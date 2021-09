Estrena la octava y última temporada de la serie “Mom”

La octava y última temporada de “Mom”, la exitosa sitcom protagonizada por la actriz Allison Janney en el papel de una madre disfuncional encaminada en la superación de sus adicciones y rodeada de difíciles situaciones vistas con una lente humorística, podrá verse desde este viernes, a las 9, en la señal Warner Channel.

Con dos premios Emmy y otros reconocimientos de la industria y la crítica en su haber, la comedia creada por el guionista y productor Chuck Lorre (“The Big Bang Theory” y “El método Kominsky”) llega a su fin con 18 episodios marcados por la ausencia de Anna Faris (“Perdidos en Tokio”) en el elenco, quien hasta la anterior entrega también ocupaba un rol principal como la hija de Bonnie Plunkett, el personaje interpretado por Janney.

Así, esta temporada encontrará a la protagonista recién casada y rodeada por su fiel y diverso grupo de amigas, con quienes a lo largo de la serie situada en California atravesó sensibles temas -con una perspectiva honesta y llana que fue celebrada por las audiencias- como la pobreza, el alcoholismo, la violencia de género, la enfermedad, el embarazo y el aborto.

El elenco de la serie también cuenta con la participación de Mimi Kennedy (“Medianoche en París”), Jaime Pressly (“My Name Is Earl”), Beth Hall (“Mad Men”), William Fichtner (“Vidas cruzadas”) y Kristen Johnston (“3rd Rock from the Sun”), entre otros.

Los premios que recibió la sitcom “Mom”

“Mom”, a lo largo de sus ocho años al aire se convirtió en una de las sitcoms con mayor rating en Estados Unidos, recibió dos premios a Mejor Actriz de Reparto en los Emmy y otros dos en los Critics’ Choice Awards de 2014 y 2015 para Allison Janney, y un total de otras 18 nominaciones en esos galardones.

Además, fue candidata en ocho oportunidades en distintas categorías en los People’s Choice Awards y los Globos de Oro.