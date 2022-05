Estrenos de cine: Nicolas Cage vuelve con una película en la que se interpreta... ¡a él mismo!

Nicolas Cage vuelve por todo. En “El peso del talento”, que llega hoy a las salas del país, interpreta a Nick Cage, un actor de Hollywood que fuera muy famoso alguna vez y que, caído en desgracia, no le queda más que aceptar ofertas laborales poco dignas, como aparecer en la fiesta de cumpleaños de un fanático multimillonario mexicano.

Es decir, la película es una contundente sátira de sí mismo. Nicolas Cage hace de Nicolas Cage en este filme autorreferente, dirigido por Tom Gormican y en el que lo acompañan Pedro Pascal (el millonario en cuestión) y Demi Moore.

La han calificado como una comedia con pinceladas de acción, y destacan sobre todas las cosas la multitud de citas a las películas anteriores del actor (sus fans no dan más de la emoción) y la química que logró generar frente a la cámara con el actor chileno, quien saltara a la fama por los papeles que hizo en las series “Game of Thrones” y “The Mandalorian”.

El personaje de Pascal, como él mismo en la realidad, es un fanático de Cage. En la película le paga un millón de dólares para pasar tiempo con él y mostrarle un guion en el que viene trabajando. Ahí también vemos una especie de santuario-museo que tiene del actor en su mansión, llena de objetos que usó él en sus películas, como la sangrienta motosierra de “Mandy”. Todo es excesivo y delirante.

Pero lo que empieza como una parodia termina convirtiéndose en una historia llena de adrenalina, pues la CIA interviene en el asunto y se suma la sospecha del secuestro de una menor. Spoiler: Pascal es el líder de un cartel.

El lugar en el que algunos cinéfilos han puesto a Nicolas Cage es un tanto injusto. Gracias a una seguidilla de malas elecciones, y sobre todo a la cultura memística de las redes, se ha vuelto un personaje de culto. Pero aunque él mismo también se ría de ello, en el último lustro remontó su carrera, que ya lleva cuatro décadas, asociándose a películas excelentes como “Mandy” (2018), “El color que cayó del cielo” (2019) y “Willy’s Wonderland” (2021) y “Pig” (2021), una película que él mismo pone entre lo mejor que ha hecho.

“No tengo expectativas sobre un Premio de la Academia - dijo a Los Ángeles Times sobre la película que acaba de estrenar-; ni siquiera las tenía con ‘Pig’, que es probablemente lo mejor que he hecho, así como una de mis favoritas. Si tuviera que elegir tres de mi carrera, estas serían ‘Pig’, ‘Leaving Las Vegas’ y ‘Bringing Out the Dead’”.

Nicolas Cage en "Mandy".

No obstante, Nicolas Cage no aceptó “El peso del talento” en seguida. Rechazó cuatro veces el guion a Gormican por considerarlo una burla. “No quería saber nada con la película. Pero después de leer una carta que Gormican me escribió, entendí que no estaba tratando de burlarse”, después confesó.

Lo más complicado para el ganador del Oscar en 1996 por “Adiós a Las Vegas” fue personificarse a sí mismo y, al mismo tiempo, imponer distancia. “¡Era totalmente raro!”, dijo en una entrevista reciente.

“Fue lo más incómodo que me he sentido en la vida haciendo una película. Hacer de dos versiones de mí mismo con mi nombre en una película ha sido la experiencia más extraña que me ha sucedido. Estaba siempre en la cuerda floja. Era todo lo que podía hacer para lograr la película que quería el director y obtener los resultados cómicos que él buscaba mientras trataba de mantener un pedacito de dignidad como una persona que se llamaba Nick Cage”, explicó.

Más estrenos

“Asesino sin memoria”: Remake norteamericana de la película belga “Memorias de un asesino”. Liam Neeson interpreta a un asesino a sueldo que descubre que se ha convertido en la presa, luego de que se negara a completar un trabajo anterior, solicitado por una peligrosa organización criminal. Dirige Martín Campbell y lo acompañan Monica Bellucci, Guy Pearce y Ray Stevenson.

“Franklin, historia de un billete”: Sigue la historia de un ex luchador y una prostituta mientras intentan desligarse de una organización criminal. Promotores de boxeo sin escrúpulos, policías corruptos, narcotraficantes violentos y ladrones aficionados incompetentes luchan por el dinero y la supervivencia mientras buscan un billete de lotería ganador en esta película de Lucas García Lagos. Actúan Sofía Gala, Germán Palacios, Luis Brandoni, Isabel Macedo y Daniel Aráoz.

“Bombonera, la película del templo”: documental que narra, a través de la mirada de sus hinchas, la historia del mítico estadio del Club Atlético Boca Juniors, “Alberto J. Armando”, más conocido popularmente como “La Bombonera”. Dirigido por Leandro Baquela (en Cinemark).