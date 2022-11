Eventos de fin de año, cinco opciones de looks para estar esplendida

Ya casi empieza diciembre y no nos queda lugar en la agenda para marcar evento tras evento: la fiesta de la empresa, la juntada con los ex compañeros, fiestas de egresados, casamientos, colaciones y seguro me faltan muchas más.

Como siempre les digo, si la invitación contiene un dress code, tenemos resuelta gran parte del problema, porque solo debemos tratar de ajustarnos al mismo, de lo contrario algo de inspiración nunca esta de mas.

1. Vestidos cortos

Los vestidos cortos son siempre una buena opción, según como sea el evento podes agregarle complementos y accesorios para resaltarlos mas o menos.

Van bien tanto de día como de noche.

En el primer caso se trata de un vestido muy simple, que resalta con los detalles en otro color, el fuccia lo potencia.

2. Vestidos lánguidos

Si el evento es al medio día o en una bodega, este tipo de vestidos van a la perfección. Podemos sumarles un sombrero y unas buenas gafas y quedamos perfectas.

3. Trajes o conjuntos

Los trajes o conjuntos (de saco o top con pantalón o short), son tendencia, por lo que si aprovechan ese que ya compraron y le dan un toque de fiesta con el top o camisa que le pongan, arman un lookazo y quedan perfectas para la ocasión. Según el lugar y horario del evento podrá ser el tipo de top o camisa que le sumemos.

4. Monoprendas

De mis prendas favoritas, por su gran poder salvador: se adaptan a muchas ocasiones y un mismo mono puede cambiar rotundamente según sean los accesorios que le sumemos.

Monos cortos una excelente opción

Monos cortos

5. Prendas con brillos

Esta temporada vamos a ver lentejuelas y brillos en casi todo tipo de prendas, por lo que si el evento lo amerita son una excelente opción. Desde trajes hasta vestidos, pasando por shorts, tops, etc.

Blazer de lentejuelas

Pantalón de lentejuelas

Solo algunas ideas para ir palpitando el finde año de la mejor manera! hasta el próximo domingo.