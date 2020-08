Falleció el músico Justin Townes Earle

El destacado cantautor norteamericano Justin Townes Earle falleció a los 38 años según confirmó Brady Brock, publicista del sello New West Records. El hijo del astro de la música country Steve Earle era conocido por su estilo introspectivo y evocador.

Durante el fin de semana, la familia de Justin compartió en Instagram el deceso del artista y a sus fans le dijeron: “Tantos de ustedes se han apoyado en su música y sus letras a lo largo de los años y esperamos que su música siga guiándolos en el camino”.

En la publicación, también compartieron parte de la letra de “Looking for a Place to Land”, tema de su álbum “Single Mothers” (2014).

Earle asumió viejos estilos del country y el blues y en 2009 fue nombrado artista emergente del año en la ceremonia de los premios Americana. Solía escribir sobre la soledad, la fuga y el perdón, como en “I Wanna Be a Stranger”.