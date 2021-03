Ezequiel Campa desembarca en Mendoza con su stand up “Cheto y Choto”

Si te decimos ‘Dicky del Solar’, probablemente lo reconozcas de inmediato. Porque su parodia a los rugbiers ha sido uno de los personajes que más repercusión ha tomado en las redes sociales, ya sea por sus controversiales puestas en escena o incluso, por su cercanía a la realidad.

Pero lejos de traer a los escenarios a Dicky, quien tiene más que conquistadas las redes sociales, el comediante y actor Ezequiel Campa llega a Mendoza con su show de stand up Cheto y Choto que estrenó en 2019 pero que la pandemia impidió que continuara haciéndolo. Ya con vista a darle un cierre, recorrió diferentes escenarios del país incluida la costa argentina, Córdoba, San Juan y Mendoza, y continúa por más.

“Yo no suelo escribir sobre un solo tema, mis shows son bastante mezclados y desordenados como es mi cabeza, así que voy pasando por un montón de temas, algunos más profundos y otros más superficiales y siempre con mi visión, por lo general mi humor es bastante ácido, políticamente incorrecto para algunos , pero las funciones están saliendo bárbaras y nos estamos divirtiendo un montón. Ya había llevado el show a Mendoza y tal vez sea la última porque a fin de año se viene el show nuevo. Por ahí hay una gira de despedida”, cuenta a Los Andes el humorista.

Con un humor tan característico y podríamos decir, aclamado por los argentinos, Campa advierte que algo extraño pasa con este show: una risa incómoda de la gente. La gente se ríe porque se divierte, aunque no entiende muy bien por qué se están riendo de eso. Reacciones que solo él puede generar.

Lejos de ser su primera vez en nuestra provincia, ya tiene su público instalado que le prometió dos funciones con entradas agotadas. Este viernes y sábado a las 22, el humor ácido de Campa llega al Teatro Selectro con su show que le otorgó la Estrella de Mar 2021 como mejor stand up.

Hacer humor en los tiempos que corren

El humor es algo que se resignifica y cambia a lo largo del tiempo. No fue lo mismo hacer humor en los ’80 que lo que hoy se considera gracioso o correcto. La tarea del comediante es ardua, aunque no siempre logra cumplir con todos.

Hoy en día, la delicadez de ciertos temas en algunos casos pone al artista en una posición de “restricción”, aunque no es lo que ocurre con Ezequiel. Lejos de inhibirse por las críticas o limitarse en los temas con los que realiza sus shows, expresa que el límite es un chiste que no hace reír.

“Yo escribo lo que me gusta y lo que a mí me parece divertido. Laburo con mucho respeto y profesionalismo, hago humor con todo porque es en lo que yo creo y creo que se puede hacer humor con cualquier cosa, no me pongo límites en ese sentido y la verdad es que no he tenido problemas. No hay límite, no me gusta hablar de términos de límite, el límite es que lo que digas no sea gracioso. Ofende mucho más un chiste que no haga reir o un chiste malo, uno mal construido es más ofensivo que un chiste sobre el aborto.”

Lo vimos en su personaje del rugbier conservador, misógino y xenófobo, donde en principio se dijo que era estereotipado y hasta exagerado, aunque luego de situaciones que se vivieron desde el mundo del Rugby, su personaje se acercó más a la realidad que a la ficción.

“Dicky empezó como un rugbier que hablaba en contra del aborto desde un lugar de privilegios y mucha ignorancia, y después se fue transformando en un opinólogo facho de cualquier cosa que andaba dando vueltas y hoy por hoy habla de cualquier cosa. Es un buen canal para hacer humor que por ahí si uno lo dice desde su persona el sistema no se lo aguanta pero desde un personaje hay una especie de acuerdo entre el público y el artista , y desde el personaje se puede hacer eso. Tal vez reflejar la sociedad argentina es un poco la tarea de los comediantes.”

- El personaje de Dicky se ha vuelto muy popular, ¿ya estás trabajando en algún personaje nuevo?

- Por ahora no sé, estoy tratando de armar cosas nuevas pero aún no hay nada concreto, algo se me va a ocurrir. Ya me estoy empezando a aburrir de Dicky del Solar.

- ¿Te aburrís de tus personajes?

- Un poco si, después se me ocurren cosas nuevas y me vuelvo a divertir pero igual otro personaje se me tiene que ocurrir.

- Contame sobre el show que estás preparando, ¿cómo es tu proceso de creación?

- Yo lo que hago es ir anotando ideas, chistes que se me ocurren o temas de los que quiero armar material, y después me siento y empiezo a escribir, probar, lo voy metiendo en shows de a pedacitos para probarlo, le voy poniendo orden, y un día te das cuenta que lo tenes. Tengo un montón de ideas pero está lejos de ser pulido, le faltan un montón de cosas. Espero entregarlo a finales de año o principios del próximo.

Con una gran trayectoria, ha grabado especiales de stand up para Comedy Central y ha participado dos veces en el Festival de Comedia de New York y en el Festival Internacional de Humor de Bogotá.

- Aparte del show, ¿qué otros proyectos tenes en mente?

- Seguiré con las funciones de Cheto y Choto, y estoy armando algunas ideas para Dicky del Solar que no tienen mucho que ver con los videos que acostumbran sino a ampliar el universo, sumando personajes y situaciones. Hay una idea de llevarlo al teatro que irá de la mano de este proyecto. Y después lo que nos depare el destino.

- Además estás con un personaje para la serie Pequeñas Victorias...

- Estoy armando un personaje para la segunda temporada de Pequeñas Victorias, una ficción de Amazon-Telefe que tuvo su primera temporada el año pasado. Ahora me toca a mi hacer un personaje que se llama Jimmy, estuvimos grabando un montón de escenas re divertidas. No es tanto como yo, es más careta.

- ¿Te gustan más las tablas o las cámaras?

- Me siento cómodo en todos lados, quizás en el teatro tengo más experiencia porque tengo más continuidad, en la tele tienes que esperar que te llamen y no es algo que suceda siempre. Es más difícil ganar horas de vuelo pero me gustan las dos cosas.

- ¿Hay algo que te gustaría hacer que no hayas tenido oportunidad?

- A mi me gustaria mucho conducir y siempre por el lado del humor, hace algunos años conduje en Chile, hice un programa que estuvo buenisimo y me gustaria hacerlo en mi país. Por ahora no hay nada en concreto, por ahora es un sueño nomás.