Feria Aire: más de 50 artistas expondrán sus obras a precios accesibles

Por mal clima, la Feria Aire debió suspenderse en abril pasado, pero ahora se toma la revancha: se hará en la Nave Cultural hoy y mañana. Se suma así a la agenda cultural de fin de año y da la oportunidad de adquirir piezas a precio accesible a quienes les interese dar este año regalos de fin de año únicos y con valor agregado: el arte mismo e imperecedero.

Entre las 18 y las 22, y siempre con entrada libre y gratuita, habrá visitas guiadas, charlas y propuestas musicales, que acompañarán a los stands de algunas editoriales independientes y de más de 50 artistas visuales de la provincia, entre noveles y consagrados. Ellos son Francisco Heredia, Josefina Ampuero, Amira Yurie, Micaela Carbonari, Mariano Ledesma Gordillo, Lucas Gustavo Grasso, Facundo Diaz, Camila Camballar, Tatiana Scoones, Rodlan, Victoria Diaz, Carla Ferrer, Anita Lopes, Lucas Alfonso, Valentina Giovannini, Ana Soto, David Medina Kaiser, Luciano Pappalardo, Alicia Gargantini, Esperanza Fernandez, Nicolás Carlos, Clara Ponce, Cristina Bañeros, Brenda Vega, Sofía Saal, Tomas Llaneza, Gabriel Marchetta, Matías Funes, Paula Pino, Inés Breccia, Roxana Matilde Romano, Daniel Bernal, Olga Groselij, Mayra Brugnoli, Valentina Palacios, Cecilia Schneiter, Dominique Lecoq Witteveen, Micaela Ripamonti, Libertad Aranguez, Alonso María Florencia, Candela Calvin, Florencia Breccia, Antonela Pezzola, Guillermo D’Anna, Juan B. Justo, Magalí Riera y Analía Mammoli.

Daniel Rueda, coordinador general del Espacio Cultural Plaza Independencia, celebra esta feria: “Aire surge como una idea constructiva y de gran valor para el colectivo artístico, puesto que el mercado de arte en la región siempre se ha desarrollado de forma caprichosa y nunca ha podido avanzar de un estado de ‘en formación’”, explica.

Y lo dice con profundo conocimiento, puesto que es un marchante de trabajo incansable, además de curador del espacio de arte de Terrazas de Los Andes y director de Arte H, en Hipercerámico.

“Su fecha es significativa, y si bien fue repensada porque el clima anteriormente no nos acompañó, la destacamos porque realizarla en diciembre nos permite no solo promover el desarrollo del mercado del arte que anhelamos tener para nuestra Mendoza, sino también el fortalecimiento del circuito de las artes visuales”, reflexiona sobre estos dos días que, advierte, no se suspenderán de ningún modo si hay lluvia (se harán en el interior de la Nave).

Un evento que busca ser una plataforma para el arte accesible.

Un punto importante es el carácter accesible de las piezas que se exhibirán. “La fecha permite trabajar con compromiso el vínculo artista-comprador de una manera directa y de manera descontracturada. Y al público le implica la posibilidad de acceder a precios únicos y especiales, en un contexto que a todos en mayor y menor medida nos afectó como es la pandemia. Más de 50 artistas compartirán sus trabajos y las más variadas disciplinas desde pinturas, dibujos, grabados, bocetos, fotografías, esculturas a precios literalmente accesibles porque ha sido la condición de la convocatoria”, se explaya.

Agrega: “Con respecto a la misma, se realizó oportunamente y se han respetado sus espacios. Y contemplaba suplentes para aquellos que no pudieran participar en esta fecha, que son un número reducido. Si bien sabemos que generalmente son las galerías e interlocutores válidos (marchantes, gestores y representantes) quienes aplican para conseguir un stand en las ferias, en este caso fueron los artistas quienes lo hicieron, con la ayuda de los medios, quienes difundieron las bases y condiciones en su momento”.

