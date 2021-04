Estrena “Su/misión”: un drama intimista sobre violencia de género

Salir de la zona de confort, arriesgarse a buscar algo nuevo y diferente. Después de una década ligada al humor y la comedia, la actriz y directora Sonia Spinello decidió volcarse al drama con un relato conmovedor y actual.

Se trata de “Su/misión”, el texto escrito por el porteño Nicolás Arizcuren, que la mendocina decidió adaptar al género dramático y proponer una historia potente y cercana. Tras dos funciones en el teatro Bianchi de Rivadavia, la obra estrena en la Enkosala de Godoy Cruz con una única función esta noche, a las 21 horas.

Cuatro mujeres, un drama en común

Spinello dio con el texto de Nicolás Arizcuren cuando decidió buscar un monólogo cómico para interpretar. Su idea original era dejar en esta experiencia el rol de directora y volcarse a escena. Pero ocurrió todo lo contrario, al leer la pieza vio el potencial que tenía como obra dramática.

“A lo largo de diez años siempre me dediqué al humor y la comedia, y tenía una necesidad de probar con otros géneros. Pero llego a la obra buscando un texto para interpretar mi primer unipersonal de humor. Me contacto con el autor y él me envía el texto, y cuando lo leo no me parece para nada de humor. Él la montó en Buenos Aires con cuatro actores y lo interpretó desde el lado de la ironía y sátira. Entonces es ahí donde le pido permiso para llevarlo al drama y hacerlo con un solo actor en escena que interprete los cinco personajes”, cuenta la directora que lleva una década dirigiendo su elenco en el este mendocino.

En “Su/misión”, Carmen, Esther, Verónica y Laura son los personajes protagonistas de la historia, que se divide en cuatro actos independientes, pero todos relacionados directa o indirectamente con la historia principal de un “crimen pasional”, como afirma la prensa.

Cada personaje además de colaborar indirectamente e involuntariamente para que ocurra el crimen, exhibe su realidad como mujer y su relación con el machismo, la soledad, el patriarcado, los cánones de belleza, el éxito y las oportunidades en un mundo donde los límites entre las etiquetas conocidas se desdibujan y confunden permanentemente gracias al cinismo y humor de los personajes. Una vecina ninfómana y solitaria, una madre sobreprotectora, una joven periodista bella e intelectual y una historia de amor desesperada confluyen en el crimen de una muerte anunciada.

Quien asume el reto de interpretar a los cuatro personajes femeninos es el actor Fernando Nogara, que realiza un desdoblamiento escénico y por primera vez interpreta un drama.

“ El autor me dio libertad para hacer lo que quiera. Y no escatimé en mostrar el dolor, incluso el actor llora en escena. Entonces le propuse a Fernando hacer la obra, nos conocemos hace años y trabajamos en los ciclos de humor. Para él también fue todo un desafío como actor, porque tiene una chispa y carisma natural, que te hace reír de todo. Y ese histrionismo lo tuvo que trabajar muchísimo, para bajar la energía en escena. Tiene una energía desbordante e hicimos una búsqueda muy precisa para lograr esos sentimientos y el drama”.

Tras dos años de trabajo preciso, la dupla encontró el tono y el tiempo justo de la obra, con una puesta despojada e intimista.

“Es una escenografía bastante abstracta cargada de signos, con cinco cajones que funcionan para delimitar los cinco espacios de cada escena. El actor se cambia fuera de escena en muy poco tiempo y aparece el otro personaje. Para Fernando fue un trabajo muy complejo, que lo logró a través del tiempo. Y a su vez la puesta es muy diferente a lo que estoy acostumbrada, porque quiero un espacio intimista y cercano al actor, para que se vean las expresiones y emoción de la interpretación”, detalla Sonia Spinello.

“Su/misión” llega esta noche a la Enkosala con una función para 45 espectadores. Un drama atravesado por la violencia, el dolor y las imposiciones del patriarcado a la mujer, a lo largo del tiempo.

La Ficha

SU/MISIÓN

Dirección: Sonia Spinello. Autor: Nicolás Arizcuren. Actor: Fernando Nogara. Día y hora: hoy, a las 21. Lugar: Enkosala Gladys Ravalle (Almirante Brow 755, Godoy Cruz). Entrada: $350. Reservas: 261 4722 921.