Fernando Ruiz Díaz: “a mí no me gusta tanto el brindis virtual”

Uno de los festivales musicales más esperados de los argentinos es el Cosquín Rock. En las circunstancias en las que estamos, hubo muchas dudas de si este año se tendría la posibilidad de disfrutar a los músicos de rock más importantes del país y para los fanáticos del género, fue una gran noticia saber que desde sus casas, podrán escuchar a sus músicos favoritos.

Entre las bandas más esperadas, Vanthra se encuentra entre las que encabezan la lista. Fer Ruiz Díaz, Charlie Noguera y Juli Gondels se preparan para llegar al escenario del Cosquín con los mejores temas de Vanthra y Catupecu Machu.

“Es un show acotado porque hay tantos artistas, vamos a tocar temas de Catupecu y Vanthra, también metimos un tema de Los Fabulosos Cadillacs que nos gusta mucho e hicimos una versión que está tremenda. Estamos explorando en todos los espacios”, cuenta Fernando en entrevista con Los Andes.

Luego de meses sin pisar escenarios, las bandas comienzan a buscar nuevas formas de hacer llegar su música y este festival devuelve un poco la energía de los conciertos en vivo.

“Hace mucho no tocamos así que puede pasar cualquier cosa (ríe), estamos con muchas ganas y va a ser muy lindo. Sé que todos los artistas y desde la producción se le puso unas ganas terribles, recomiendo vivirlo”.

En medio de un nuevo disco, donde recopilaron algunos de sus mejores temas y les dieron una nueva impronta más electro, Vanthra comienza a posicionarse nuevamente incluso en cuarentena.

En septiembre lanzan su disco de clásicos remasterizados y preparan su material nuevo para el próximo año.

Hace algunos días salió “Bailan los diablos”, el nuevo corte de este próximo disco Visiones y Re Visiones. “Este disco surgió en cuarentena. Son versiones electroacústicas, empezamos a hacer estas reversiones con mis secuaces de aventuras Charlie Noguera y Juli Gondels. Nos re copamos y nos planteamos hacer un espectáculo”, adelanta el músico. Además anticipa que tendrán invitados especiales como por ejemplo, Lisandro Aristimuño. “Es un disco alucinante que iba a ser un EP de tres temas y ya llevamos ocho.”

Lanzarán los videos de grabación a través de Youtube y una vez lanzado el disco, harán un vivo presentándolo. “Esto no lo sabe nadie pero cuando lo lancemos vamos a hacer un streaming a través de Spotify, con todo el disco tocado en La Sala y la gente lo va a ver desde todo el mundo. Es muy interesante poder ver un vivo de este estilo, esté la cuarentena o no.”

-A través de una pantalla, ¿Se disfruta igual?

Es otra manera, depende de donde lo veas, a mí no me gusta tanto esto del brindis virtual. A mí me gusta estar, tocar en vivo y hacer un brindis presencial. Por ahí la he pasado bien en alguna cata virtual pero por ejemplo esto del sexo virtual no me gusta, hay algo que no va, es otra cosa. Yo lo tomo como algo más, hay costumbres que seguro nos queden después de esta pandemia, la tecnología es buena en algunas cosas, hay que tomar lo bueno que nos va a dejar esto.

-Muchos lo han tomado como que esto debía pasar, que el planeta lo necesitaba…

En principio había un romanticismo de ‘nos habló la pachamama’, ahora hay un protocolo de que acá cuando vuelvan los bares vas a tomar todo con descartable. ¿Te imaginás la cantidad de plástico que vamos a tirar? Otra vez vamos a hacer mierda todo. Yo no tengo mucha esperanza en la humanidad, si en las individualidades pero en la masa la humanidad es idiota. No tengo mucha esperanza en la humanidad porque en mis 59 años me han demostrado que es el peor animal que existe sobre la tierra, el ser humano hace cagadas todo el tiempo.

