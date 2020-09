Facundo García presenta “Era esto o poner bombas”, apasionante libro de crónicas

Para Facundo García, el primer capítulo de su vida como periodista tiene coordenadas muy precisas: el 19 de diciembre del 2001, cuando salió a la calle y observó lo que pasaba en su entorno. Entonces era un estudiante que vivía, no con pocas dificultades, en Buenos Aires.

¿Y qué vio? Un país desmoronándose. Desesperación e impotencia. Una marea humana: “Te empujan para el frente, hacia la policía. ‘Luchá por lo tuyo, cagón’”, recuerda que le dijeron. Siguieron la violencia, la muerte de Jorge Cárdenas, a quien vio muy de cerca agonizar, y el resto de la historia ya la conocemos.

“De lo que estoy seguro es que, en cierto modo, seguirás atrapado para siempre en aquella noche de 2001: corriendo para atacar o para salvar la vida”, se dice a sí mismo este periodista mendocino en el prólogo de su último libro."Y, pase lo que pase, vas a escribir", concluyó. El título es el resumen conciso de su sentimiento: “Era esto o poner bombas” (Ediciones del Retortuño).

“En ese momento yo estaba mal en muchos sentidos y tenía como una bifurcación: o expresaba esa ira, esa energía, esas ganas de cambiar las cosas escribiendo, o poniendo bombas. Ganó por ahora ir escribiendo”, apunta con humor García, quien se desempeñó como periodista y cronista en Página/12, en Los Andes y hoy lo hace en MDZ Online.

No es casual que la evocación de ese día sea el primer episodio de una sucesión de crónicas de su autoría, que mapean 15 años de nuestra historia argentina y también de la suya personal: de 2005 a 2020. Un lapso muy abarcativo, en el que se vivieron muchos cambios políticos y sociales. “A veces uno escribe notas periodísticas con cierta esperanza de que no sean solo para el día, sino que se puedan revisitar”, nos dice García. “Es lo que pasó con estas crónicas. Me gusta llamarlas así porque son eso: historias. Hay de todo tipo y de todas las épocas”, anticipa.

Un mundo de historias

El libro se divide en varios apartados. Núcleos que lo ayudaron a reunir textos de muy diverso origen y temáticas: "En el bloque

‘Experiencias y caminos’ -apunta- hay viajes pero también experiencias urbanas: el velorio de Sandro, cosas que viví en Bolivia, otras en las bailantas mendocinas (N. del R.: publicada en este diario en 2016). Y otra que hice una vez que salí a la calle disfrazado de Shrek y traté de ver qué pasaba, cómo me vinculaba con el mundo".

En “Cuadernos de áfrica”, García retomó su largo viaje por África, plasmado en el libro “Preguntas de los elefantes” (Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, 2018), para escribir esas historias que habían quedado afuera del proyecto. “Pero no porque no fueran historias muy potentes, sino porque a veces se me iban de registro o no coincidían con el concepto estético del libro”, explica, sobre un apartado que tiene entre sus protagonistas -por ejemplo- a un guerrero de la sabana.

Facundo García cuando presentó su libro de crónicas "Preguntas de los elefantes".

“La frontera del olvido” es “una frontera que uno conoce bastante en distintos ámbitos de la vida”, desliza. Conoceremos “personas que por algún motivo no han estado en el estrellato pero tienen algo que decir. Como Randolph Peter ‘Pete’ Best, el baterista que echaron de Los Beatles quince días antes de sacar el primer single, que la rompió y dio comienzo a la beatlemanía. A él lo rajan y lo reemplazan por Ringo y nunca le dan una explicación. Me lo encontré ya en su madurez y charlamos un poco sobre la experiencia de haber sido un beatle antes de Los Beatles y también como resolvió emocionalmente todo eso”, explica.

“Extrañas obsesiones” es una curiosa miscelánea, sobre temas que a él siempre le interesaron y sobre los que eventualmente investigó y escribió. Por ejemplo: los animalitos que viven en los libros viejos, la forma en que Stalin subrayaba los libros de Troski o la misteriosa historia de Isidris, la supuesta puerta cósmica que se ubica en un lugar cercano al Cerro Arco.

“Son cosas periféricas, pero tratadas de una forma muy apasionada y que hoy en día no tienen espacio en un sector de la prensa enfocada en temas más urgentes”, apunta. “Si a esas obsesiones uno las lleva hasta el fondo empieza a ver que es como un agujero negro: te metés y aparecés en otro lado. De lo que puede ser una zoncera, como una pulguita de un libro, terminás sacando cuentas filosóficas”, dice.

El último apartado, “Al filo de la locura”, es la compilación de un conjunto de crónicas que los lectores de Los Andes ya conocen: entre junio y julio del año pasado, García escribió cuatro entregas dominicales sobre el caso de Gil Pereg, que conmocionó a todo el país por su sordidez y sus derivaciones psiquiátricas.

“Quise investigar el sentido que tuvo este caso y cómo dialoga con la realidad mendocina y la realidad argentina”, dijo sobre esos textos, en los que profundizó y expandió diferentes ángulos del caso, hablando con vecinos de Guaymallén y rescatando la historia de vida de Gil Pereg.

Facundo García no pensó que su nuevo libro iba a ser editado en plena pandemia, lo que resignifica muchas de estas páginas. “El libro, a medida que avanzaba la pandemia, fue ganando otros sentidos. ‘Era esto o poner bombas’ también habla de un mundo que está destruyéndose. El título y la tapa, bellamente diseñada, hablan de un mundo en demolición. ¿Y qué se puede intentar decir frente a ese mundo? A lo mejor estas líneas son una búsqueda en ese sentido”.

Una invitación y dónde comprarlo

Hoy a las 20, en el marco del Mercado de Letras que organiza el área de Industrias Creativas de Godoy Cruz, Facundo García presentará su libro de forma online. Para conectarse, visitar el Facebook de Industrias Creativas, a través del cual harán un live streaming.

Además, “Era esto o poner bombas” (Ediciones del Retortuño, 2020) puede adquirirse en las librerías García Santos, Iván Mizsei y Centro Internacional del Libro.

“Vamos a hacer varias presentaciones en distintos lugares y plataforma”, adelanta García. “Y una cosa interesante es que Ediciones del Retortuño va a distribuirlo en varios puntos del país. Creo que es un hecho histórico que desde Mendoza estemos distribuyendo lo nuestro a Rosario, CABA, etcétera. Marca un hito, porque nos posiciona como una voz alternativa a la ‘cabeza de Goliath’ que es Buenos Aires”, dice García, destacando a su vez el trabajo “dedicado y puntilloso” de Alejandro Frías como editor.