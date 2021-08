“Fiera libre”: la obra sobre disidencias que llega hoy al teatro El Taller

Este fin de semana, el ciclo Latidos presenta su grilla bajo el tópico de “disidencias”. Así, se dictarán talleres, habrá obras y mucho contenido alrededor de este tema.

Este ciclo, que reúne a mujeres y disidencias para ofrendar su arte, trae nuevas propuestas en este 2021: no solo son presenciales, sino también virtuales, y a las actividades locales se suman otras de distintos puntos del país y del mundo.

El ciclo se ha realizado durante 12 años consecutivos en la Casa Violeta. Aunque este año “Fiera Libre” , la obra que protagoniza el ciclo este sábado, generará un antes y un después en su historia.

Es que se trata de la primera presentación que se realizará en el teatro El Taller (a las 21) uniéndose así con un nuevo espacio cultural para próximas presentaciones.

El cuerpo en partes, Desencuentro’ y La Daniela son las tres historias que componen esta obra. prensa

En este marco, la directora de la obra y coordinadora del teatro, Eliana Borbalás, nos adelanta un poco acerca de “Fiera Libre”, que está compuesta por tres historias discrepantes atravesadas por la furia, el amor, la transparencia y la muerte. Las dos primeras historias que van a ver son unipersonales, mientras que la tercera tiene mayor despliegue.

“El primer relato es ‘El cuerpo en partes’. Es la historia de una mujer de 60 años que evoca a un pasado con un amor que tuvo un final muy truncado por la no correspondencia y la violencia”, adelanta su directora.

"Poder dar un punto de vista de estas construcciones sociales, todo esto que viven ellas, y cuando hablamos de furia y muerte, nos referimos a una construcción social que los lleva a ese lugar, haciéndolas responsables de eso también.” prensa

“La segunda historia se llama ‘Desencuentro’ y es la historia de una chica que tiene una infancia en donde la Iglesia tuvo un sello muy importante, además de un amor que sigue perteneciendo en su vida, en la cotidianeidad, pero de una forma no material sino en sus pensamientos”.

Finalmente, “la tercera historia es ‘La Daniela’, una chica trans que crece en un barrio y construye sus vínculos no familiares ahí, pero llega alguien que trae una noticia del pasado que comienza a generar más acción entre las relaciones de los habitantes de ese lugar”.

Los relatos, tratándose de historias que funcionan independientemente unas de otras, fueron escritos por los alumnos de El Taller. Luego de haberse desarrollado varios ciclos de obras teatrales a lo largo de estos años, estas fueron las tres historias elegidas para participar del ciclo.

“Están tejidas y atravesadas por la furia, el amor, la transparencia, la muerte. Porque creo que las historias disidentes, así como tienen cotidianeidad y poesía, y una transparencia y crudeza en cuanto a lo que viven, son historias que están al límite, sobre todo la tercera historia”.

“De la cotidianeidad nacieron estas historias y estos sentimientos, y qué queremos contar. Poder dar un punto de vista de estas construcciones sociales, todo esto que viven ellas, y cuando hablamos de furia y muerte nos referimos a una construcción social que los lleva a ese lugar, haciéndolas responsables de eso también”.

-Y también hay un componente de humor...

-Son historias que habitan en el “border” cotidiano. Vas a ver el transcurso de un día en donde son atravesados por un pasado de abuso, violento y de acoso, pero también se verá la frescura, la risa, el abrazo, el amor, la felicidad. Las tres historias están atravesadas también por el amor, la poesía, el humor, pero no por eso dejan de ser crudas.

-¿De dónde surgen estas tres historias?

-Mis historias son un poco el reflejo de la sociedad en que vivimos. Esos cuerpes son la patria, por lo tanto, creo que es hacer ficción para convertirlo en realidad y conciencia.

-¿Crees que generará un cambio en quienes la vean?

-No sé si esto generará un cambio, pero cada granito de arena que nos haga reconfigurarnos con nuestras miradas, nuestras perspectivas, nuestros vínculos desde otro lugar con más respeto, amor, empatía, ya creo que estas historias van a hacer resonar.

-En el teatro suelen armar ciclos de donde surgen diferentes historias, entre ellas las que veremos hoy…

-Empecé a generar ciclos de trabajo con mis grupos de actuación, donde son pequeñas historias que ya tienen su principio y desarrollo y pueden vivir independientemente cada una. Creaba ciclos, y así nacieron “La crisis del gato”, “Fiera libre”, y luego “Resaca”, que es un audiovisual con textos de los alumnos, donde trabajamos la composición colectiva.

- Además te encontrás trabajando en dos obras más…

Estoy ensayando con tres proyectos. Los otros dos no puedo contar nada aún, uno es para noviembre y el otro, fines de octubre, y se empezaron a trabajar en la medida en que se empezó a abrir todo. Pudimos comenzar a juntarnos, retomar cosas que habíamos hablado ya, le comenzamos a poner el cuerpo a ideas que se habían propuesto.

- En ellos, ¿te desempeñas como directora o actriz?

En estos proyectos trabajo como actriz, es lo que más disfruto. Las dos cosas te generan un tiempo y una energía de trabajo, pero cuando una dirige por ahí es un trabajo más complejo. Si me das a elegir me gusta más actuar y ensayar para eso, que alguien me dirija. Pero dirigir es parte de los deseos que vas construyendo para vos, para la ficción. En un momento empieza a pasar que queres hacer tus ideas.

- ¿Hace mucho tiempo dirigís?

Hace bastantes años, más muestras de teatro de mis grupos, aunque después fueron tomando otra materialidad. Hace cuatro años aproximadamente que comencé a dirigir desde otro lugar, pensando en una actuación desde mi perspectiva y mi visión y las ganas de experimentar que yo tenía. Pararme a principio de año y preguntarme ¿qué quiero explorar? De ahí surgieron mis cursos anuales.

Otras propuestas del ciclo Latidos

En este fin de semana de disidencias, se ofrecerán, además de Fiera Libre, una obra teatral por streaming y un taller especialmente abocado a la temática.

QUÉ PUEDE UN CUERPO. prensa

En esta segunda semana, se realizará el taller “¿Qué puede un cuerpo? Una vuelta al cuerpo primigenio donde las intensidades nos mueven”. Se trata de un espacio, facilitado por la profesora de danza Tati Conalbi, en el que se cruzarán la improvisación, la danza butoh y la contemporánea. Será el hoy de 11:30 a 14. Los interesados se deben inscribir al 261 682-9201.

Por otra parte, mañana a las 18 vía streaming, se transmitirá “Más allá del Agua”. Desde Suiza, se presentará Florencia Christen con Mujeres Zapatistas, un trabajo que plantea un futuro donde la revolución liderada por mujeres indígenas sea la protagonista de dar voz a las problemáticas de vivir en un planeta contaminado.

MÁS ALLÁ DEL AGUA.

Desde España, María Belén Perrone y Elena Aguirre llevarán a cabo El amor, la pasión y los instintos, como motor creador de momentos, un ejercicio de creación e interpretación audiovisual. La propuesta es gratuita (con posibilidad de aporte voluntario) y para acceder a ella se debe ingresar a www.teatroenlanube1.com