Estilos masculinos: ¿cuál es el tuyo?

El hombre que viste con estilo se distingue del resto y demuestra una personalidad que no está sujeta a los antojos de la moda. Contrariamente a la moda, el estilo es duradero con tendencia a las variaciones en relación a la edad como a la condición social, y seguramente no se presentará cada dos meses como si les sucede con los seguidores de la moda. La icónica frase de Coco Chanel: La moda pasa de moda, el estilo jamás está articulada con toda la intención de que reconozcamos la diferencia entre moda y estilo; y es sobre la diferencia entre estos términos, en lo primero que vamos a reflexionar.

Moda

La moda se define como ilusión efímera, el estilo se define desde el reconocimiento y la diferencia. La moda se basa en estilos. El estilo no se basa en una moda. Solamente cuando logra aceptación de gran cantidad de público el estilo se convierte en moda. Mientras algunos caen rendidos a las últimas tendencias, otros prefieren alejarse de ellas.

En esta nueva era coexisten diferentes estilos.

Yo no recomendaría a nadie seguir las tendencias de moda por dos razones: 1 porque son volátiles y eso, de algún modo, va en contra de la filosofía de establecer principios sólidos que guíen nuestra conducta; y 2 porque en gran parte son influencias externas en las que tu identidad tiene poco o nada de influencia en ellas. No sé si estoy siendo claro; pero lo que trato de decir es que las tendencias de moda generalmente son impuestas por otras personas y tu sólo puedes limitarte a seguirlas tanto como te sea posible. Y ese, definitivamente, este no es el camino que te estoy invitando a considerar. Pero por ultimo si alguna de las tendencias se acopla a tu estilo es solo cuestión de adaptarla.

Los tiempos en que las horas frente al espejo eran patrimonio del género femenino se agotaron. Hoy la coquetería convoca a los varones. Por esto te mostramos cuales son algunos los estilos masculinos que son furor en el mundo de la moda.

La nueva era de sastrería.

· Preppy: De estilo colegial, náutico y hasta con un aire college Británico. De aspecto clásico y ordenado.

Preppy : Viene de la abreviatura de preparatoria, como se denomina a los colegios segundarios en el país del Norte.

1. Navy: El estilo navy proviene de la influencia de las prendas que usaban los marineros, siendo su época de mayor apogeo en el siglo XX. En el año 1930 Coco Chanel se inspiró en esos recuerdos que le evocaban al mar y a los puertos pesqueros para sacar una colección que dio la vuelta al mundo, consolidándose como una tendencia que llegaba para quedarse. Desde entonces, no hay temporada en la que las firmas más destacadas incluyan prendas con esta influencia en sus colecciones

Las rayas reviven cada verano,

· Sporty: La palabra lo dice todo. Este look se compone con prendas deportivas: zapatillas, pantalones, shorts, buzos, joggers. Para darle una vuelta de rosca se le agrega alguna prendas más glam para hacer de este estilo algo mas chic.

Sporty chic

Combina piezas deportivas con formales.

2. Minimal: Para quienes huyan de complementarse como árboles de navidad. Este look (y últimamente tomado casi como un estilo de vida) aclama a la sobriedad y a una máxima clásica en el mundo de la moda: ‘menos es más’. De este modo las prendas, cuanto más simples, mejor.

Total Black un aliado que jamás falla.

En definitiva, cada estilo posee en si mismo una cantidad de elementos enunciativos, con características especiales que hacen énfasis en distintos puntos corporales, como de reconocimiento, ocultamiento o manifestaciones de gustos y valores que están predeterminados por un período determinado.

El estilo pasa a ser la forma de individualización dentro de la tiranía de la moda; es una forma de mostrarse distinto ante los demás y por lo tanto permitiendo ser identificado como un ser único y especial. ¿Qué estilo tenes?