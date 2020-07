Falleció el guitarrista Gady Pampillón y Patricia Sosa lo despidió en las redes

El guitarrista Gady Pampillón, reconocido por su labor en bandas como La Torre, Alakrán y Tarzen, entre otras, a causa de un cáncer que avanzado a raíz de un mal diagnóstico médico en un primer momento.

Los padecimientos del músico habían comenzado a mediados del año pasado cuando, según contó en una publicación en sus redes sociales, se le había detectado la enfermedad, un año y medio después de dos falsos diagnósticos negativos en el Hospital Evita, de Lanús, que hicieron que su estado empeorara por falta de tratamiento.

En la nota publicada en julio de 2019, el guitarrista relataba las dos biopsias que le habían realizado por la inflamación de un ganglio en el cuello con resultado negativo.

“El estado calamitoso del Hospital Evita, la mugre, el desabastecimiento y las muchas desprolijidades de todo tipo que he visto y vivido en carne propia me llevaron a hacerme atender al Hospital Ángel Roffo, en donde a primera vista y casi intuitivamente se me diagnosticó cáncer maligno en la primera consulta”, contaba el artista.

Acto seguido, lamentaba el año y medio perdido de tratamiento que eventualmente hubiera evitado la formación de una metástasis.

En los primeros meses de este año, Pampillón volvió a pedir ayuda, esta vez para conseguir una droga para su tratamiento que, según afirmaba, "la burocracia estatal" le estaba negando.

"Me estoy muriendo" y "yo me quiero quedar acá" fueron las dos impactantes frases que esa vez atravesaron su mensaje y puso en alerta al mundillo musical, que comenzó a replicar los datos de una cuenta bancaria para recibir ayuda.

Pampillón había nacido en Valentín Alsina y desde los primeros años de los `80 había brillado en el ambiente del rock pesado y el blues.

Junto al ex Rata Blanca Mario Ian formó en 1983 el grupo de heavy metal Alakrán, al que abandonó en 1985, cuando surgió la posibilidad de reemplazar a Carlos García López en La Torre.

El guitarrista acompañó a la banda liderada por Patricia Sosa y Oscar Mediavilla en su etapa más exitosa y de expansión internacional, que incluyó la famosa gira de 1988-1989 por la entonces Unión Soviética.

Tras la separación de La Torre, Pampillón se unió a los hermanos Michel y Danny Peyronel para formar Tarzén, banda con un importante recorrido en la escena local pero que no llegó a grabar ningún disco.

En los años siguientes, el músico encabezó varios proyectos, entre los que destacan Gasolina, el trío adoquín junto a los ex Polifemo Juan Rodríguez y Rinaldo Rafanelli, y su labor solista.

Pampillón también compartió escenario con figuras como Luis Alberto Spinetta, Pappo y Alejandro Medina, entre otros; además del iconica bajista Rudy Sarzo, ex Quiet Riot, Whitesnake y Ozzy Osbourne.

Al conocerse la noticia de su muerte, artistas de distintos estilos lo despidieron y recordaron con cariño en las redes, como el caso de su ex compañera de banda Patricia Sosa.