse a la costa atlántica, donde el mar y la playa saca su mejor versión.

“La Nave”, “Lola”, “Radiante” y “Fantasía” conforman el EP que se suma a su agitado derrotero en casi siete años de su proyecto musical.

Irrumpió en la escena en 2014 con el disco “Barbuda”, y al año siguiente lanzó “Ra”, con el que gana la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires. Mezclando el folk urbano, el rock, indie y un sonido electrónico minimalista logró una de las obras más destacadas del momento.

Los sencillos con Julieta Venegas “Para siempre” y “El Destino” con Dargelos de Babasónicos son parte del álbum “Franco” (2016) y marcaron una nueva etapa en su camino. Para 2018 editó “Hermafrodita”, en el que cuenta con la colaboración de Fito Páez.

Parte de la nueva generación del indie no se encasilla en un género, sino que busca su propia identidad, en una industria en la que convive el rock tradicional y el género urbano.

“Yo escucho un montón de indie y me encanta la escena argentina y la mundial. Quizá estamos lejos de estar en los top chat de la industria, pero creo es una música que reflexiona y muestra lo que le pasa a una generación, y es válido. No me trabo en ese estilo, incluso he probado sonar de otros modos y otros sonidos. Lo de encasillar en un género es algo más de afuera, que de lo artístico. Es como que necesitamos ponerlo todo dentro de una caja, pero yo no me entiendo a mí (ríe), así que voy a probar meterme dentro de una caja”.

Además rescata la comunión y fraternidad entre sus pares, lejos de la competencia y ver quién suma más escuchas. “Creo que cuando me vine de Córdoba a mis veintipico de años a Buenos Aires en ese momento no sentí de las generaciones anteriores de músicos mucha fraternidad. Pero siento que mi generación para abajo es bastante más altruista, más de tender la mano y en ese sentido se armó una colectividad de colegas, con los que podes compartir shows, poder ser amigos. Ahora cuando vaya a Mendoza seguro visito varios amigos y hay una escena más fraternal y común. Pero la competencia es algo normal que aparezca y lo importante es saber que estás dispuesto a hacer vos por esa competencia. Si vas a dar lo mejor o sacar lo malo, para eso no cuenten conmigo”.

La Ficha

FRANCISCA Y LOS EXPLORADORES

Abre la noche: Feli Ruiz.

Día y hora: viernes 14 de mayo, a las 20.

Lugar: Teatro Imperial (Pablo Pescara 323, Maipú).

Entradas: $600. En www.starter.com