Fernando Sanjiao llega a Mendoza con su unipersonal “Solo”

Luego del cierre de los teatros y espectáculos masivos por la pandemia del coronavirus, la apertura de varias actividades culturales y las recientes habilitaciones en Mendoza, permitirá que artistas, elencos y shows masivos se presenten en la provincia.

En esta nueva “normalidad”, Fernando Sanjiao llega a Mendoza y subirá a escena con su unipersonal “Solo” y, en contacto con Los Andes se refirió a su show: “Hace mucho tiempo que vengo laburando en grupo y este es el primer espectáculo solo. Me parece que esta situación es interesante porque en un punto, el unipersonal y en stand up tienen que ver con uno solo arriba del escenario entonces hay todo un universo en ese solo que también se transmite en la gráfica en la que me ayudó Liniers de poner un poco la idea de todo lo que tiene uno adentro”, dijo el actor.

El actor se presenta en la Nave UNCUyo

Actualmente agotando entradas en el Paseo La Plaza en Buenos Aires, el artista lleva 18 años haciendo comedia y sus shows fueron vistos en más de 10 países. Su participación en festivales internaciones lo convirtieron en popular y hasta tiene un especial en la plataforma Netflix y siete en Comedy Central Latinoamérica y España. Es docente del género hace 12 años y dirigió a reconocidos artistas como Soy Rada, Liciano Mellera, Fernanda Metilli, Fede Ciruslnyk, entre otros.

Sobre su llegada a Mendoza, Fernando dijo: “Estoy muy contento de ir a Mendoza porque siempre fui muy bien recibido con los shows. Es una ciudad hermosa y el público es bárbaro. En ocasiones anteriores estuve con ´Mucho´ y con el grupo de ´La culpa de Colón´ en donde hubo más de 600 personas y estuvo increíble ese show. La verdad que tengo los mejores recuerdos con los shows de Mendoza, sé que va a explotar”, comentó el actor de stand up.

La posibilidad de volver a los espectáculos presenciales alegró a los artistas y Sanjiao comentó: “Están buenísimos los shows presenciales y todos los cuidados que hay, también está esa cosa de reencontrarnos en el aire, esa excitación de escuchar de nuevo, el teatro en vivo, lo que se va generando en el show, hay mucha liberación y mucha energía de reencuentro y de ganas que hacen que el show sea más explosivo”.

Las entradas para el show el próximo 25 de septiembre a las 21 horas en la Nave UNCuyo, se pueden conseguir en la plataforma entradaweb.com.