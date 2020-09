Fátima Flórez cuenta todos los detalles de su primera incursión en el streaming con su espectáculo más exitoso

Reír, pasarla bien, divertirse. Son ingredientes fundamentales en los tiempos que corren para sobrellevar las negativas constantes. Ella lo entiende así y es por eso que Fátima presenta por primera vez en su carrera uno de sus shows de manera virtual.

Adaptándose a esta nueva “normalidad”, la humorista argentina presenta su show que la llevo a ganar la Estrella de Mar de Oro “Fátima Súperstar”, una de sus presentaciones más complejas donde interpretó a 40 personajes.

“Estoy feliz de poder llegar a través del streaming y elegí Fátima Súperstar porque me marco una etapa muy fuerte, reconocida con la Estrella de Mar de Oro y la cantidad de espectadores, además creo que es un espectáculo donde hice mucha cantidad de personajes, por eso elegí empezar con este, seguro mas adelante voy presentando otros shows con esta nueva modalidad de streaming”, cuenta la artista a Los Andes.

Con 40 personajes, la artista presenta esta producción con un formato de primera.

“Además, lo hice durante un tiempo corto así que no lo pudieron ver en todo el país, y hay mucha gente que me escribe de todo el país que se quedaron con ganas de verlo entonces esta es la oportunidad.”

Fátima llega con su streaming el próximo viernes 2 de octubre a través de la plataforma de Teatrix. Luego de su prueba de vestuario, conversó con el medio y adelantó un poco de la modalidad que tendrá su primera presentación en la plataforma digital.

“Es el show que hice hace dos años, está grabado a cinco cámaras con sonido estereofónico que es un sonido especial que cuando lo ves parece que el artista entra en tu casa, con bailarinas, con músicos, cambio de vestuario, puesta en escena, pantallas, con todo.”

Si bien la obra no es en vivo, habrá momentos de interacción entre la humorista y su público, que como contó, pertenecen a diferentes partes del país y del mundo.

“El show es a las 21 pero a las 20 empiezo a transmitir en vivo como si fuera la apertura del teatro, cuando la gente llega para sentarse en las butacas, lo mismo empiezo a transmitir por Teatrix, voy a estar recibiendo a la gente, hablando, hago la entrada del show y después de Fátima Súperstar me quedo en zoom con los primeros 400 suscriptores.”

Llega esta aclamada obra a su formato streaming.

Habrá un moderador que permitirá un acercamiento del público con ella, generando un clima mucho más similar al teatro. Este formato dará la oportunidad de que la gente pueda preguntar cosas o pedir alguno de sus personajes favoritos, esta ese ida y vuelta que hay en el teatro.

Además, explica Fátima que no habrá cambios de vestuario, sino que “todos los cambios de pelucas y eso lo voy a tener en el show, antes y después voy a estar con mi cara haciendo chistes, comunicándome con la gente, por eso van a tener de todo.”

En principio, tiene pensado una única función de streaming para este próximo viernes, siempre con la esperanza de que, llegada la temporada de verano, los teatros vuelvan a abrir sus puertas tanto para los artistas como para los espectadores.

La nueva normalidad del teatro

Se acerca diciembre y los artistas comienzan a abrir el abanico de opciones que tendrán en sus manos para llevar adelante los trabajos que por muchos meses han soñado en sus cabezas.

Las posibilidades de reabrir la industria del teatro son limitadas. Desde un principio se supo que las actividades artísticas serían las últimas en regresar, pero la reapertura de otros ámbitos como los gimnasios, el deporte y la posibilidad de los autocines, muestran una luz de que quizás se encuentre la forma de volver al escenario.

Aunque es un hecho que la modalidad del streaming es la opción número uno a la hora de planear a futuro.

Fátima expresa respecto a la posibilidad de apostar a hacer una obra completa en vivo por esta modalidad: “Creo que esta nueva normalidad, esta nueva era nos tiene que abrir la mente a cumplir nuevos desafíos, romper estructuras. Creo que tiene que ver con el crecimiento personal, profesional y adaptarse a esta nueva era, así que si, no descarto absolutamente nada y le doy la bienvenida a todo lo nuevo.”

Como todos en sus diferentes rubros, adaptarse a las nuevas herramientas que pueden aprovecharse desde el hogar, los artistas incluida Fátima, apuestan a las redes sociales y su alcance para mantener el contacto con su público.

