Fabiana Cantilo habla sobre su nueva vida y su pasión por el folclore

Si algo no pierde Fabiana Cantilo es el buen humor y la ironía con la que mira el mundo. Además de ser una de las cantantes y autoras más importantes del rock y la música argentina, en el escenario Cantilo es una verdadera estrella que disfruta de ese ida y vuelta con el público, donde su desparpajo es una pata fundamental de la propuesta.

Luego de su primer concierto por streaming con una excelente convocatoria, la artista estrena su espectáculo “Ya se que hacer con mi voz”, que será transmitido hoy a las 21, desde el Teatro Premier de la calle Corrientes, a través de la plataforma Passline live.

Junto al guitarrista Dario Casciaro, la cantante preparó un concierto en formato dúo además de contar con algunos amigos invitados al convite.

“A los músicos no nos puede parar, por eso ahora surgió el auto show (ríe). Y la música y el arte nos van a salvar, sin ellos es una tristeza total. Por eso estoy contenta con lo que surgió además puedo vivir, porque no tengo plata ahorrada. No ahorré nada en mi vida (ríe). Como dijo Fito: ‘Tengo que hacer para vivir’. Así que tengo este show por streaming y tres autocines”, cuenta Cantilo siempre con el humor que la caracteriza sobre esta posibilidad de trabajar a pesar de las restricciones y los teatros cerrados.

Para esta ocasión no faltará algún clásico de la dama del rock, pero se dará el gusto de interpretar canciones folclóricas, un par de tangos y cinco composiciones frescas que serán parte de su próximo disco.

“Los temas nuevos los voy a cantar con pistas, porque tienen arpa y otros arreglos, entonces si no los canto así no suenan como quiero. Además los estoy presentando por primera vez y si Dios quiere en marzo voy a presentar el disco. El show será con dos guitarras y un bombo, parecido al show que hice con Mariana Pelegrino”.

-Vos sos una showman, más allá de la música tu público disfruta de eso.

-Me encanta la previa porque es un laburo grande. Pero lo que me gusta del streaming es el sonido, porque cuando voy a probar sonido y en general sucede que ponen los parlantes que van al escenario muy fuerte y no escuchás nada, especialmente cuando lo hacés con banda. Y lo bueno que tiene este formato es que no hay afuera, entonces es como tocar en un estudio. Para mí es bárbaro porque tengo un problema que es hipoacusia y escucho de más. Entonces no estoy con la onda de que cuanto más alto el sonido mejor. Eso es mentira, como vas a ensordecer a la gente.

La artista cree que la pandemia nos llevará a un camino mejor y se refugia en la espiritualidad y la música.

La mensajera

El budismo y el camino espiritual ayudaron a Fabiana Cantilo a surfear las grandes tormentas de su vida. Tras varios tratamientos contra las drogas afirma orgullosa que está limpia; lleva casi ocho años alejada del ambiente tóxico que la corrompía y hoy puede transitar un camino de ayuda al otro y de espiritualidad consciente.

-En esta situación particular, ¿vislumbrás algo positivo?

- Sí. Más allá del horror que estamos viviendo y se está muriendo mucha gente, yo estoy convencida que vamos a pasar a un mundo mejor. Y estoy en comunicación con mucha gente que tiene otra conexión con los seres de luz que me enseña ese mensaje. Hay gente que no lo cree, pero yo sí les creo.

Cuando se suspendió mi gira a Europa a comienzo de año no me sentí mal, sentí una paz. Después se me vino el mundo encima. Pero me dijeron que siga mi intuición de pisciana y sentí que se termina el mal. Va a llevar un par de años, pero me vienen informando de que es el último manotazo de ahogado de los oscuros, los que hacen mal. Además soy vegana, no soy fanática pero amo a los animales, por eso creo que hay que hacer un sacrificio. No digo que no me guste la carne, pero mientras más gente escuche el mensaje es mejor. Siento que tengo que pasar el mensaje y mi servicio es ese, pasar el mensaje además de hacer música. No postear cosas alternativas del virus en las redes, para no confrontar con la gente. Con eso ya me fue mal.

-¿Te arrepentís de tu pasado?

-Me arrepiento de muchas cosas pero el hubiera no existe. Esta vida la tengo porque yo la elegí y mi karma la eligió. Igual esto es el cierre de una época, no sé qué va a pasar. Yo todos los días me inyecto una dosis de optimismo, entreno, hago yoga, estudio canto, puedo salir a andar en bicicleta. Yo tengo mucha fe a mi me acompañan seres. Y logré ese cambio y recién ahora pienso bien. Mis adicciones no eran todo el tiempo, pero no me gustaba nada caer en eso. Como soy muy espiritual era como estar en dos mundos y no me gustaba la gente tóxica. Pero tuve que pasar por eso para ayudar a otros que no pueden salir.

Cantautoras unidas

En plena pandemia, cantantes y autoras de todo el país se unieron en el colectivo “Las Cumparsitas”, para visibilizar el trabajo de miles de artistas y trabajar en conjunto. Fue ahí que Cantilo se puso la diez es una de las responsables del grupo, además de otras propuestas que surgieron en el camino.

Mientras termina su próximo disco también está pre produciendo su primera película “Lágrimas de fuego”.

-¿Cómo surgió el grupo de cantautoras?

-Antes de la pandemia me citaron un grupo de mujeres compositoras en Sadaic y le propuse a María Eugenia Díaz armar un colectivo de Cantautoras. Y se armó un grupo bien federal que se llama “Las Cumparsitas” e hicimos un subgrupo para capacitarnos para contener a niños y mujeres víctimas de violencia. Y hace poco se nos presentó el caso de una madre que reclamaba la tenencia de su hijo, entonces la ayudamos y finalmente se lo devolvieron. Y ese grupo se llama “Las Delfinas” que está compuesto por músicas, actrices, abogadas, una chamana y una consteladora.

Y es importante que se dé a conocer el trabajo de todas las artistas del país y el folclore. Yo amo el folclore y empecé con ese género, pero con Marian (Mariana Pellegrino) lo explayé y aprendí a tocar el bombo. Y la verdad que me encanta, porque es lo nuestro. Yo empecé a estudiar folclore a los 7 años, pero no estudié música como Fito o Charly. Y de tanto tocar fui aprendiendo.

La ficha

FABIANA CANTILO PRESENTA “YA SÉ QUE HACER CON MI VOZ”

Día y hora: hoy, a las 21.

Entradas: $400. En www.passline.com