En Mendoza se iba a permitir la minería a cielo abierto e iban a contaminar el agua y es un desierto. Ningún mendocino debe querer que le contaminen el agua si no tienen, están locos y hay gente que lo apoya. Partiendo de la provincia, hay gente que apoya que le tiren cianuro al agua, es gente que tiene un tacho de basura en la cabeza. Me emocionó muchísimo que los que pararon eso fue la gente, se movilizaron y tuvieron que pararlo sin una bandera política.

Su amor por el vino y las tierras mendocinas

Él se declara un amante de Mendoza. Con proyectos de construir una casa en la provincia para poder disfrutar más tiempo aquí, Fernando cuenta que su cariño viene un poco por la gente y otro poco por el vino.

“Lo que me gusta de Mendoza es la cantidad de talento puesto en el vino que hay. A mí me gusta, como en la música, los vinos de verdad. Como en la música hay vinos que están hechos para vender. No tiene que ver con la gama ni el precio, es como la música que hay artistas grosos que llenan estadios y hay artistas que son increíbles y tocan en lugares chiquitos”, expresa el músico.

Cada año nuevo, visita a sus hermanos mendocinos que lo incluyen como uno más. Una parte de Fer ya es prácticamente nuestra. “Me gusta de verdad, amo el vino y amo Mendoza. Soy un pibe del interior, mi mapa va de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Si me preguntan ¿dónde quisiera terminar mis días? Sería en Mendoza, pero me adelanto y por eso voy tanto para allá (ríe).”

Junto a Marcelo Pelleriti y José Bahamonde, desarrolló su línea de vinos Vanthra. Un trío que unido genera una reliquia. “Marcelo es el maestro de los vinos y José el maestro de las etiquetas, se puede ver en la etiqueta de Vanthra. Esto me llevó dos años de probar y probar.”

-¿De dónde nace el amor por el vino?

Tuve un amigo cuando tenía 18 años que el padre me quiere mucho, con él aprendí a probar muchos vinos. Siempre me apasionó y cuando me gusta algo me meto a ver, a conocer. Me apasionó mucho el vino y soy admirador de Marcelo Federicci, hace 10 años nos conocimos y nos hicimos hermanos.

-Amas tanto esta bebida que te dedicaste a producir tu propia línea…

Yo hago el blend, por ejemplo el Vanthra es 45% Malbec, 30% Cabernet Franc y 25% Syrah. Lo que hago yo es agarrar un bajo, una batería y una guitarra que grabó Marcelo y hago la mezcla, ahí sucede la magia: mi interpretación en eso, sería como el productor de un disco. Los blend tienen esa complejidad de que te lleva a diferentes universos en el mismo momento, a mí me gusta cuando sucede eso, por eso es lo que hago.

-Ibas a lanzar un nuevo producto pero la cuarentena lo postergó…

Con Marce y mis compañeros de Vanthra estamos armando algo ahora, vamos a sacar uno que se llama ‘Elcantor’ que es de alta gama, ese tiene 70% de Malbec, siempre me interesa que la base sea el Malbec, que lo sientas pero que tengan mutaciones. Que sea como un X-men, en el fondo son seres humanos pero tienen distintas capacidades (ríe). Como me siento muy orgulloso del Malbec argentino, quiero que tenga esa base fuerte, que sean vinos salidos de Argentina. Como Catupecu o Vanthra, siempre me dicen que son bandas que sólo podrían haber salido de Argentina.

-¿Cuál es tu ruta?

Yo trazo un mapa entre el Vanthra y el Lindaflor y ahí tengo todos los caminos y universos paralelos que necesito.

-¿Tu hija te acompaña en esta locura por Mendoza?

Mi hija ama Mendoza, yo me había separado con la mamá y la primera vez que volamos solos para allá, Lila tenía tres años. Cuando llegamos le dije ‘mirá las montañas’ y ella mira y me dice ‘papi, Mendoza es el país de la Argentina que más me gusta’ (ríe). Ella se siente mendocina y yo también, me pongo a hablar de Mendoza y me emociona, me encanta esa cosa del mendocino de que cuando si sos hermano, sos hermano. Tengo algo muy ligado allá, me llevó Catupecu y ahora Valthra, ambas tienen mucho de Mendoza en sus canciones.

