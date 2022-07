Favio Posca: “Para mí nunca existió el límite en el arte”

A Favio Posca la pandemia le permitió parar, recalcular y pensar que es lo que quería transmitir. Y aunque probó suerte con el streaming, formato que le fue muy bien con sus personajes, durante el año pasado se abocó a filmar distintas series para las plataformas y comenzar a delinear lo que sería su regreso al teatro.

Y sin presiones surgió “Bullshit”, el unipersonal que estrenó con éxito en Montevideo y en el que a través de sus personajes propone una transición planetaria, la revelación de la inocencia y la fuerza del amor que salva.

“Tengo mucha fe en el show, siento que estoy con un plus que tiene que ver con parar un tiempo por la pandemia después de tantos años. Y me hizo un clic desde muchos lugares, desde los textos, la música que compuse y desde las ganas de subirme al escenario. Es como que estoy con un espíritu muy novato, pero con la trayectoria de treinta años. Se juntan esas dos cosas y el público se engancha mucho con el show”, comenta sobre el unipersonal que trae el próximo jueves 4 de agosto, al teatro Mendoza.

Como una montaña rusa que acompaña con una puesta audiovisual y música creada por el propio Posca para su espectáculo, su regreso a las tablas lo define como un encuentro necesario entre el público y su arte, que viene sembrando desde los ‘90, como el Perro, Pitito, Astro Boy, Hormiga, Angelito; seres incómodos que tienen mucho de realidad, pero también de fantasía.

-¿Por dónde va tu búsqueda en la actualidad?

-Es re importante la sorpresa y aún de personajes que la gente conoce, tomar un casting de qué personaje va y que no. Tengo que elegir quién juega en el equipo, que personajes entran y toda la música nueva que hago, que es original de los shows, con un plan a futuro de un disco. Aparte de lo teatral tengo que concentrarme en componer música. Hacer un show no es solo los personajes, sino la puesta, la música.

El actor presenta su nuevo unipersonal en el Teatro Mendoza.

-No sos muy adepto a las redes sociales y compartir tu mundo creativo por esos medios.

-A veces muestro, a veces no. Soy bastante reticente. No laburo para Instagram, nunca tuve jefe. Me manejo con las ganas que tenga, a veces de manera creativa, o compartiendo alguna foto o viaje que hago. Y para informar sí, comparto las fechas.

-¿Cuánto tiempo te llevó crear este nuevo unipersonal?

-Me llevó un año y medio, porque en la pandemia no me puse a crear. Filmé bastante, en Uruguay hice “Porno y Helado” que se ve en Amazon. Después hice “El Presidente 2″, que todavía no se estrenó. También estuve filmando en Colombia “La Reina del Flow 3″. Estuve bastante ocupado filmando para las plataformas. Y cuando terminó la pandemia tenía ganas de volver al teatro y ahí me planteé de qué manera. Y sin forzar nada fue saliendo todo de a poco. Respeté el deseo, más que el deber hacerlo.

-¿Volverías a la televisión abierta?

-Se me dio como en mis mejores épocas de tele la posibilidad de actuar para proyectos en las plataformas. Y en un punto la tele está medio desapareciendo a nivel ficción, las plataformas se impusieron muchísimo, desde las producciones, los libros, hay muy buenos guiones y eso en la tele no pasaba. Por eso la tele ha quedado muy atrás respecto de lo que es la ficción.

Soy muy selectivo con los proyectos que hago, volvería a la tele si hay algo interesante. Pero las producciones en las plataformas te cuidan mucho más, es mucho más cinematográfico, con más tiempo para filmar, es otro tratamiento. Trabajar en la tele está bueno porque tenés una disciplina y un entrenamiento tremendo.

-¿Cómo definirías “Bullshit”?

-Mis shows son bastante indefinibles, pero si tengo que sintetizar es una exclamación hacia la libertad como siempre lo fui. Soy un artista que me tildan de transgresor, pero más que eso soy un artista libre, que habla desde la libertad. Y componer personajes con total libertad y respeto, y siento que este show es un grito a la libertad, llevado de la mano de la risa, el desprejuicio. Un poco la identificación de la gente es sentirse libre e identificarse. Y también es bastante emotivo, en eso abrí algunas puertas y logré sin querer unir lo salvaje con lo tierno. Yo logré ensamblar esas dos extremidades para lograr un show que te deje pensando, que te emocione y te haga reír.

-¿Hoy es fácil transgredir en la actuación?

-Nunca me sentí transgresor, porque nunca fue mi idea. Yo vivo muy paralelo a todo y tengo un mundo ficcional que tiene que ver con ser libre, no con transgredir. Porque pasas un límite que aparentemente no se puede pasar. Y para mí nunca existió el límite en el arte. El límite es dar todo arriba del escenario, tener un buen sonido, cantar bien, tener el talento suficiente para que la gente pague una entrada y tenga el respeto de haber pagado esa entrada.

Es cierto que desde los ‘90 vengo haciendo personajes que no son fáciles de hacer o que no están aceptados por la sociedad, y ahora con esta apertura mental y análisis de tener la libertad de hacer lo que cada uno quiere con su cuerpo, con su espíritu, sin que nadie se meta demasiado o critique, un poco estoy cosechando lo que sembré desde los ‘90. La persona que se espantaba con lo que hacía, ahora quiere ir al teatro y quiere reírse, porque entendió cual es mi arte, que tiene que ver con la libertad, el no prejuicio y exponer personas que existen en nuestra sociedad, aunque nuestra sociedad las barre.

La Ficha

FAVIO POSCA EN BULLSHIT

Día y hora: jueves 4 de agosto, a las 21.30.

Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad).

Entradas: Tuentrada.com