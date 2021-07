Facu Jofré lanzó su disco conceptual “Divisadero”

La dualidad entre el mundo animal y el humano, la convivencia del paisaje andino natural con la ciudad. Atravesado por el sentir del hombre que se transforma y encuentra su propio mensaje a través de la música.

“Divisadero” es el título que une las nuevas canciones del cantante y compositor Facu Jofré . Un EP con cinco temas de su autoría que viajan en esta unión de civilización y naturaleza. De ahí este personaje mitad Zorrito andino mitad humano, protagonista de la portada del disco y de la trama que unen las canciones.

Junto a su banda La Fiera y la producción de Ernesto Pérez Matta, el músico encontró el vuelo que buscaba a sus composiciones, que escribió entre 2018 y 2019, y que finalmente se unieron en el álbum de corta duración, disponible en las plataformas digitales.

Un disco conceptual y colectivo

El nuevo álbum es el segundo en el camino solista de Facu Jofré, en el que reafirma su estilo sonoro; una mezcla de aire latinoamericano y canción, a través de una poética cercana y humana.

“Es difícil poner el foco en un estilo, pero hay una renovación en cómo se concibió el disco, porque fue una dinámica colectiva. Las canciones las compuse yo, con guitarra y voz, pero la banda y el productor lograron otro sonido. Con su mirada y trabajo, las canciones crecieron y yo pude desprenderme de esa etapa”, detalla el compositor sobre el proceso de grabación y producción que tuvo el álbum.

En este proyecto, el cantante se siente maduro en su forma como intérprete y compositor, sin encasillarse en un estilo, pero manteniendo una impronta personal y fresca.

“Las canciones son más sueltas, siento más suelta mi voz. De este disco me encargué de hacer las canciones, de ensayar con la banda, pero al momento de grabar solo hice la grabación sin meterme en la producción y el sonido”.

Mitad Zorro andino mitad humano, el personaje protagonista de la tapa e ilustraciones del álbum, realizado por Anenka. Gentileza.

El segundo single “Impulso” es un reflejo del proceso creativo que tuvo cada composición. Aquí la mirada de Matta y los arreglos de la banda integrada por Yam Conterno en guitarra eléctrica y Mauro Regules en batería, la participación de Fede Jaramillo en bajo y la voz de Fernanda Eneida lograron que una canción íntima que nació en el refugio del hogar encuentra un contexto urbano, en la rutina del barrio, con un efecto particular propio de las calles mendocinas.

“El trabajo de Ernesto me llevó a encontrar tranquilidad al momento de grabar. Fue un gran trabajo de confianza entre amigos y quienes fueron parte del proceso. Y saber que el resultado iba a ser bueno, tanto en lo artístico como en lo humano. En el caso de “Impulso” Ernesto aportó mucho y sitúa a la canción en un ámbito urbano. Me llamó la atención porque no tenía nada que ver con lo que había imaginado y me gustó. Además esa canción habla de una gran catarsis, de soltar a un ser querido, de enfrentar una pérdida, pero lo interesante es cómo se sitúa en un contexto que no hubiese imaginado. Va de lo íntimo al afuera”, detalla sobre el single que conforma el disco.

La idea de que cada canción tuviera su momento es propia de estos tiempos, donde la vorágine y la catarata de propuestas que abundan en las plataformas no permiten vivenciar con claridad la obra de cada artista.

“Presentar primero algunos singles fue un término medio, entre el trabajo conceptual del disco y como se escucha la música hoy. Es importante presentar cada canción, porque es la forma de cómo llegan las producciones a la gente. Al haber tanta información y producciones se dificulta que llegue el disco completo. Por eso la necesidad de darle espacio a cada canción y preparar el terreno para que llegue la obra en su conjunto”, cuenta sobre las instancias del trabajo bajo el sello independiente Elefante en la Habitación.

Pero el Zorrito con cuerpo de humano no solo es protagonista del aura de cada canción, sino que se mete en el mundo animado y es el personaje de una serie de ilustraciones realizadas por Anenka Dibujos, que acompañan los cinco temas del EP.

“Por cada canción hay una ilustración que la identifica. La idea es agruparla en una edición física a modo de historia, porque también tiene una continuidad”.

Con el tiempo como aliado Facu Jofré y la Fiera ensayan “Divisadero” con el deseo de mostrarlo en vivo y finalmente encontrar ese equilibrio entre lo natural, lo terrenal y lo humano.

“Con la banda fuimos procesando el trabajo, estamos ensayando y encontrando un equilibrio entre las grabaciones y la interpretación en vivo. Y las ganas de presentarlo, pero en un marco natural o con perspectiva que acompañen el concepto del álbum. Quizá haya una presentación en el teatro y también un concierto conceptual, con otro marco natural”.