Su nuevo proyecto: las motos

Sin dudas, Fernando es una persona muy activa y que decididamente va detrás de sus pasiones. Una cualidad más bien oculta fue su amor por las motos y su plan de lanzar una línea de estos vehículos al mercado. “Soy fanático de las motos, me armé una Kawasaki del año 1980, es un trabajo tremendo.”

Todas las ideas comienzan por uno, y esta no fue la excepción. Hace años que el músico indaga por el mundo de los motores y hace poco se prendió la lamparita del “qué pasaría si…”

“En cuarentena empezamos a armar otra Kawasaki y en un momento le dije: ‘Santiago tenemos que armar una moto nosotros porque lo que estamos haciendo es increíble’, así que la idea surgió en cuarentena y estamos trabajando en eso”.

Junto al grupo de mecánicos con los que trabaja en sus propios proyectos, comenzó a desarrollar este nuevo emprendimiento que lo tiene muy entusiasmado. “Estamos armando una flota de seis bestialidades, todas negras, me apasiona viajar en moto y lo que significan en sí como obra de arte”, cuenta Fernando.

Y obviamente, si no compartía esta pasión con sus socios, no iba ser lo mismo. Cuando uno debe unirse a alguien, el destino lo hace suceder. “José es apasionado de las motos también, nos unen esas pasiones. Marce es apasionado de la música, José presenta poesía. Se van mutando todas esas pasiones y terminan llegando a esa pasión que es el vino”, cerró.

Las novedades del Cosquín 2020

Los artistas no son los únicos que tuvieron que reinventarse y buscar la forma de encajar en esta nueva “normalidad”. Los festivales musicales tuvieron que salir a buscar propuestas que aportaran más a los espectadores que una presentación por streaming.

Fue así que el Cosquín en su versión virtual encontró la forma de resultar atractivo para aquellos que quisieran algo más que escuchar a su banda tocar algunas canciones.

Comenzando por su realidad virtual, un método similar al que utilizó la Tomorrowland el mes pasado, donde los participantes del festival puedan acceder a esta experiencia interactiva que permite tener una visión de 360° del evento y sentir por un momento que estás allí, frente al escenario.

Además, olvídate de hacer fila o tener que estas de puntas de pie para ver a los artistas. En esta oportunidad, sumaron tres cámaras diferentes que el público podrá manejar a su gusto y tener la visión que desee del escenario.

Y por si esto era poco, se pusieron a disposición accesos VIP que permiten una experiencia exclusiva. Este acceso incluye una mochila de Cosquín Rock, un cardboard para vivir la experiencia en realidad virtual, un ecovaso y un tapabocas de edición limitada. Además, tendrá el acceso a la experiencia VR, 3 meses de suscripción gratuita a la plataforma y un 30% de descuento en la compra de tu abono para Cosquín Rock 2021 en Córdoba.

Es un hecho, las productoras de eventos se amoldaron a la par de los artistas y buscan la forma de que sus seguidores tengan una experiencia lo más parecida a la normalidad.

La grilla de hoy

LUNA PARK: Molotov (México), Kapanga, Rata Blanca, Las Pastillas del Abuelo, La que Faltaba, Ratones Paranoicos, Cami (Chile), Gaia (Perú), Zoe Gotusso, Paz Carrara.

LA TRASTIENDA: El Mató a un Policía Motorizado, Airbag, Damas Gratis, Los Cafres, Turf, Kchiporros (Paraguay), Miss Caffeina (España), Surfistas del Sistema (México), Massacre, Mamita Peyote.

TEATRO VORTERIX: Trueno, León Gieco, La Joaqui, Monsieur Periné (Colombia), Fernando Ruiz Díaz, Vanthra, Los Espíritus, 4 Pesos de Propina (Uruguay), Matamba (Bolivia), Guardarraya (Ecuador), El Kuelgue, Rizha (España).

TEATRO ROXY ALTERNATIVO: Hernán Casciari, Fer Metilli, Guille Aquino, Dalia Gutmann, Letizia Vocos.