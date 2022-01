Flor Vigna y su carrera como cantante pop: “Me siento libre con lo que hago”

Aunque las pistas del Bailando por un Sueño en ShowMatch le dieron la popularidad necesaria para lograr el reconocimiento como bailarina y consagrarse tricampeona del reality, Florencia Vigna desde chica viene trabajando paso a paso en su camino artístico.

Y su formación en la Academia de Julio Bocca le dio el impulso suficiente para lograr una mirada integral de lo que quería lograr. Y sin dejar el baile de lado, desde hace dos años empezó a trabajar en lo que serían sus primeros pasos como compositora y cantante.

“Siempre escribí pero de forma terapéutica, por gusto. Era mi forma de descargar, pero antes de la pandemia ya tenía ganas de volcarme a la música. Y en la pandemia empecé a tocar el piano y con Tabito que es mi mejor amigo y productor comenzamos de a poco; él me pasaba la música y yo le pasaba letra. Y empecé a autogestionarlo, a invertir ahorros para que se dé, y ya hace dos años que estamos trabajando en la música”, cuenta Flor Vigna sobre el proyecto musical al cual ahora se abocó de lleno.

“Uy!” y “Suelto” son los dos primeros singles que lanzó la cantante en 2021 y en diciembre las presentó en el Festival Fiesta Plop, en el Luna Park.

Su nuevo single “Suelto” es una canción que cuenta con la participación especial de Miss Bolivia, cuyo video cuenta con un gran despliegue escénico y un aire pop urbano propio de la impronta de Vigna.

“Estuvimos trabajando muchísimo, tuvimos la suerte de hacer el show en el Luna Park como para despedir el año y eso fue una locura. Además sacamos el tema con Miss Bolivia hace menos de tres semanas. Ahora volveremos con los ensayos porque tenemos unos shows y en febrero nos encerramos a componer”, detalla la novia de Luciano Castro, que por estos días se toma un descanso para volver a brindar conciertos durante el verano.

-Estas acostumbrada al show de las cámaras pero ¿Cómo fue actuar en el Luna Park?

-Fue distinto, porque tuve que aprender muchas cosas para aprender a pararme en un escenario y hacer un show, el sonido, saber todos los detalles en cuanto a la música, la puesta. Y fueron muchos ensayos con la banda y estuvo buenísimo. Fue una prueba.

-¿Ya tenés en tu cabeza algunas canciones nuevas?

-Sobre todo siento un compromiso con las letras. Quiero que las letras les sirvan para el público, que se identifiquen, que sean como un consejo, que te de ganas de escucharla. Y después la parte musical te atraviese, por eso confió mucho en mi productor. La idea de hacer este trabajo de producción es para compartir con otros artistas y para darle prioridad y creatividad al disco. Voy a ir presentando single hasta llegar al álbum.

-¿Crees que esta apuesta a la música llegó en el momento justo?

-La verdad que sí, porque incluso el verano pasado dejé otros trabajos porque tenía que producir las canciones, con la idea de salir en marzo con la música. Y recién se dio en noviembre, después de La Academia y eso me permitió seguir estudiando, y estar más preparada para el momento del estreno.

-¿Cómo tomas las críticas y las devoluciones positivas?

-Es parte de todo. Hace siete años que trabajo de lo que quiero y en lo público, y siempre hay críticas. La crítica te ayuda a una reflexión constructiva, pero hay que despegarse un poco del qué dirán. A veces puedo y a veces no. A veces me pasan las balas de largo y a veces me dan. Pero entendés que para todo hay pulgar arriba y pulgar abajo. Y sobre todo que me siento libre con lo que hago, además que sueño con esto desde que soy chica. Recién ahora me animé, pero llevo tiempo preparándome. Entiendo al que critica y agradezco al que me apoya.

-¿Tuviste propuestas de algún sello para tu trabajo?

-Hemos rechazado algunas propuestas, porque queríamos ver qué pasaba con los primeros lanzamientos. Es un momento a momento, por ahora es trabajar nosotros y hacerlo de manera independiente.

-Más allá de tu exposición en la televisión, ¿cómo tomas el trabajo en las redes sociales?

-Trato de ser lo más real que puedo, cuando tengo ganas produzco algún contenido. Hay días que no puedo hacerlo, lo hago cuando tengo ganas de compartir. Es un medio, yo tengo muy en claro que para ser la artista que quiero ser, más que redes sociales tengo que estudiar, ensayar y conectarme conmigo para lograr lo que quiero.

-¿Qué otras propuestas de trabajo tenés para este año?

-Sí. Estoy haciendo cine, este año se estrena una película. Y también hay una serie dando vuelta y tengo que ver si me dan los tiempos para aceptarlo. Estoy muy contenta con todos los proyectos y poder fusionar todo.