Estrena la comedia “Gatillo y Percutor” en el Selectro

Una idea que nació en pleno encierro, desde el juego teatral y la incertidumbre que emerge de la propia realidad. Romper la lógica de lo posible y proponer una historia delirante y dinámica. Desde su experiencia en la improvisación, el actor y director Esteban Agnello creó una comedia en donde el absurdo está a la orden del día.

“Gatillo y Percutor”, es la obra que protagoniza junto a Krim Pabst y debuta este viernes en el teatro Selectro. Dos personajes fanáticos de las armas, que insisten en disparar a todo lo que se mueve sin medir las consecuencias.

“Esta obra la denomino pos encierro; un teatro que surge a partir del encierro y las posibilidades de pensar y crear un espectáculo. Lo importante es que surge del mismo encierro y empecé a jugar con el humor, el absurdo que me gusta mucho. Pero con una temática de crítica social, que nos está alejada de lo que sucede, sino que tiene un mensaje, aunque te reís de la tragedia”, comenta Esteban Agnello que los meses de pandemia y la imposibilidad de volver a los escenarios le permitió pensar en un nuevo relato, que una el juego teatral y el absurdo.

En escena, Gatillo y Percutor son dos hombres de las fuerzas de seguridad de algún sitio, que solo quieren usar las armas y abusar de su poder. Corruptos e ingenuos al mismo tiempo desandan una parodia de esos personajes que suele protagonizar las noticias más escalofriantes. Una forma de romper la lógica de lo predecible, en un mundo cada vez más incierto.

La comedia es una sátira sobre el abuso de poder y el uso de las armas. LEONARDO FURIO | Gentileza.

“Esta obra parodia y satiriza el abuso de poder y el uso de las armas en todo el mundo. Lamentablemente es noticia a diario, que mueren personas en manos de hombres armados y con poder de usar esas armas. No es algo local, sino una situación que sucede mundialmente, estos personajes adoran el mundo de las armas pero también son corruptos. No hay una existencia a ese nivel de corrupción, pero a la vez son divertidos en las situaciones, y es ahí donde el público puede entrar en una contradicción de quererlos u odiarlos. Son inocentes por momentos, hacen reír y hasta caen en sus propias trampas, pero muestran una realidad que tiene que ver con el abuso de poder con las armas”.

Ambos actores tienen un amplio derrotero en los escenarios a través de la improvisación y la comedia. Lo que los llevó a proponer una historia con un juego teatral, donde las armas y los elementos violentos no están presentes, sino que es el cuerpo y la acción lo que crea las situaciones y entorno.

“El guión de la obra lo armamos entre ambos y tiene un hilo conductor que termina con estos personajes enjuiciados y veremos que sucede al final. A mí me gusta el juego de palabras de Ionesco e hice hace muchos años la obra “Ubú Rey” que es un clásico del absurdo y me quedan pegadas esas formas. Entonces comencé a escribir un guión sobre dos personas armadas y de ahí surgió la obra; lo que pensaba como una escena de diez minutos culminó en una obra de una hora diez. Todo basado en improvisaciones de situaciones en base a lo que queríamos contar. Fue mucho trabajo, pero es creativa y espontánea porque tuvimos tiempo para la búsqueda y jugar en el proceso. Los elementos son imaginarios, no usamos armas en el escenario y estamos en contra del uso de las armas y la violencia. Por eso todas las acciones son con objetos imaginarios, usamos mucho la mímica y el cuerpo representa cada situación. Entonces creamos un juego en el que la gente se va a divertir. Incluso tiene momentos muy naif entre los personajes”, detalla Angello.

El músico Ariel Sedevich será el encargado de crear la atmósfera de las situaciones con música y efectos sonoros en vivo, lo que le otorga mayor dinamismo a la propuesta.

Además de Gatillo y Percutor, los actores se desdoblan e interpretan otro puñado de personajes que son parte de la historia. Aparecen siete personajes, uno de ellos es Señor Guardero, que es un títere que está pegado al personaje de Gatillo. El cual no se sabe si existe, o es parte de una esquizofrenia o parte de lo que está pasando”.

La Ficha

GATILLO Y PERCUTOR

Actuación y dirección: Esteban Agnello y Karim Pabst. Música: Ariel Sedevich. Función: viernes 7 de mayo. Repite 14 de mayo, a las 22. Entrada: $500. En www.teatroselectro.com y boletería.