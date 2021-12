Estrenos de MUBI en enero de 2022: las novedades que llegan a la plataforma de streaming

La plataforma de streaming con curaduría, MUBI, presentó su lista de estrenos seleccionados para el mes de enero de 2022. Entre los lanzamientos exclusivos resaltan las películas “Titane”, de Julia Ducournau y ganadora de la Palma de Oro en Cannes, la aplaudida “What Do We See When We Look at the Sky?”, de Alexandre Koberidze, y el corto “The Human Voice” de Pedro Almodóvar.

Dentro de la programación destacada estarán disponibles ciclos de Jacques Tati (Francia), Marco Bellocchio (Italia) y Julio Hernández Cordón (EE.UU.), así como también se encontrará una selección de filmes con debut de voces artísticas únicas en el mundo del cine, de parte de autores como Garrett Bradley, Radu Jude, Stephan Streker, Mario Abbade y Ousmane Sembène.

El ciclo de Jacques Tati incluye JOUR DE FÊTE, MON ONCLE, PLAYTIME y TRAFIC, tramas desarrolladas en un mundo donde la sociedad y el individuo se insertan en la modernidad impersonal y distante. El repertorio de Marco Bellocchio estará constituido por BLOOD OF MY BLOOD y SWEET DREAMS, ambos filmes, historias de decadencia rica y drama, inspirados en Italia. Julio Hernández Cordón es destacado con GASOLINA y LAS MARIMBAS DEL INFIERNO, películas documentales y ficcionales con foco en la modernidad, la historia y el pasado político de Latinoamérica.

FARMING de Adewale Akkinuoye-Agbaje y BALADA TRISTE DE TROMPETA de Álex De La Iglesia estarán disponibles entre la programación destacada también. La primera, basada en su propia historia, escrita y dirigida por la autora; mientras que la segunda, una comedia que atraviesa la guerra civil y el franquismo español.

Estrenos de MUBI en enero de 2022

MUBI presenta WHAT DO WE SEE WHEN WE LOOK AT THE SKY? de Alexandre Koberidze, un relato mágico y romántico moderno, fuera de serie, ganador del premio especial del jurado en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Dentro del mundo documental, TAMING THE GARDEN de Salomé Jashi, un filme con carácter poético y reflexivo respecto al enfrentamiento entre humanos y naturaleza, privilegio y pobreza.

Exclusivos MUBI en enero de 2022

La plataforma presenta contenidos exclusivos, solo al alcance de sus suscriptores aficionados, tales como THE HUMAN VOICE de Pedro Almodóvar, un cortometraje en inglés con protagónico de Tilda Swinton, inspirado en una obra de Jean Cocteau.

Dentro del segmento Foco en Festivales, se comenzará con Rotterdam y títulos como MAAT MEANS LAND de Fox Maxy y LIBORIO de Nino Martinez Sosa, ambos filmes radicales e innovadores.

WHAT DO WE SEE WHEN WE LOOK AT THE SKY?

En la ciudad georgiana de Kutaisi, a orillas del río, el romance de verano y la fiebre de la Copa del Mundo están en el aire. Un retrato del amor encantadoramente inventivo, WHAT DO WE SEE WHEN WE LOOK AT THE SKY? revela un cuento de hadas moderno como ningún otro. Este segundo largometraje del director Alexandre Koberidze se convertirá en una película pionera en la creciente nueva ola georgiana y marca la llegada de una gran voz nueva al cine mundial. Un estreno de MUBI, ganadora del premio especial del jurado en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Estreno: 7 de enero

FARMING

"Farming" (2019) de Adewale Akinnuoye-Agbaje

Adewale Akinnuoye-Agbaje escribe, dirige y actúa en esta película basada en su propia historia que representó su debut como director. La película cuenta con grandes actuaciones e incluye en el reparto a Kate Beckinsale.

Estreno: 9 de enero

THE HUMAN VOICE

El corto "La voz humana" (2021) de Pedro Almodóvar

En LA VOZ HUMANA, Almodóvar trabaja por primera vez en inglés, un magnífico corto adaptado de una obra de Jean Cocteau del mismo nombre, y que ya antes ha usado como inspiración (LA LEY DEL DESEO, MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS). Esta vez colocando en el centro a la talentosa y carismática Tilda Swinton, mientras su personaje narra los efectos de una ruptura desde la soledad de su departamento.

Estreno: 14 de enero

TAMING THE GARDEN

"Taming the Garden" (2021) de la suiza Salomé Jashi

Un poético documental profundamente político, con hermosa cinematografía que sigue a un ex primer ministro que desarrolla un pasatiempo singularmente extraño, recolectar árboles a lo largo de la costa del país. El documental reflexiona alrededor del constante enfrentamiento entre humanos y naturaleza, privilegio y pobreza.

Estreno: 19 de enero

BALADA TRISTE DE TROMPETA

"Balada triste de trompeta" (2010), comedia negra de Álex de la Iglesia

BALADA TRISTE DE TROMPETA es una comedia arriesgada que atraviesa la historia española, durante la guerra civil y parte del franquismo. Escrita y dirigida por Álex de la Iglesia (EL DIA DE LA BESTIA), ganadora en el Festival de Venecia a mejor director y mejor guion, además de otros dos premios Goya.

Estreno: 22 de enero

TITANE

Titane (2021) de Julia Ducournau

Alexia (Agathe Rousselle) es una chica afectada por un pasado angustiante. La relación con su padre nunca funcionó y hasta derivó en un accidente automovilístico, que la dejó con una placa de titanio en la cabeza. Ya adulta, se rehúsa a la estabilidad económica de su familia y opta por dar rienda suelta a su cuerpo en exhibiciones de vehículos, con los que establece el único vínculo en su vida, así sea sexual.

También carece de cualquier ápice de empatía. Es una Beatrix Kiddo al extremo, capaz de convertir una aguja de pelo, una silla o su propia boca en un arma asesina. Cuando las cosas se salen (aún más) de control, Alexia huye de su hogar, altera su cuerpo al extremo de lo imaginable y adopta la identidad de Adrien, un adolescente desaparecido hace años. El engaño le permite ser cobijada en los brazos de Vincent, un bombero obsesionado con la juventud vía esteroides (Vincent Lindon).

Así de desprejuiciado como se lee lo anterior, de igual manera Julia Ducournau filma a sus seres. Es una cineasta que abraza la monstruosidad, la incorpora tanto en su subtexto como en sus recursos estéticos ultraviolentos y consigue una imaginería memorable dentro del horror corporal, alejada de dogmas a cumplir. Ese orgullo de lo imperfecto le posibilita manejar el desconcierto de los espectadores, a la par de entregar una sólida discusión sobre la otredad. Ganadora de la Palma de Oro en Cannes 2021.

Estreno: 27 de enero

MUBI: CALENDARIO COMPLETO DE ESTRENOS EN ENERO DE 2022

PRECIOS: ¿CUÁNTO CUESTA SUSCRIBIRSE A MUBI?

MUBI es la mayor comunidad de amantes del cine, disponible en 190 países -entre ellos Argentina-, con más de 12 millones de miembros en todo el mundo.

Los planes de suscripción son de $399 por mes o $2.748 por 12 meses.

MUBI está disponible en la web, en los dispositivos Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, LG y Samsung Smart TV, así como en dispositivos móviles como el iPad, iPhone y Android.