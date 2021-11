Estrena “El Desfile”, un homenaje performático a la moda francesa

¿Cómo crear un puente entre la cultura francesa y Mendoza siendo receptores de sus costumbres? ¿Cómo poner en escena una idea que nace del diseño, pero que combine distintas disciplinas artísticas?

Cuando a la actriz y directora Pinty Saba le propusieron pensar un espectáculo diferente para celebrar los 65 años de la Alianza Francesa, la mendocina pensó en la moda y el diseño como punto de partida de un espectáculo diferente. Fue así que luego de un año de trabajo surgió “El Desfile”, una performance multidisciplinaria con más de 20 artistas en escena. Un homenaje a 100 años de moda francesa, pero desde la mirada creativa de artistas mendocinos que debuta hoy y ofrecerá tres funciones, en el auditorio Ángel Bustelo.

“La iniciativa surgió en 2020 y desde la Alianza Francesa me propusieron hacer algo por el aniversario 65 de la Alianza Francesa. Y se me ocurrió tocar un tema que nunca se toca, que es un desfile de alta costura de diseñadores franceses, pero haciendo una reversión, algo performático. Porque esos modelos icónicos no se pueden reproducir, sino hacer una versión nuestra con nuestros artistas”, detalla Pinty Saba quien en conjunto con la Alianza y los artistas del Espacio Ficcional, que pertenece al teatro Las Sillas.

De la pasarela a la escena

En esta búsqueda de unir disciplinas y recrear diseños emblemáticos, “El desfile” no solo exhibirá los modelos icónicos de trece diseñadores, versionados por artistas argentinos, sino que al mismo tiempo relata la importancia social de los mismos y la interesante vida de estos diseñadores.

Paul Poiret, Cocó Chanel, Cristian Dior, Yves Saint Lorent, Elsa Schiaparelli, Pierre Cardin, Madame Gress, Madeleine Vionet, Hubert de Givenchy, Balenciaga, Courreges, Paul Gautier y John Galiano son los creadores elegidos para recrear en esta propuesta artística que sobresale de lo hecho en Mendoza.

“Se vuelve un mega evento, en un escenario mayor, con otro manejo del espacio, con otros requerimientos técnicos. Y a la vez tiene cierta espectacularidad, que puede ser interesante para el espectador. Por ejemplo, en lugar que desfile un vestuario, con cada pieza que se desfila hay una escena alrededor que poéticamente habla de la razón de ese vestuario y el diseñador. Por eso cada escena es un viaje diferente según lo que estás viendo”, detalla la directora.

Dos diseños icónicos de cada creador serán los protagonistas de esta pasarela, que combina teatralidad, danza con coreografías de Charly Chacon y Rubén Villegas, música y el ojo puesto en el vestuario como verdadero protagonista de la escena.

“La primera asociación que hice fue con los diseñadores del vestuario, quien fue Victoria Fornoni. Y después a la hora de empezar a sumar artistas. Y en esa búsqueda surgió la posibilidad de que actúen artistas de la Escuela Ficcional y armamos el equipo con toda nuestra gente. Y fuimos sumando coreógrafo, maquillaje, performance, teníamos todo el recurso humano que necesitábamos. Es una puesta en común que nos integra, nos exige y nos hace salir todos juntos al medio como equipo”.

En la puesta, tiene un gran valor la utilería y los accesorios propios del vestuario, que anclan a la perfección en esta propuesta que pretende mostrar el alma creativa de cada diseñador, y uniendo la cultura gala desde nuestra mirada.

Un homenaje multidisciplinario a la moda francesa en "El Desfile".

“El proceso creativo fue una especie de rompecabezas que una vez que modificas algo, tenés que cambiar el resto. Para mí ha sido un proceso precioso, en constante evolución. Y es una buena iniciativa para mostrar esa afinidad de los franceses de hacer un puente cultural con nosotros. Ellos tienen interés en ese intercambio, para ellos que como argentinos propongamos este tipo de espectáculos es muy valioso, porque no es que ellos imponen su cultura, sino que nosotros la receptamos”, finaliza Pinty Saba.

“El Desfile” tendrá tres funciones consecutivas, desde hoy hasta el sábado, en el auditorio Bustelo. Y el viernes 12 de noviembre, doble presentación, en la bodega Caro, como parte de la agenda cultural de ¡Viví Francia!

La Ficha

EL DESFILE

Idea y dirección: Pinty Saba.

Intérpretes: Augusto Pachman, Valentina Mocoroa, Camila Jardel, Lucas La Rosa, Gabriel Vázquez, Brunela Corátolo, Martina Lecea, Emilia Fernández, Giuliana Rosatti, Pachi Páez y Marina Sananes.

Funciones: hoy, viernes 5 y sábado 6 de noviembre, a las 21.30. Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad). Entrada: $1000. En andesticket.online

Viernes 12 de noviembre, a las