“Comencé a volcarme a las redes sociales que por ahí antes no tenia tanto tiempo por estar siempre de gira y poniéndole cuerpo a todo. Me gusta el contacto que uno puede tener con la gente a través de las redes.”

Apostando a nuevas facetas y personajes, la vimos muy activa durante la cuarentena en Instagram y además se sumó a Tik Tok, la aplicación de videos que ha generado furor en estos meses de aislamiento.

Además, para ella los nuevos proyectos no tomaron descanso ni siquiera en el aislamiento. “Estuve recreando muchos personajes nuevos, nacionales e internacionales. Estuve haciendo trabajos para afuera de algunos personajes específicos como Laura Bozzo, Gisela de Perú, Thalía, Paulina Rubio, Selena. Seguí trabajando y contrayéndome, entrenándome, porque así lo requiere mi carrera y mis ganas.”

- ¿Cómo abordas los personajes que interpretas?

Siempre digo que son personajes que hago desde lo actoral, cuando una actriz interpreta a una médica todos tenemos una referencia de cómo puede llegar a hablar, por ejemplo. En este caso es lo mismo, interpretar desde lo actoral y es un plus que la gente conoce a esa persona, el color de la voz, los gestos, los movimientos, la psicología del personaje, de ahí voy creando mis personajes.

Hacer un personaje me requiere tiempo, dedicación, respeto, ganas. Hay personajes que me han costado mucho hacerlos, no hay nada que te salga de un día para el otro, realmente llevar adelante un personaje con gran profesionalismo, lleva mucho tiempo y dedicación, pero como es lo que a mi me gusta no lo siento como una carga o trabajo, me da mucho placer.

- ¿Cuáles son los aspectos que tenes en cuenta al momento de estudiarlos?

Estudio tanto mis personajes que en algún punto las conozco mas que ellas mismas (ríe). Juego un poco a ser psicóloga, creo entender su psicología y su cabeza que eso es fundamental, de ahí parte todo lo demás. Creo no equivocarme, o un margen de error normal, la verdad que las personas que hago y tengo relación están muy contentas de como las interpreto, creo que se nota cuando uno hace las cosas con dedicación y respeto, con buena leche, eso es fundamental. Me zambullo en el personaje, soy muy observadora, muy detallista, eso tiene que ver mucho con mi profesión.

- ¿Cuál ha sido el más difícil?

Creo que uno de los más difíciles fue el de Mirtha Legrand porque no fue de los primeros, sabía que a Mirtha no le gustaban mucho las imitaciones, no le tenía miedo, pero si el respeto de cómo lo tomará, a ver si piensa que es en burla y nada que ver. Fue una sorpresa cuando lo hice y le gusto, fue parir un personaje y estuvo bueno. Pero fue uno de los más difíciles porque lleva muchos años en cámara donde la gente la tiene muy vista, todo el mundo sabe de pies a cabeza quién es Mirtha, de ese lado era difícil, pero me anime y gusto mucho.

- Estuviste reemplazando a Carmen Barbieri en el Cantando hace unas semanas, ¿Cómo viviste tu vuelta a la televisión?

Lo viví normal, ya había estado en la pista y siempre es un placer estar, divertirme, para mi lo lindo es poder jugar, en este caso cantar, bailar, hacer imitaciones y paso eso. Estuvo bueno volver porque es una forma de volver a lo mediático, al contacto con de público.

- ¿Te dio miedo la exposición después de tantos meses?

Tuve mas miedo al principio de la pandemia porque todo era nuevo, desconocido, un virus mundial donde todos tuvimos miedo. Pero creo que con el correr de los meses, no es que uno le deje de tener miedo, sino que uno lo respecta. Hay que acostumbrarse a convivir con esto, tomar las medidas necesarias y seguir el protocolo, seguir adelante medianamente con la vida normal que se pueda.

- Un mensaje que quieras compartir con quienes van a acompañarte en el streaming…

Estoy muy orgullosa de presentar este show, es una experiencia única. Yo nunca he televisado mis shows por lo que esta es la primera vez que va a pasar y, con lo previo y lo que viene después, va a ser una maratón de risas. Creo que es muy sano y saludable siempre reír, lo quiero compartir con todo el público. Quiero agradecer a quienes ya compraron su ticket que son muchos y a quienes no, decirle que desde cualquier parte pueden verlo. Mendoza, que siempre me han recibido bien y me han mimado mucho, decirle que cuando compren ese ticket van a estar en primera fila, eso es lo que tiene de lindo el streaming, me vas a ver de cerca y de lejos también porque hay planos de todo el teatro.

