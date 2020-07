¡Fake makeup! Cuando la piel sufre más que nuestros bolsillos

El mundo del maquillaje y la cosmetología ha tocado a la puerta de cada una de las mujeres. Instagram y Youtube son la mayor fuente de aficionadas a estas prácticas que, sin explicar sobre productos o efectos que pueden producir, incursionan por las diferentes prácticas del maquillaje.

Pero por algo existen las carreras profesionales en makeup, ya que el uso de productos en la piel es delicado y, en este caso, el mal uso puede tener resultados catastróficos. A largo plazo, el uso de maquillajes de mala calidad pueden traer consecuencias irreversibles. Influencers y famosas constantemente hacen tutoriales de maquillaje con productos que sin dudas son excelentes, pero a los que no todas podemos acceder. Eso provoca que muchas mujeres busquen productos similares a costos menores, sin pensar si lo que ponemos en nuestra piel tendrá efectos secundarios.

¿Cómo cuidarnos la piel?

Constantemente vemos en las redes tratamientos caseros para nuestra piel, aunque no siempre resultan efectivos y sencillamente podemos mantener sano nuestro rostro con elementos más simples. En esta oportunidad consultamos con la directora académica de Idraet Mendoza, Paola Biani, y con la coordinadora acádemica de makeup de Idraet, Andrea Ortega, dos profesionales de uno de los centros de educación más importantes en este ámbito.

-¿Cómo mantener nuestra piel del rostro sana?

-La mejor manera de mantener la piel de nuestro rostro sana es consultar siempre con un especialista: dermatólogo, cosmiatra y cosmetóloga/o. Sin embargo, mantener una rutina de cuidado facial básica va a mejorar su apariencia muchísimo y además se encontrará equilibrada y sana. Se logra a través de cuatro simples pasos: limpieza, tonificación, hidratación y protección solar. Para ello necesitaremos cuatro productos, que debemos seleccionar de acuerdo a nuestro tipo de piel.

-¿Qué cuidados debemos tener antes de maquillarnos? ¿Cómo preparar la piel?

-Mantener una rutina de cuidado facial básica será nuestro mejor “primer” o la mejor manera de preparar el rostro para el maquillaje. Siempre seleccionando un producto de limpieza apto para nuestra piel, luego colocando un tónico facial, nuestra hidratante elegida, y posteriormente, en caso de que sea de día, colocar el protector solar correspondiente.

-Ahora en invierno es muy común que se reseque la piel, ¿qué tratamientos podemos hacer en casa?

-Hay que saber que la piel no se “nutre” desde afuera. Nuestra piel sufre ante algunos cambios climáticos, pero no podemos determinarla como una piel seca o reseca, sino que en invierno se tiende a deshidratar, por lo que lo primero que tenemos que considerar es continuar consumiendo la cantidad de agua que nuestro cuerpo necesita por día y utilizar principios activos hidratantes y humectantes, ya que en nuestro clima seco requerimos de los dos.

-¿Cómo saber cuál es la crema indicada para nuestro tipo de piel?

-Debemos identificar primero nuestro biotipo cutáneo o nuestro tipo de piel. Para saberlo con exactitud debemos acudir a una consulta con un especialista. Hay tres tipos conocidos: piel normal, piel grasa o seborreica y piel seca. Piel normal es la piel que tienen los bebés, así que si ya somos adultas es probable que este no sea nuestro biotipo. Piel grasa es la más común o frecuente que podemos encontrar. Se caracteriza por tener los poros (ostium foliculares) visibles, sobre todo en la zona T y por encontrarnos con algunas zonas del rostro algo grasosas. Si en cambio no podemos identificar estos poros, y además no tenemos ninguna zona que esté grasosa, podemos decir que nuestra piel es seca.

Las réplicas de maquillaje y sus efectos secundarios

Muchas veces, los productos que utilizamos para maquillar nuestra piel no son de los más adecuados. Es una realidad que los maquillajes originales varían mucho su precio en comparación con las réplicas, pero lo que nos ahorramos en dinero a la larga podría perjudicarnos a nosotras mismas.

¿A qué costo accedemos a las réplicas? “La mayoría de las réplicas no están aprobadas por la Anmat y pueden llegar a ser riesgosas para la salud de tu piel, no necesariamente son hipoalergénicos”, coinciden las especialistas.

¿Pero cómo reconocer cuando estamos ante una réplica? Una manera súper sencilla es la posibilidad de ver los ingredientes del producto. Los maquillajes réplicas normalmente no contienen este rotulado. También se puede chequear en la página oficial si el color que te están ofreciendo aparece como variante en la página: si no está en la página, probablemente sea réplica. Además la calidad de las imágenes en el packaging del producto dice mucho, como si su precio es ridículamente bajo.

Otro método es simplemente googlear antes de comprar, para saber cómo se ve el producto original. Y algo fundamental: siempre comprar de páginas web oficiales o a través de profesionales o en los locales oficiales. Evitar la compra por canales de venta masiva.

-¿Qué cuidados debemos tener a la hora de elegir nuestro maquillaje?

-Lo óptimo es siempre contar con asesoramiento de una profesional de la belleza como una maquilladora, a través de un curso de automaquillaje, por ejemplo. Como cuidados principales siempre optar por adquirirlos en lugares de venta específica, beauty shop, casas de belleza, o a través de maquilladoras o profesionales de la belleza de conocida trayectoria. Además, al seleccionarlos deben ser aptos para nuestro tipo de piel.

-¿Qué hacer en caso de que el maquillaje nos genere infección o alergia?

-Primero hay que detener su uso, para identificar qué producto fue el causante. Y después de identificado, realizar la consulta correspondiente para saber cuál de sus ingredientes nos generó la alergia. En caso de infección, puede darse con los productos “truchos” o réplica. Por ello hay que tener mucho cuidado de los productos que se adquieran. Si se produce una infección debe realizarse la consulta médica correspondiente.

-¿Cómo saber cuál es el maquillaje indicado para nuestro tipo de piel, principalmente lo de contacto directo como base y corrector?

-Encontrar nuestro maquillaje adecuado depende de varios factores: primero nuestro tipo de piel y otro el efecto visual que se desea lograr. En este último caso, nos referimos a si queremos que se tapen todas nuestras imperfecciones, si queremos que se vea como una segunda piel o si queremos lograr un efecto mate o luminoso. Lo básico siempre es elegir nuestra base de acuerdo a nuestro tipo de piel, para no lograr efectos adversos. Tenemos que probarla en la zona del mentón para dar con el tono correcto.

Y en relación a los correctores, dependerá de la zona que queremos corregir: si es en el párpado inferior (ojeras), si son muy oscuras recomendamos que tengan una pigmentación más naranja, y en cambio, si son muy violáceas una pigmentación más bien amarilla. Debe ser del mismo tono que nuestra piel: es un mito que el corrector debe ser dos tonos más claro.

-Al principio de la pandemia se recomendaba no utilizar maquillaje para salir de casa, ¿hay alguna recomendación en cuanto a qué tipo de maquillaje utilizar en caso de necesitarlo?

-No existe base científica de esto. El uso de maquillaje o no, no está asociado al coronavirus o a enfermedades o bacterias. Lo importante es mantener una adecuada limpieza del rostro cuando llegamos a casa, al igual que hacemos con nuestras manos. En este caso, debemos seleccionar el producto de limpieza según nuestro biotipo. Por su composición química, cuenta con los activos necesarios para eliminar el virus.