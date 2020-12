“Existir”: un filme sobre ovnis con Sofía Gala y Luis Machín, concluyó su rodaje

Después de varios meses donde la industria cinematográfica estuvo parada, los proyectos comenzaron a tomar rumbo nuevamente y aquellos que quedaron a mitad de camino pudieron concluirse.

Uno de los casos fue el de Existir, el nuevo largometraje de Gabriel Grieco que luego de haber lanzado a principios de año su tercera producción, se aventura nuevamente en los rincones del país para contar historias que poco se conocen en nuestro cine.

Junto a Vanesa González, Victorio D’Alessandro, Sofía Gala y Luis Machín, el director abordó una temática bastante particular: los avistamientos. Filmada en partes de Argentina, Francia y China, la historia trae mitos y leyendas que por años asecharon nuestras creencias y hoy toman las riendas de esta producción de ciencia ficción.

“Nosotros en Argentina tenemos muchas leyendas y mitos de avistamientos de ovnis. Y fue un poco buscar todo eso, sentía que nunca se había contado y yo soy muy fanático de esto porque mi viejo era fanático de escuchar estas historias, nosotros veíamos ‘Encuentros cercanos del tercer tipo’ o esas películas que están en otras culturas, no en nuestra cinematografía, - cuenta el director a Los Andes - Me interesaba explorarlo pero desde lo realista, vamos a hablar en profundidad y se van a ver cosas increíbles siempre cuidadas desde lo minimalista, desde lo intelectual más que de lo visual en algún punto.”

Existir basa su historia en una pareja guiada por un hacker perverso que es llevada en la búsqueda de Lautaro, su amigo desaparecido unos años atrás. Lautaro siempre fue un curioso de la vida en otros planetas y nunca dudó de participar de cuanto grupo encontrase para saciar sus dudas. La pareja parte a una aventura que los cruzará con las personas más inesperadas en un viaje que puede ser un espiral hacia la locura o hacia la increíble revelación final que pondrá a prueba sus creencias.

Con toques ficticios pero rozando lo minimalista, Grieco propone la temática de los avistamientos de ovnis como tema central de su cuarto largometraje.

Aquí se emprenden las historia que alguien contó, los elementos que personas vieron y todo sobre aquellos que dicen tener conexión con lo que desconocemos.

“Se habla hay mucho de las conexiones que la gente dice tener con seres de otras galaxias muy lejanas, y son contactos casi telepáticos, gente que dicen que habla como si fuese un rezo o una meditación. Pero también hay mucho en la película de la gente que se embauca o guías falsos que te arman un circuito de ciertas cosas que están armadas. Como se sabe que está esto y la gente lo quiere ver, hay un poco de fraude en algunos lugares pero también hay avistamientos reales y que todavía la ciencia no determina qué fue. Y como todo lo que no sabemos qué es o no podemos probar, está el misterio.”

Aunque los planes de estrenar se esperan para mediados del próximo año, la posibilidad de estrenar por streaming está latente pero no es algo que le quita el sueño a Grieco. “La realidad es que hoy por hoy los cines no están llenos, incluso en las películas más exitosas. Ya hubo un cambio en ese sentido y en mi experiencia personal, en el streaming las películas las ve un montón de gente. Lo del streaming es que no podes tener un panorama real de cuántas personas vieron tu película pero hay mucha demanda, hay mucho público y las películas se ven, así que estoy totalmente a favor del streaming, aunque siempre está bueno tener un estreno y sumarle.”

Guiado por un interés personal, Gabriel decidió abordar esta temática aunque siempre dejando de lado sus propias convicciones. “Es objetiva en algún punto pero también transmite el tema de la fe, el creer, la esperanza. Tratamos de no plantar una verdad y tratar de abarcar todas, que cada uno saque sus propias conclusiones.”

Pero no pudo lograr una total separación. Guiado por sus propias creencias, algo nuevo para él fue tomar un papel protagónico dentro de la historia. “Yo soy director pero también lo sentí personal porque siempre me interesó el tema. Un personaje de la película está escribiendo esas historias y buscándolas, y ese es el personaje que hago yo, es medio cineasta, entonces en algún punto tenía mucho que ver conmigo. Siempre me gusto hacer cameos o apariciones chiquitas pero este es un protagónico.”

Una tormenta en medio del proyecto

El rodaje comenzó en 2019 y por suerte, las escenas que transcurren fuera del país tuvieron prioridad en grabarse, aunque el resto quedó varado entre la normalidad y la pandemia. Paradójicamente, la historia se sitúa principalmente en Cachi, provincia de Salta, y estando tan cerca se veían en la imposibilidad de concluir el rodaje. “No podíamos ir, en un momento pensamos en reestructurar la película pero no era que no teníamos nada, estaba el 95% de la película”, cuenta Grieco.

Aunque finalmente, la espera valió la pena. Si siquiera imaginar que obtendrían resultados mejores de los que esperaban, alcanzó el objetivo de concluir las filmaciones en un escenario mucho más adecuado del que podrían imaginar.

“Algo que pasó que no podría haber sido de otra manera fue que llegamos a Cachi y estaba abandonado, no había nadie entonces de repente teníamos el pueblo totalmente desolado, parecía las películas norteamericana de westerns vacía. Hay tomas aéreas que no se ve nadie, encima la gente duerme la siesta así que estaba todo vacío y viene genial para el suspenso de la película.”

Otro punto importante en la filmografía de Gabriel es la música. Siendo un director que ha colaborado en videos musicales de numerosos artistas argentinos y que busca una banda sonora que más allá de acompañar, forme parte de cada escena y toma, este aspecto no puede pasar desapercibido en esta oportunidad.

Colaborando con diferentes músicos, se destaca Fabiana Cantilo, quien además de aportar uno de los temas principales, actúa en el filme.

“Queremos crear una especie de mezcla entre lo sinfónico y también lo folclórico, la identidad cultural de ciertos pueblos del noroeste argentino. Mezclar nuestra tradición con lo clásico sinfónico, si se quiere de una orquesta. Eso me parece que puede ser muy interesante, vengo haciendo más de bandas de rock o con canciones incidental que acompañan el suspenso, pero acá además queríamos sumar la tradición de los pueblos originarios, muchos mitos también surgen ahí, que han visto y trabajan en el campo, entonces quiero traer esa cultura a lo musical.”

En este sentido, Fabiana aporta desde su lugar un condimento perfecto, sumado al trabajo de Diego Hensel y Damián Mahler.

Los primeros pasos de sus próximos planes

Si bien la música es algo que le interesa y forma parte de su perfil profesional, actualmente el cine toma el primer puesto en prioridades del director. Pero poder unir pasiones es el principal objetivo de un hacedor cultural.

El director adelanta que trabajará con Mala Fama en un proyecto que impulsó el CCK y que además, los proyectos con Fabiana Cantilo siguen surgiendo.

“Estamos preparando una película con guion de ella. Es un proceso muy interesante, estoy trabajando en algo con ella que admiro muchísimo y sobre todo que ahora hay una movida de biopics con Bohemian Rapsody, la película de Elton, este no es un plan totalmente bibliográfico pero el personaje tiene aspectos de la vida de Fabiana.”

Y asegura que si bien está abocado al cine, la música es algo que disfruta y siempre está dispuesto a volver a ese ruedo. “Cuando hay oportunidades de juntarse a hacer videos que uno sienta que puede ser algo bueno, que se puede contar una historia, cuando se puede hacer algo así cada tanto vuelvo.”