“En una propuesta de estas características, los artistas también tienen la posibilidad de acceder a encuentros y charlas abiertas, con información de qué y porqué compra arte quien lo hace, sus motivaciones y sobre todo la importancia de vivir con arte, que en definitiva habla de quienes somos”, dice. “Sin dejar de reconocer también la posibilidad de estos encuentros que son fundamentales para generar durante la feria contacto con otros colegas, curadores, potenciales trabajos por encargo. En definitiva, el deber del Estado a través de sus organizadores, como en este caso el MMAMM (Museo Municipal de Arte Moderno Mendoza), de abrirse con herramientas necesarias no sólo para el artista sino para los vecinos, turistas, y definiendo los presentes que tradicionalmente caracterizan nuestra cultura familiar y empresarial a fin de año. Es un momento óptimo para que el obsequio se complete con un valor agregado, diferenciador, marcando a la sociedad hacia dónde queremos ir: centrado en la importancia de un original”.

Feria Aire.

Para terminar, Rueda destaca otro de los proyectos implementados en el último tiempo: el programa de adquisición de obras de arte, destinado a enriquecer la colección patrimonial del MMAMM con piezas obtenidas mediante jurado y cuidadosa selección. “Ingresaron en soporte papel aproximadamente 50 obras en pequeño formato a través del programa, con la importancia que otorga para un artista que su trabajo pase a integrar una colección museológica”, apunta.

Un gestor incansable

Rueda es el coordinador del ECPI, dependiente de la Secretaría de Turismo y Cultura de la Ciudad de Mendoza, que tiene competencia sobre el MMAMM, el Teatro Quintanilla, la Biblioteca Tudela, y el Anexo del MMAMM en el Parque Central.

También es director de ArteH, Espacio Hipercerámico (Acceso Norte y Manuel A. Sáez, Las Heras), que el martes pasado inauguró la muestra “Ni vestida, ni desnuda, ni a pie, ni a caballo”, de Inti Pujol. Se puede visitar de forma gratuita de lunes a viernes de 9 a 18 y sábados de 9 a 13.

A su vez, es curador y coordinador del espacio de arte de Terrazas de Los Andes - Chandon (Thames y Cochabamba, Perdriel, Luján de Cuyo), que el pasado 24 de noviembre inauguró la muestra “Pasión”, que reúne a cuatro artistas referentes como Daniel Bernal, Egar Murillo, Luciano Pappalardo y Leandro Pintos. Se puede visitar de forma gratuita todos los días de 9 a 18 y con reserva previa al 261 5090952 o visitor@terrazasdelosandes.com.ar.

Puesta en valor de la colección de arte religioso de la familia de Alfredo Vila Santander, en Santa Rosa.

Por último, en un año que ha sido muy intenso laboralmente y próspero para el arte mendocino, Rueda está concluyendo un desafío mayúsculo: coordinar la puesta en valor de una colección de arte religioso en Santa Rosa, de la familia de Alfredo Vila Santander, que hoy es un bien patrimonial que no solo suma valor a La Bodega El Retiro sino al acervo cultural de la provincia. Se inaugurará el próximo año y oportunamente contaremos más al respecto.

Feria Aire: la programación

Hoy sábado

A las 18. Inauguración, apertura de la feria con autoridades.

Desde las 18. Sunset de música electro- pop. DJ Lucas Alfonso.

A las 19. Actividad para niñxs en el Paseo Antonio Di Benedetto.

A las 20. Acercamiento a las propuestas artísticas. Visita guiada por los stands.

Entre 20 y 22. DJ Set: Locyfer, residente del Club del Sodeado.

A las 22. Cierre de la feria.

Mañana domingo

A las 18. Apertura de feria.

A las 19. Actividad para niñxs en el Paseo Antonio Di Benedetto.

A las 19. Acercamiento a las propuestas artísticas. Visita guiada por los stands.

A las 20. Encuentro circular con invitados especiales. El arte como inversión y Coleccionismo federal.

Desde las 18. Sunset de música electrónica: DJ Valentina Chaves. Progressive, Organic y Deep House.

A las 21. Brindis de cierre.

A las 22. Banda de Jazz de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.