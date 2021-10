Estas son las 100 mejores series del siglo XXI (y hay sorpresas)

Cuando se habla de rankings de series de televisión siempre hay polémica asegurada. Que esa está sobrevalorada, que falta aquella, que la original es mejor que la adaptación yanqui...

Para tensionar más el debate, BBC publicó la lista de 100 mejores series del siglo XXI. ¿El criterio? Programas de televisión que hayan sido estrenados después del año 2000. Es decir, quedaron afuera líderes típicos de estos rankings como “Los Simpson”, “Los Soprano” o “Seinfeld”.

Por supuesto, la lista no es un capricho de un solo autor. Se trata del resumen de un total de rankings de 206 expertos de 43 países distintos (Argentina incluido), entre críticos, periodistas y académicos. Según la publicación británica, se respetó la igualdad de género.

Se mencionaron 460 títulos distintos. De esa cantidad, solo 100 quedaron para el ranking final. El primer puesto fue para “The Wire” (2002-2008), el recordado drama de HBO, seguido por “Mad Men” (2007-2015) y “Breaking Bad” (2008-2013), ambas de AMC.

La comedia “Fleabag” (2016-2019, disponible en Amazon Prime Video) ocupa el cuarto lugar, mientras que la pomposa “Game of Thrones” (2011-2019, HBO) se tuvo que conformar con el quinto lugar (aunque igualmente demasiado alto para un final tan soso).

Otras destacadas: “Succession” (10), “Six Feet Under” (12), “Chernobyl” (15), “Lost” (19), “Better Caul Saul” (23), “Veep” (24), “Parks and Recreation” (29), “The Office” (EE.UU., 39), “Rick and Morty” (76) y “Dexter” (89).

El ranking de las 100 mejores series del siglo XXI

1. The Wire (2002-2008)

The Wire -

2. Mad Men (2007-2015)

Mad Men

3. Breaking Bad (2008-2013)

Breaking Bad

4. Fleabag (2016-2019)

Fleabag

5. Game of Thrones (2011-2019)

Game of Thrones -

6. I May Destroy You (2020)

7. The Leftovers (2014-2017)

8. The Americans (2013-2018)

9. The Office (la original de Reino Unido) (2001-2003)

10. Succession (2018-)

Succession -

11. BoJack Horseman (2014-2020)

12. Six Feet Under (2001-2005)

Six Feet Under -

13. Twin Peaks: The Return (2017)

14. Atlanta (2016-)

15. Chernobyl (2019)

16. The Crown (2016-)

17. 30 Rock (2006-2013)

18. Deadwood (2004-2006)

19. Lost (2004-2010)

Lost

20. The Thick of It (2005-2012)

21. Curb Your Enthusiasm (2000-)

22. Black Mirror (2011-)

23. Better Call Saul (2015-2022)

24. Veep (2012-2019)

Veep

25. Sherlock (2010-2017)

26. Watchmen (2019)

27. Line of Duty (2012-2021)

28. Friday Night Lights (2006-2011)

29. Parks and Recreation (2009-2015)

30. Girls (2012-2017)

31. True Detective (2014-2019)

32. Arrested Development (2003-2019)

Arrested Development -

33. The Good Wife (2009-2016)

34. The Bridge (2011-2018)

35. Fargo (2014-)

36. Downton Abbey (2010-2015) =

36. Band of Brothers (2001) =

38. The Handmaid’s Tale (2017-)

39. The Office (EE.UU.) (2005-2013)

The Office (US)

40. Borgen (2010-2022)

41. Schitt’s Creek (2015-2020)

42. Peep Show (2003-2015)

43. La casa de papel (2017-2021)

44. Community (2009-2015)

45. The Good Fight (2017-)

46. Homeland (2011-2020)

47. Grey’s Anatomy (2005-)

48. Inside n. 9 (2014-)

49. The Bureau (2015-)

50. Halt and Catch Fire (2014-2017)

51. Small Axe (2020)

52. This is England 86, 88 and 90 (2010-2015)

53. Call My Agent! (2015-2020)

54. Happy Valley (2014-)

55. The Shield (2002-2008)

56. The Big Bang Theory (2007-2019)

57. The Young Pope (2016)

58. Dark (2017-2020)

59. The Underground Railroad (2021)

60. House of Cards (2013-2018)

61. Avatar: The Last Airbender (2005-2008)

62. The Good Place (2016-2020)

62. Pose (2018-2021)

64. Detectorists (2014-2017)

65. Orange is the New Black (2013-2019)

66. Mare of Easttown (2021)

Mare of Easttown -

67. RuPaul’s Drag Race (2009-)

68. Stranger Things (2016-)

69. 24 (2001-2010)

70. Battlestar Galactica (2004-2009)

71. Enlightened (2011-2013)

72. Gilmore Girls (2000-2007)

73. Planet Earth (2006)

74. Utopia (2013-2014)

75. Babylon Berlin (2017-)

76. Rick and Morty (2013-)

Rick and Morty

77. American Crime Story (2016-)

78. The Killing (Dinamarca) (2007-2012)

79. Mindhunter (2017-2019)

80. House (2004-2012)

81. OJ: Made in America (2016)

82. Big Little Lies (2017-2019)

83. Insecure (2016-2021)

84. Normal People (2020)

84. Narcos (2015-2017)

86. How I Met Your Mother (2005-2014)

87. The Comeback (2005-2014)

88. The OA (2016-2019)

89. Dexter (2006-2013)

Dexter -

90. It’s Always Sunny in Philadelphia (2005-)

91. Westworld (2016-)

92. Show Me a Hero (2015)

93. Treme (2010-2013)

94. Louie (2010-2015)

95. Luther (2010-2019)

96. Catastrophe (2015-2019)

97. Hannibal (2013-2015)

98. Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

99. Steven Universe (2013-2020)

100. The Queen’s Gambit (2020)