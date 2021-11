Estrena la obra “Nuestro propio mundo”

Con una mirada casi apocalíptica del mundo, una pareja se encuentra encerrada en un sótano refugiándose de la violencia reinante del afuera. Y en esa situación final, ambos buscan una esperanza, una soga que les permita mirar al futuro.

“Nuestro propio Mundo”, es la obra escrita por la peruana Claudia Sacha, que el actor y director mendocino Gustavo Álvarez tomó para llevar a escena, en una versión cercana a nuestra sociedad.

Interpretada por Nicolás Naranjo y Laura Masuti, la propuesta se estrena esta noche en el teatro El Taller y es el punto de inicio del trabajo del elenco en la escena local.

“La idea surgió junto a Nicolás Naranjo. Comenzamos a leer el texto, nos gustó y le hice una adaptación porque tenía mucho de la realidad peruana, para sentirlo un poco más cercano a la situación”, cuenta Gustavo Álvarez sobre el comienzo del proyecto que debuta hoy en la sala de Ciudad.

Entre la división y la esperanza

Afuera, una ciudad destruida, un mundo dividido, distópico y violento. Adentro Javier y Sofía, en su sótano, esperando recuperar lo que tenían: “la vida de sus sueños”. Mantener la fe y la esperanza es la llave, parece no haber imposibles si están juntos, pero de repente algo los modifica y todo se torna irremediablemente distinto. El despojo total los desnuda y cuando se miran a los ojos ya no son los mismos. La verdad, el amor, la seguridad, los sueños, todo es mucho más confuso ahora que ese enemigo acecha y no hace más que enfrentarlos a su propia esencia, a sus miedos más profundos.

Javier imagina y sueña como sus mejores armas para que todo vuelva a ser como antes, algún día. Sofía descorre un velo que ya no podrá volver a ponerse nunca más, y ahora ve más claramente, no solo a él, sino especialmente, a ella misma.

¿Hasta dónde serán capaces de llegar para conseguir lo que quieren? ¿Cuánto tiempo les queda? ¿Qué hay realmente ahí afuera? ¿Una vida nueva o una muerte irremediable?

“El marco de situación de la obra es un enfrentamiento de clases sociales. Sucede en un futuro cercano e imaginamos que pasaría si en esta sociedad que vivimos actualmente, de poder y riqueza en uno pocos, aumentamos esa realidad. Y qué pasaría con esa gente que queda fuera del sistema. Y eso es lo que lleva a los dos personajes a refugiarse en el sótano de su casa, que es lo último que queda en pie. Es una situación límite, y eso hace que veamos a los personajes desestabilizados emocionalmente por toda la situación. Es una obra muy emocional, por eso lo acompañamos a ellos en esta especie de montaña rusa emocional, en esta situación tan crítica donde se descubren así mismos y el otro”.

Originalmente la trama está enmarcada en la época de los ataques terroristas de sendero luminoso, al igual que distintos códigos y costumbres propias de la sociedad peruana. Por eso, en esta adaptación mendocina, los personajes se vinculan en estos tiempos, con conflictos propios del momento, en una situación que sucede en tiempo real.

Nicolás Naranjo protagoniza la adaptación, del texto de Claudia Sacha.

“Empecé con la adaptación en febrero, hablando con la autora y empezamos a ensayar en abril. Y fue una etapa de exploración, de laboratorio, porque requiere mucho compromiso emocional, meterse en esa historia, en el encierro, ese vínculo de ellos y el peligro afuera. Fue un proceso de búsqueda de personaje que estuvo orientado a explorar las emociones y buscar esas capas, que no son puras. La obra es en tiempo real, dura una hora quince, no hay paso del tiempo en los personajes”, detalla el director.

Con una puesta minimalista, el espacio es el punto de inflexión entre los dos mundos, el peligro y el refugio, la ruptura y la esperanza.

“A la puesta no es realista, porque considero que los primeros minutos de la obra tienen que ver con llevarte a un mundo distinto, cambiarte la atmósfera y meterte en el cuento. Creo que está logrado, porque la puesta juega mucho con las luces y las sombras, sonidos. Y en esta idea de trabajar el despojo están planteadas desde el punto de vista escénico. Con una puesta en escena minimalista, que va a lo simbólico, jugando con la idea de futuro. Además usamos el recurso del cuento. Y el personaje de Javier busca sacarla a Sofía de esa angustia, con una historia de fantasía, que se sale de lo real”.

Con una escenografía en perspectiva, el público se ubica adentro de la acción dramática, lo que provoca aún más la cercanía del espectador a las emociones y situación que viven los personajes.

El drama “Nuestro propio Mundo” debuta esta noche en el teatro El Taller, y ofrecerá una nueva función el próximo viernes 26 de noviembre.

La Ficha

NUESTRO PROPIO MUNDO

Dirección: Gustavo Álvarez.

Actúan: Nicolás Naranjo y Laura Masuti.

Día y hora: hoy, a las 21. Repite viernes 26 de noviembre.

Lugar: teatro El Taller (Granaderos 1964, Ciudad).

Entrada: $500. En entradaweb.com.ar