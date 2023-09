Esta es la técnica viral inspirada en una comida que hará que tus look se eleven mucho más.

Si sentís que a tus looks les falta un plus de estilo y armonía, existe un truco viral que te ayudará a conseguirlo muy fácilmente. Se trata de la técnica del sándwich que, como su nombre lo indica, se basa de armar looks creativos que estén contenidas en dos prendas similares.

Este concepto se ha viralizado gracias a la influencer de moda Lydia Tomlinson a raíz de unos videos que publicó en su cuenta de Instagram que en pocos días alcanzaron el millón de visualizaciones.

La técnica del sándwich que salvará tus looks en cualquier ocasión.

Ejecutar esta técnica es bastante sencillo: se basa en armar looks que tengan dos prendas del mismo color o forma tanto arriba como abajo; y en el medio, utilizar algo distinto para darle el toque chic. De esta manera, vas a poder dale mucha armonía a tus looks sin tener que ingeniárselas tanto ni tener una creatividad inigualable.

Cómo implementar la técnica del sándwich con la ropa

La forma más práctica de implementar esta técnica es con los colores. La idea es buscar dos prendas, por ejemplo remera y zapatos, que sean del mismo tono y que vendrían a jugar el rol de las tapas del sándwich. Después, a estas partes hay que combinarlas con algo distinto en el centro como un pantalón de otro color.

En este caso, la chica aplica la técnica del sándwich porque tanto en la camisa como en los zapatos optó por el color blanco, mientras que en el medio utilizó un jean básico y agregó un sweater a rayas que también juega con el color de las "tapas" del sandwich.

Por otro lado, si estás canchera y querés jugártela un poco más, podes hacer sandwich con las formas de las prendas; es decir, combinar cosas oversized con otras ajustadas para dar mucho estilo a tus outfits.

En este caso, la técnica se aplica porque tanto arriba como abajo tiene puesto camisa y zapatos oversized; mientras que las piernas las lleva al descubierto.

Ahora ya sabes lo que tenés que hacer la próxima que quieras armar un look con mucha onda sin demasiado esfuerzo ni prendas nuevas,