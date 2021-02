Falleció Ricardo Silva, el actor de doblaje e intérprete del opening de Dragon Ball Z

En las últimas horas, llegó una triste noticia al mundo del doblaje latino de anime. Ricardo Silva, interprete de varias canciones de populares series de anime falleció a la edad de 67 años.

Silva, interpretaba canciones como “Cha-la-Head-Cha-La” de Dragon Ball Z, y el opening de Digimon 02, “Impacto Rojo”. Otros anime en los que participó corresponden a Kenichi, DNA2, Super Campeones y Pokémon.

"Dragon ball Z”, sus personajes

Además, Ricardo Silva fue actor de doblaje, participando de varias series animadas como Bob el Constructor, Phineas y Ferb y La vida moderna de Rocko, así como películas como Shrek Tercero, Tarzán y Scary Movie 3.

A través de la cuenta de Twitter de Ricardo Silva, se confirmó la noticia, ocasión en que se publicó un emotivo mensaje de despedida,. “Gracias, gracias y más gracias por su amor, su apoyo, su confianza, gracias por una vida llena de luz. Les dejo un gran legado y siempre estaré presente en ello. Quiero decirles que parto tranquilo, sin dolor, sin pendientes, perdoné y me perdoné... No me lloren, sean felices, recuérdenme y piénsenme con una sonrisa y con mi gran pasión por la música”.

René García, quien le da la voz a Vegeta en el doblaje latino, ser refirió al fallecimiento apuntando que “el alma y el corazón destrozados. El cielo resplandecerá con tu voz para siempre. Me quedo con tus risas, con tus anécdotas y con tu energía maravillosa. Te vamos a extrañar mucho”.