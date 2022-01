Falleció por coronavirus el reconocido actor y locutor argentino Daniel Guerrero

Daniel Guerrero, actor y locutor, falleció a los 76 años luego de pasar un tiempo internado tras haber contraído coronavirus. Su cuadro se complicó aún más porque desde hacía años padecía EPOC. Hay gran dolor en el mundo del espectáculo.

Eleonora, una de sus hijas, lo despidió a través de la redes sociales: “Gente querida mi papá se acaba de ir… No puedo ni decir cuánto lo amo, ni el dolor inmenso que siento… Les cuento porque se del amor que le tienen.. y no puedo avisar a cada persona, no tengo alma en este momento para eso… Se lleva mi historia y me deja todos los recuerdos.., el amor y lo vivido…, nunca va a estar muerto en mi corazón…, nunca va a estar muerto… Te amo con mi alma papá, ahora ya no sufrís más… Nos vemos pronto “, comunicó su hija.

Daniel Guerrero junto a su esposa Zulma y su hija. / Foto: Gentileza

La impresionante carrera de Guerrero

Guerrero fue un importante locutor y actor, participó en filmes como “Un elefante color ilusión”, “La flor de la mafia”, “El bromista”, “Brigada explosiva contra los Ninjas”, “Un minuto treinta y dos” y “Habitación”, según Crónica.

Los memoriosos recuerdan a Guerrero en sus apariciones televisivas, desde comienzos de la década de 1970, por su impecable apostura y su espléndida voz. Pinta, excelente presencia y simpatía era lo que le sobraba en ese momento. Más tarde se decidiría a aprovechar a pleno esos atributos como galán o villano en muchos teleteatros de éxito, producidos en Argentina y en el exterior durante los años 80.

En teatro, se destacó en obras como “Una Zulma y dos Adanes”, “Virgen, pero no tanto”, “Sabés como te quiero” y en diversas comedias y revistas. En Televisión, participó en ciclos como “Buenas tardes, mucho gusto”, “Tu mundo y el mío”, “Por siempre amigos”, “Sábados del pueblo”, “El teatro de Darío Vittori” y “Alta Comedia”, entre muchas otras labores. Fue esposo de Zulma Faiad, con quien tuvo dos hijas: Eleonora y Daniela.

Por si fuera poco, fue gran figura a fines de los años 70 en México, donde pasó un buen tiempo haciendo teatro y televisión, y más tarde, al comenzar la década del 90, se radicó durante algunas temporadas en Miami, donde hizo radio y apariciones teatrales para la comunidad hispanohablante. Fue convocado en distintas etapas y distintos ámbitos artísticos a trabajar en Puerto Rico, Uruguay y Paraguay, detalló La Nación.

Daniel Guerrero junto a Beatriz Bonnet en una obra teatral.

La noticia fue publicada por la Asociación Argentina de Actores en sus redes sociales en donde lo despidió con mucha tristeza. “Acompañamos en el dolor a sus hijas Daniela y Eleonora, familiares y seres queridos, expresándoles nuestras sentidas condolencias”, dice el texto publicado.

Según la información publicada por la entidad, Guerrero egresó del ISER en 1968, y comenzó a trabajar como locutor en las radios El Mundo, Splendid, Belgrano, Rivadavia, FM Palermo, entre otras.